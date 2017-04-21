Вместо 400 удостоверяющих центров планируют оставить два. Чем это грозит?

Государство стремится создать единое пространство доверия к электронной подписи и контролировать выдачу сертификатов. Минкомсвязь опубликовала законопроект, в котором предлагает выполнить эту задачу следующим образом: закрыть все коммерческие удостоверяющие центры.

Вместо 400 удостоверяющих центров (УЦ), аккредитованных на сегодняшний день Минкомсвязью, выдавать квалифицированные сертификаты электронной подписи будут всего два государственных УЦ. Планируется, что госпошлина за выдачу составит p2500. Перестроить сложившуюся систему чиновники планируют за два года.

Именно такие планы прописаны в законопроекте №02/04/03-17/00062955 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электронной подписи» и в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Какие проблемы стремится решить государство?

Доверие к электронной подписи снижается по нескольким причинам. У аккредитованных УЦ низкий уровень ответственности, в том числе и за убытки, которые возникают по их вине у третьих лиц. Ряд УЦ не соблюдает требования к процедуре идентификации заявителей, а у регулятора нет достаточных ресурсов для проверок. Участились случаи мошенничества, связанные с получением КЭП по подложным документам. И, наконец, пользователям приходится приобретать несколько КЭП для разных целей. Федеральный закон «Об электронной подписи» не запрещает владельцам корпоративных информационных систем, в том числе электронных торговых площадок, выдвигать дополнительные требования к КЭП и брать плату за доступ к своим ресурсам.

В чем риски реформы? Для пользователей снизятся доступность и качество услуг

Удостоверяющие центры «СКБ Контур», «Тензор», «Калуга-Астрал» и другие за 10 лет создали сеть из более чем 5 тысяч точек выдачи, которые практически круглосуточно выдают сертификаты во всех уголках России. Работая на конкурентной основе, коммерческие УЦ постоянно повышают качество сервиса, предлагают клиентам дополнительные услуги и снижают цены — приобрести КЭП можно и за p1000.

У каждого крупного УЦ есть свой колл-центр. Так, линии техподдержки УЦ «СКБ Контур» работают по схеме 24/7 без выходных и праздников. В период пиковой нагрузки в период отчетности в сутки операторы всех УЦ обрабатывают более 30 000 звонков.

Невозможно за короткий срок обеспечить адекватную замену этой инфраструктуры и поддерживать сервис на привычном для пользователей уровне. А любой сбой в отлаженной схеме может привести к срыву отчетной кампании, госзакупок и бизнес-процессов.

Государство потеряет деньги

Чтобы создать новую инфраструктуру государственных УЦ, потребуются многомиллиардные вливания бюджетных средств. Открытие каждой точки выдачи сертификатов обходится не менее чем в p1 млн, ежегодное содержание стоит около полумиллиона рублей. Основная часть крупных УЦ — разработчики программных продуктов, для которых выдача КЭП — сопровождающая услуга. За счет этого УЦ оптимизируют расходы на содержание: используют готовую инфраструктуру и колл-центры, обслуживающие другие продукты.

Закрыв коммерческие УЦ и создавая с нуля альтернативную инфраструктуру, рассчитанную на тот же объем работы, государство единовременно заплатит p5 млрд, затем ежегодно будет тратить более p20 млрд на содержание системы государственных УЦ, а также лишится более p6 млрд. налоговых и социальных отчислений.

В России в год выдают 3,5 млн КЭП. При заявленной величине госпошлины в p2500 возникает очевидный дефицит бюджета больше чем p17 млрд.

Есть ли другой выход?

Можно создать то самое пространство доверия, о котором говорит правительство, не разрушая готовую технологически сложную инфраструктуру выдачи и поддержки сертификатов. Удостоверяющие центры сами неоднократно предлагали изменить нормы закона, чтобы создать единые требования к организациям, которые выпускают сертификаты, к процедуре выдачи сертификатов и идентификации личности заявителя ик структуре сертификата.

Усилить финансовую ответственность УЦ за убытки третьим лицам. Во-первых, существенно увеличить требования к чистым активам аккредитованных УЦ и требовать ежегодно подтверждать их наличие. Во-вторых, создать государственный обеспечительный фонд для компенсации убытков, возникших по вине УЦ. Все действующие коммерческие УЦ должны будут делать вступительный взнос и фиксированные отчисления с каждого выпущенного сертификата.

Расширить права УЦ при идентификации личности заявителя и проверки его полномочий. Выдавать ЭП только лично владельцу или его представителю с нотариально заверенной доверенностью, которую можно проверить через реестры ЕИС нотариата. При этом нужно усовершенствовать сервис проверкидоверенностей — сделать ответы реестра юридически значимыми. Обеспечить доступ в режиме онлайн к сервисам проверки паспортов, СНИЛС, ИНН и иных сведений. Дать УЦ доступ к информационным ресурсам ЗАГСов, чтобы автоматически отзывать сертификаты умерших владельцев.

Унифицировать структуру полей сертификата электронной подписи. Сделать электронную подпись единой для всех государственных и коммерческих информационных ресурсов и порталов. В явном виде запретить операторам информационных систем вводить любые дополнительные требования к КЭП.

Какие выводы можно сделать?

Регулирование, которое повысит доверие к электронной подписи и сделает ее более доступной, необходимо. Но реформа в том виде, в котором она существует сейчас, только ухудшит ситуацию. Она снизит доступность и качество услуг для пользователей ЭП, потребует от государства многомиллиардных инвестиций, негативно отразится на инвестиционном климате в России, так как сделает невозможной оценку предпринимательских рисков.