ИТ в современном коммерческом медицинском центре: опыт «К+31»

Посещая любое медицинское учреждение, будь то коммерческий медицинский центр, больница или сеть лабораторий, мы формируем впечатление о нем на основании того, что видим и чувствуем – оформление, персонал, организации логистики, отношения врача. За скобками часто остается весь Back-office, призванный обеспечить надежное и бесперебойное выполнение всех повседневных технологических процессов клиники ради комфортной работы медицинского персонала и, как следствие, качественного оказания медицинской помощи.

Основная и главная задача компании «ТелеТауэр» – реализации и поддержка медицинских бизнес-процессов от учета пациента до проведения ему операций, от хранения исследований до организации расчетов со страховыми компаниями, от замены расходных материалов в принтере до помощи в подключении Wi-Fi на устройстве пациента, находящегося в стационаре. Задачи автоматизации и реинжиниринга всегда самые деликатные, и они помогают улучшить бизнес-процессы, исключить избыточное количество сотрудников, минимизировать любые ошибки, связанные с человеческим фактором.

«Работу с клиникой «К+31» мы начали в 2013 году, на тот момент для группы компаний IPT это был новый бизнес, который отдали нам в управление. Проходимость клиники на тот момент была очень не большой, а планы на развитие амбициозные. Основным толчком для перехода к полномасштабному внедрению ИТ и полной автоматизации стало решение об открытии сети клиник» – говорит Сергей Нотов, председатель совета директоров IPT Group.

Сеть «К+31» состоит из трех клиник, в которых работает около 1000 человек более чем по 20 разным направлениям

Занимаясь ИТ в сети медицинских клиник, нельзя не принимать во внимание потребности врачей и персонала. Они, на наш взгляд, являются одними из основных заказчиков в формировании потребностей медучреждений.

«Для нас как для людей, работающих «на местах» – врачей, от которых напрямую зависит здоровье и жизнь пациентов, важен быстрый поиск любой информации, а также прозрачные, структурированные процессы. Мы должны иметь под рукой все данные о пациенте: его предыдущих визитах и результатах исследований, сделанных в других клиниках сети, об учете и характере оплаты, о результатах контроля качества оказываемой нами услуги – все это должна содержать медицинская ИТ-система, – говорит врач-терапевт Камила Туйчиева, заведующая приемным отделением клиники «К+31». – Мы заинтересованы в прозрачности отношений с клиентом и делаем все возможное для благоприятного и качественного решения его проблем. Это главная задача клиники».

На сегодня сеть «К+31» состоит из трех клиник, в которых работает около 1000 человек более чем по 20 разным направлениям. В крупнейшей из клиник размещается стационар на 90 коек. Общее количество пациентов, прошедших через сеть, – более 120 000 человек. Ежедневно база пополняется 50-100 пациентами.



Круглосуточный call-центр ежедневно получает более 1500 обращений, записывает и корректирует приемы, консультирует по прейскуранту или по простым медицинским вопросам

ИТ-системы и сервисы в коммерческих медицинских учреждениях

Почти все процессы в клинике «К+31» связаны с медицинской информационной системой «Инфоклиника». Она, как и любые конструкторы, не лишена недостатков и требует постоянных доработок и «тонких» настроек под конкретные задачи. Для обеспечения более комфортной работы с информационной системой инженеры «ТелеТауэр» непрерывно дорабатывают различные сервисы и внедряют их в медицинских учреждениях.

При внедрении программы лояльности пациентов было принято решение скорректировать бизнес-процессы работы с пациентами. Во всех клиниках сети была изменена система оплаты с так называемых предварительных счетов на оплату по факту оказания медицинской услуги. В соответствии с этим была скорректирована логистика пациентов, и время, проводимое пациентами в регистратуре и кассах, значительно сократилось. Специалисты «ТелеТауэр» провели большую работу по внесению изменений во все информационные системы, необходимые для реализации решения.

В сети клиник внедрена система PACS – передача и архивация изображений с медицинского оборудования (компьютерных томографов, МРТ, аппаратов УЗИ и прочих), которая позволяет в удобном виде получить результаты исследований в любой из клиник нашей сети. Лечащий врач может проследить динамику изменений, не утруждая пациента необходимостью приносить с собой снимки или электронные носители. Речь идет о лабораторных анализах и эндоскопических исследованиях и манипуляциях, а также об уникальной услуге «паспорт кожи» для пациентов с пигментированными образованиями.

