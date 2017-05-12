Электронные отходы в России: подходы есть, культуры нет

Сегодня утилизация электронных отходов в России – это единичные инициативы производителей, первые пробные шаги негосударственных организаций и разрозненные законодательные инициативы. С учетом роста потребительского спроса и объемов выпуска электронной продукции количество отходов будет только расти, а проблема их переработки и утилизации становиться все более критичной. Почему нынешняя система не справляется с нарастающей угрозой, и в каком направлении нужно идти, выяснял CNews.

Согласно данным Университета Организации Объединенных Наций (УООН) в 2014 г. человечество произвело 41,8 млн тонн электронных отходов, то есть около 4 кг на каждого жителя Земли. По прогнозам экспертов, к 2018 г. общий объем электронных отходов достигнет 49,8 млн тонн.



В России объем генерируемых электронных отходов за 2014 г. составил 1,23 млн тонн или 8,7 кг на человека. По сравнению со многими развитыми европейскими государствами цифра не очень большая, к примеру, в Норвегии в среднем на каждого жителя пришлось около 28,3 кг, а в Швейцарии – 26,3 кг. Однако основная проблема не в объемах производимых отходов, а в отсутствии возможности их дальнейшей переработки и утилизации. В Евросоюзе борьба с электронными отходами закреплена на законодательном уровне – директивой ЕС, обязательной для всех производителей электроники и бытовой техники. В России подобных законодательных механизмов пока нет.

Спутники цифровой эпохи



УООН определяет электронные отходы как электронное оборудование или его части, которые владелец выбросил, а не отдал в переработку. К области ИТ можно отнести две из шести категорий электронных отходов по классификации университета: «устройства с экранами» (начиная с телевизоров и заканчивая ноутбуками и планшетами) и «небольшие ИТ и коммуникационные устройства» (от принтеров и ПК до мобильных телефонов). В 2014 г. в общей сложности на них приходилось 9,3 млн тонн отходов (то есть около 22%).



Переработка э-отходов регулируется не во всех странах



Источник: УООН, 2014



Данные по количеству образованных отходов электрического и электронного оборудования (ЭЭО) различаются в разных источниках. Расхождение связано, прежде всего, с отсутствием четкой интегрированной системы учета количества отходов. Единая система учета отсутствует как в Европейском союзе, так и в России. Например, компания Ericsson оценивает количество отходов как 48,9 млн тонн в 2012 г. и «ожидается его увеличение на 33% к 2017 г. (65 млн тонн)». Это на 11,1 и 17,2 млн тонн больше данных УООН по 2012 и 2017 годам соответственно.



Разобрать до винтика или выкинуть на свалку?



УООН рассматривает четыре сценария обращения с электронными отходами. Наиболее предпочтительный – контролируемое изъятие электронного мусора у населения, когда в процесс вовлечены производители и продавцы электроники, а также местные власти. Каждый элемент оборудования – драгоценные металлы, пластик, химические элементы батарей и так далее – перерабатывается отдельно и затем возвращается в производство. Например, в компании Dell пластик, произведенный из электронных отходов, используется при создании моноблоков, настольных компьютеров и мониторов OptiPlex, а все устройства Xerox содержат до 5% повторно использованного пластика. Процент извлечения годного для вторичного использования сырья из устройств Ericsson в среднем составляет 98%.



Основные сценарии обращения с э-отходами



Источник: УООН, 2014



Второй сценарий – утилизация электронных отходов вместе с остальным мусором. Опасность такого подхода заключается в том, что оборудование либо содержит токсичные элементы, которые попадают на полигоны бытовых отходов и отравляют окружающую среду, либо – при неправильной переработке – выделяют токсичные соединения.



Третий сценарий – сбор электронных отходов частными компаниями. В отличие от контролируемого изъятия, частные компании могут не только сдавать оборудование на переработку, но и после ремонта перепродавать его в страны третьего мира, либо на вторичном рынке в своей стране.



Четвертый сценарий – скупка электронных отходов частными компаниями и последующая утилизация в странах третьего мира. Оборудование разбирается на запчасти, а неработающие остатки выбрасываются на свалку, загрязняя окружающую среду.



Нужно больше конкретики



Наибольший объем электронных отходов генерируется в Азии. На втором месте – Северная и Южная Америка и Европа. При этом в Европе по сценарию контролируемого изъятия утилизируется более 40% всех электронных отходов. Это неудивительно, поскольку для стран ЕС действует директива № 2012/19/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС «Об отходах электрического и электронного оборудования (ОЭЭО)». Именно она определяет объем в части переработки и восстановления электрического и электронного оборудования на душу населения. Директива налагает ответственность за захоронение ОЭЭО на производителей или распространителей такого оборудования. Она также требует, чтобы они создавали инфраструктуру для сбора таких отходов, как сказано в документе: «пользователи электрического и электронного оборудования должны иметь возможность возвращения ОЭЭО, по крайней мере, бесплатно».



