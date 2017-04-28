Несколько простых способов снизить риски при оказании ИТ-услуг

Одна из ключевых проблем в отношениях между поставщиками ИТ-услуг и их заказчиками – неумение или нежелание правильно составить договор, что влечет за собой скандалы и тяжбы, если что-то пошло не так, как рассчитывала одна из сторон. У нас есть несколько советов, которые помогут предупредить подобное развитие событий.

Известная поговорка гласит: «Оказанная услуга ничего не стоит». Это означает, что после того, как заказчик получает услугу, она для него теряет ценность. И, если в случае с приобретением материального продукта напоминанием о ценности полученного служит сам материальный продукт, то услуга не обладает таким качеством как раз в силу своей незримой специфики.

Например, когда болит зуб, человек готов отдать что угодно, лишь бы избавиться от боли. Но после того, как стоматолог устранит причины боли, вчерашнему страдальцу может показаться, что врач не сделал ничего особенного и вообще услуга оказалась слишком дорогой.

Можно обнаружить и другие проблемы, с которыми, в частности, сталкиваются ИТ-компании при оказании услуг в этой сфере. Таких проблем немало, но объединяет их то, что практически всегда речь идет о разногласиях с заказчиком на тему оплаты оказанных услуг.

Услуги или работы?

Предмет договора – всему голова. Первое, о чем должны договориться заказчик и исполнитель – это описание того, что в итоге должно получиться, то есть какой результат хочет видеть заказчик.

Здесь уместно сделать небольшое отступление. Дело в том, что с юридической точки зрения услуга не имеет результата. Она представляет собой процесс, т.е. совокупность действий, которые должен предпринять исполнитель в заданном контексте. Например, преподаватель иностранного языка, обучая своего подопечного, берется провести серию занятий, однако материального результата такая деятельность не рождает. Результат остается за пределами договоренностей между преподавателем и учеником.

Иное дело, когда речь идет о выполнении работ (построить дом, отремонтировать автомобиль и т.д.) Здесь заказчик ожидает от подрядчика именно материального результата, а как он его достигнет, каким способом и средствами, для клиента решающего значения не имеет.

Как правило, деятельность ИТ-компании представляет собой именно работы с присущим им результатом, который отражен в реальной действительности. Если речь идет о разработке программного обеспечения или внедрении системы управления, итогом служит программный код или изменения в настройках системы. Говоря о техническом обслуживании, понятно, что результатом такой деятельности является исправление технических неисправностей в работе той или иной системы. Таким образом, результат деятельности исполнителя хоть и существует, но он выражен в «цифре» и по этой причине не так легко доступен для восприятия человеком, как предметы материального мира. Так сложилось, что деятельность эта именуется ИТ-услугами, поэтому приходится говорить о результате применительно к услугам, хотя юридически это не всегда корректно.

Периоды оплаты нужно дробить как можно мельче, тогда сократится объем холостой работы, если заказчик надумает неожиданно отказаться от проекта

Возвращаясь к предмету договора, еще раз подчеркнем, он должен быть представлен максимально конкретно. Разумеется, в жизни все гораздо сложнее. Часто заказчик не до конца понимает свои потребности и не может утвердить четкое и понятное техническое задание в качестве приложения к договору. Либо же на этапе подписания договора кажется, что желаемый результат сформулирован, но в ходе исполнения договора, требования начинают меняться, а вместо них появляются новые.

В итоге сроки реализации проекта затягиваются, а ИТ-компания получает кассовый разрыв, т.к. оплата по договору предусмотрена по окончании проекта и сдачи его заказчику. Еще хуже, когда заказчик теряет интерес к проекту и начинает винить исполнителя в затягивании сроков и ненадлежащем качестве производимых работ, после чего отказывается от проекта, а заодно, и от оплаты по нему.

Что делать в этой ситуации?

Разумным способом избежать в будущем такого финала является привязка оплаты к выполнению определенных этапов по договору. Другими словами, периоды оплаты нужно дробить как можно мельче, тогда сократится объем холостой работы, если заказчик надумает неожиданно отказаться от проекта.

Например, этап длится три месяца, затем подписывается акт выполненных работ, после чего исполнитель находится в ожидании оплаты, которая привязана к завершению этапа. Если оплата не производится, он приостанавливает работу (эту возможность желательно зафиксировать в договоре). В этом случае, конечно, тоже можно оказаться в положении, при котором какое-то время придется работать вхолостую. Однако, это не идет ни в какое сравнение с ситуацией, когда исполнитель работает над проектом два года, после чего заказчик объявляет, что полученные результаты его не устраивают, и исполнитель остается без акта и без денег.

Когда рак на горе свистнет

Субподрядчик является лицом подневольным и зависит от генподрядчика, который в свою очередь напрямую зависим от заказчика. Не всегда схема именно такая, но она очень часто встречается. При таком раскладе вознаграждение и генподрядчика, и субподрядчика зависит от заказчика. Если заказчик не заплатит генподрядчику, последний не сможет оплатить работу, проделанную субподрядчиком.