Для комфортного пребывания пациентов в клиниках была внедрена гостевая сеть Wi-Fi, где в соответствии с требованиями Минкомсвязи нами разработана и введена собственная система идентификации пользователей с помощью мобильных телефонов. В клиниках постоянно присутствует ИТ-специалист для оказания помощи по различным вопросам.

Одним из внедренных сервисных решений стал собственный круглосуточный call-центр и система записи и контроля качества обрабатываемых звонков. Служба ежедневно получает более 1500 обращений, записывает и корректирует приемы, консультирует по прейскуранту или по простым медицинским вопросам, например, «К кому пойти в моем случае?», «А кто у вас лучше всех?».

«ТелеТауэр» обладает собственным Центром обработки данных (ЦОД) в БЦ «Северная Башня» комплекса «Москва-Сити» и обширной экспертизой в области предоставления услуг связи и защищенных каналов, что позволяет разрабатывать наиболее экономически выгодные решения и детально прорабатывать сложные медицинские проекты. Сегодня компания активно обсуждает вопрос внедрения инструментов телемедицины, которые позволят проводить медицинские онлайн-консультации и консилиумы, обмениваться результатами обследования и осуществлять мониторинг состояния пациента.



«ТелеТауэр» обладает собственным Центром обработки данных (ЦОД) в БЦ «Северная Башня» комплекса «Москва-Сити»

Необходимость развития телемедицины сегодня является одним из основных направлений государственной политики1 в области обеспечения здоровья граждан. Однако, несмотря на ярко выраженную потребность, государство до сих пор не создало необходимую правовую базу для регулирования этой области. Законопроект о применении информационно-телекоммуникационных технологий и введении электронных форм документов в сфере здравоохранения обсуждается органами власти вот уже второй год. В случае его принятия в 2017 г., а также оперативной разработки Минздравом РФ сопутствующих нормативных подзаконных актов, появится возможность не только легализовать уже имеющиеся на рынке консультационные услуги удаленных врачей, но и создать полноценные телемедицинские центры с прозрачным и четко регламентированным порядком работы.



Облака в коммерческой медицине

Один из самых экономически выгодных и гибких инструментов в современном мире информационных технологий – облака. Для многих компаний, особенно медицинских, облачные решения непривычны, и поэтому несправедливо считаются крайне рискованным вложением. В «К+31» этот инструмент уже активно используется в ИТ-инфраструктуре на медицинских объектах для решения специфических задач или реализации ресурсоемких проектов.

«Для ИТ-инфраструктуры сети клиник «К+31» мы используем так называемые гибридные облака. Для оптимизации ИТ-затрат и дальнейшей возможности масштабирования решения мы добавляем арендуемые ресурсы в облаке T-Cloud к частному облаку на мощностях медицинского центра», – поясняет Илья Вахрушев, генеральный директор «ТелеТауэр».



Стоимость приобретения серверного коммутационного оборудования приближается к цене его аренды в облаке через 45 месяцев без учета дисконтированного денежного потока

Использование облаков позволяет наращивать ресурсы только при необходимости, что значительно сокращает расходы. Так, например, при расширении сети «К+31» практически не докупает оборудование, а лишь подключает по защищенным каналам дополнительные мощности в публичном облаке T-Cloud от «ТелеТауэр».

«В ходе одного из проектов мы зафиксировали очень интересные финансовые показатели. Они во многом уникальны и связаны со сложностью масштабирования. – продолжает Илья Вахрушев. - Стоимость приобретения серверного коммутационного оборудования приближается к цене его аренды в облаке через 45 месяцев без учета дисконтированного денежного потока. При этом очевидно, что стоимость денег «здесь и сейчас» гораздо выше, чем распределенные на период расходы».

Будущее

Сеть клиник постоянно расширяется, поэтому возможность масштабирования – одно из важнейших требований к информационным системам. Подключение новой клиники к общей информационной системе сегодня занимает около трех месяцев после завершения процесса ИТ-Due Diligence.2

«При взаимодействии с медицинскими учреждениями необходим гиперответственный подход ко всем задачам, – говорит Илья Вахрушев. – Говорят, что клиент, переступая порог медицинской клиники, становится пациентом, что накладывает на него определенную ответственность. Он обязан внимательно прислушиваться к мнению доктора и следовать его рекомендациям, ведь на кону всегда качество жизни, а иногда – сама жизнь. Для ИТ в медицине мало клиентоориентированности, нужно быть вовлеченным в сам процесс помощи людям со всей возможной ответственностью и душой».



1 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, Послание Президента РФ Федеральному собранию от 01.12.2016



2 Due Diligence – процедура независимой оценки объекта инвестирования, всестороннее исследование и комплексная проверка его финансового состояния и положения на рынке.