В России производители и переработчики пользуются природоохранным законодательством, которое не детализировано в части электронных отходов. Между тем, вопросы эффективной переработки привлекают все больше внимания со стороны как бизнеса, так и органов власти. В частности, на базе Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ) и Московской Торгово-Промышленной Палаты и при поддержке Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО была создана Ассоциация переработчиков ОЭЭО (АПЭТ). А в 2016 г. в Москве под эгидой Комитета по природопользованию и экологии ТПП РФ прошел Первый Евразийский конгресс по электронным отходам EEWRC 2016.



По мнению участников мероприятия, проблема переработки электронных отходов в России комплексная. С одной стороны, отсутствует культура раздельного сбора мусора и, как следствие, возникают сложности со сбором электронных отходов. Отчасти этот вопрос можно решить силами самих производителей. «Технику с израсходованным ресурсом помогают собирать предложения трейд-ин, в рамках которых поставщики устанавливают новое оборудование со скидкой, если заказчик отдает им устаревшие устройства. Особое значение для сокращения объема электронных отходов имеет утилизация использованных расходных материалов. У потребителей должна быть возможность отправлять их производителю на переработку», – говорит Борис Дубов, директор по маркетингу компании Xerox Евразия.



С другой стороны, в существующих рыночных условиях и правовом поле переработчикам сложно создавать эффективные экономические модели деятельности. Наконец, сами производители не уделяют должного внимания вопросам электронных отходов на этапе проектирования оборудования – в результате создаются товары, которые для своей переработки требуют использования большого количества технологических устройств и приспособлений, что снижает ее эффективность.



Последний тезис осознают некоторые зарубежные производители, локализовавшие производство в России. «Мы можем добиться успеха в этом направлении, если повторное использование, ремонт, модернизация и вторичная переработка оборудования будут закладываться уже на стадии проектирования. Даже небольшие изменения могут существенно упростить модернизацию и вторичную переработку. Например, во время недавней поездки на завод по вторичной переработке наши инженеры узнали, что разборка корпусов ноутбуков занимает намного меньше времени, если они открываются снизу, а не сверху. Использование защелкивающихся разъемов вместо клеев и клеящих материалов также сокращает время обработки», – рассказывает Эд Бойд, старший вице-президент группы экспериментального проектирования Dell.



Похожей точки зрения придерживаются в компании Xerox – Борис Дубов утверждает: «Прежде всего, для сокращения объема электронных отходов производителям необходимо обеспечить максимальную “пригодность” продуктов к утилизации еще на этапе разработки. В устройствах следует использовать как можно больше материалов, подходящих для вторичного применения. Количество деталей и расход ресурсов на производство лучше всего свести к необходимому минимуму. Это не только уменьшит объем отходов, но и сократит издержки на выпуск продукции».



По каким правилам играть?



Пока работающие на территории России производители электроники по собственной инициативе занимаются вопросами утилизации ОЭЭО. В условиях отсутствия четко обозначенных механизмов борьбы с проблемой электронных отходов они ориентируются на международные практики и собственные стандарты.



«LG постоянно повышает уровень рециркуляции отходов, образующихся на наших производственных площадках. Мы стараемся свести к минимуму количество отходов производства, а также увеличиваем возможности их повторного использования путем раздельного сбора и внедрения экологически безопасных процессов обработки. Наш план – повысить уровень утилизации отходов, образующихся на наших производственных площадках, на 90 процентов до 2020 года», – рассказывает Анна Федотовских, представитель LG Electronics в России.



Соотношение производимых и переработанных отходов на производствах







Источник: LG Electronics, 2016



«Среди стратегических показателей, которые компания планирует достигнуть к 2020 году в области охраны окружающей среды, – использование в продуктах 22,7 миллионов килограмм перерабатываемых материалов (в том числе пластика), переработка 900 миллионов килограмм ненужной электроники, полный переход на экологичную упаковку из пшеничной соломы, грибов и бамбука», – говорит Борис Щербаков, вице-президент и генеральный директор Dell EMC в России, Казахстане и Центральной Азии.



При этом не все представители международных производителей электронного оборудования в России готовы сегодня обсуждать вопросы электронных отходов. Так в Huawei Technologies и NetApp отказались от комментариев. Представители IBM и «Тошиба рус» сообщили, что тема не в полной мере релевантна профилю деятельности компаний в нашей стране.



Тем временем, по данным экспертов UNIDO (Организация ООН по промышленному развитию), в России перерабатывается только 20% ОЭЭО. При этом по прогнозам УООН объем электронных отходов будет увеличиваться Поэтому уже сейчас для решения проблемы необходимо привлекать к совместной работе органы власти, бизнес и некоммерческие организации. При этом ориентиром для России может стать существующая зарубежная практика, поскольку в странах Европы уже созданы рабочие механизмы решения проблем электронных отходов.