По этой причине нередким элементом в договорах субподряда является пункт, что оплата производится генподрядчиком при условии получения оплаты от заказчика по договору генподряда.

У непосвященного человека может возникнуть вопрос, зачем нужно заключать такой договор? Ответ лежит в плоскости философских рассуждений, но не только. Дело в том, что, как правило, генподрядчик обладает более сильными переговорными возможностями, и субподрядчику, чтобы принять участие в проекте, приходится соглашаться на несправедливые условия, рассчитывая в дальнейшем на благоприятную ситуацию и добросовестность заказчика и генподрядчика.

Субподрядчику такое положение дел представляется не вполне справедливым. Если он выполнил свой объем работы, почему он должен зависеть от взаимоотношений заказчика и генподрядчика? Он отвечает только за свою часть, а не за весь проект. Чувство несправедливости обостряется, когда приходится ждать оплаты чересчур долго.

Было время, когда такое условие в договоре считалось ничтожным в силу его противоречия Гражданскому кодексу РФ, который разрешал обусловливать исполнения обязательств только в зависимости от наступления событий, не зависящих от воли сторон или других лиц. И субподрядчик, не дождавшись оплаты, мог обращаться в суд за взысканием, не обращая внимания на этот пункт в договоре, ссылаясь на то, что он прямо противоречит закону.

Однако с 1 июня 2015 года вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые теперь позволяют включать в договор условия, ставящие исполнение обязательств в зависимость не только от событий, которые нельзя предвидеть или предотвратить, но и в зависимость от воли сторон и других обстоятельств. Это означает, что договорное условие об оплате, которая возможна только получения денежных средств от заказчика, в данный момент времени является легитимным.

Это может привести к тому, что исполнитель вообще не дождется оплаты. Заказчик просто не заплатит генподрядчику, или они договорятся о чем-то другом, и условие, при котором генподрядчик должен заплатить субподрядчику формально не наступит.

Более того, существует другая проблема: субподрядчик может не знать, что генподрядчик уже получил деньги, либо информация будет носить предположительный характер. При этом документального подтверждения нет, а это критичный момент для судебного взыскания оплаты.

Какой выход из ситуации? Идти в суд и взыскивать. Несмотря на положение в законе, позволяющее ставить оплату субподрядчику в зависимость от действий заказчика, договор субподряда является возмездным, а отсутствие оплаты по нему означает обратное. Однако важно выбрать момент, когда оплату не просто обещают, а отказывают в ней, либо же обстоятельства складываются таким образом, что поступления оплаты ждать бессмысленно (например, когда проект завершен, а заказчик долгое время не платит). Тогда необходимо обращаться с иском в арбитражный суд и ссылаться на возмездность договора и недобросовестные действия генподрядчика.

На нет и суда нет

Работа без договора – настоящая классика в ИТ-проектах. Это происходит, когда заказчиком является крупная компания, и заключение договора сопряжено с длительными корпоративными процедурами или иными обстоятельствами, препятствующими заключению договора в короткие сроки.

Привлекательность проекта толкает поставщиков ИТ-услуг начинать его реализацию, не имея на руках подписанного договора. Как правило, договоренность скрепляется устным или письменным обещанием заказчика заключить договор в скором времени. В последнем варианте документ именуется «гарантийным письмом», которое в большинстве случаев имеет успокоительный эффект, не являясь при этом юридически обязывающим.

Конечно, участников таких проектов понять можно. Если хочешь получить заказ, необходимо быть клиенториентированным, в противном случае найдутся более сговорчивые партнеры. Но как при этом минимизировать возможные риски?

Во-первых, не нужно забывать, что отсутствие письменного договора не означает, что сделки нет. Нарушение письменной формы сделки влечет лишь невозможность в дальнейшем приводить свидетельские показания в подтверждение условий сделки или факта ее совершения. Все остальные доказательства, в том числе письменные, будут являться допустимыми.

Во-вторых, необходимо серьезно подойти к составлению гарантийного письма и просить заказчика включить максимальное число положений из будущего договора. Как правило, заказчик не со всем согласен, но в ряде вопросов готов пойти навстречу. Подробное гарантийное письмо будет хорошим подспорьем в деле взыскания оплаты, если впоследствии это примет характер судебного разбирательства. Важно: включить в гарантийное письмо адреса электронной почты полномочных лиц, которые будут действовать от имени заказчика.

В-третьих, следует с самого начала проекта сопровождать все действия письменными документами. Это могут быть технические акты, письма в адрес заказчика, письменные инструкции заказчика и т.д.

Если в гарантийном письме приведены электронные адреса полномочных сотрудников заказчика, часть переписки можно вести по электронной почте. Хотя российские суды достаточно консервативны в таких вопросах, и письменный документ с подписью и печатью имеет гораздо большую убедительную силу, чем вариант с электронными сообщениями.

Как бы ни был высок риск поставщика ИТ-услуг остаться без оплаты, безвыходных ситуаций не бывает, и при грамотном подходе существуют инструменты эти риски взять под контроль.