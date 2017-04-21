Управление приходом, учет пожертвований, библейское ПО – как ИТ проникают в западную церковь

На Западе специализированные решения для автоматизации жизни приходов и епархий получили повсеместное распространение – число пользователей, зарегистрированных в подобных системах, превышает сотню миллионов человек. Как правило, решения разрабатываются с учетом специфики конкретных церквей, то есть для протестантов, католиков и православных предусмотрены различные продукты. Данный подход разительно отличается от практики, сложившейся в России, где при отсутствии специализированных решений в церковных организациях внедряются программы для бухгалтерского учета и электронного документооборота для малого и среднего бизнеса.

За последние несколько десятков лет ИТ превратились в неотъемлемую часть любой общественной и хозяйственной деятельности – специализированное программное обеспечение и аппаратные комплексы внедряются на предприятиях малого и крупного бизнеса, в государственных учреждениях, некоммерческих организациях, не говоря уже о повседневном опыте частных пользователей. Религиозные учреждения не являются исключением из глобального процесса цифровизации.

На Западе церковные организации используют не только стандартные офисные пакеты программ, но также активно внедряют специализированное программное обеспечение, которое позволяет автоматизировать специфические процессы религиозных объединений. Данный класс решений получил название Church Management Software (СhMS). C их помощью можно поддерживать в актуальном состоянии базу данных прихожан, вести учет пожертвований и расходов, организовывать церковные мероприятия, оповещать паству и многое другое.

Помимо ChMS, к «церковным» ИТ традиционно относят еще несколько видов программного обеспечения. Во-первых, это так называемое «библейское ПО» (Biblical Software), которое представляет собой разновидность электронных книг и позволяет искать цитаты из Ветхого и Нового заветов, а также сравнивать различные варианты переводов Библии. Некоторые из таких решений оснащены достаточно сложными аналитическими инструментами, которые позволяют проводить грамматический разбор предложений, находить ссылки на сходные темы в различных произведениях. Священнослужители используют данные программы при подготовке проповедей.

Еще один класс программ называется Worship Presentation Software («презентация для богослужения») – с их помощью на видеопроектор выводятся слайды с текстами псалмов во время службы в храме. Однако в отличие от ChMS последние два вида решений носят вспомогательный характер с точки зрения автоматизации деятельности церкви.



«Электронный храм»: как автоматизировать жизнь прихода?

Многие системы ChMS реализуются по модели SaaS и доступны через веб-интерфейс. Зарегистрироваться в них могут как священнослужители, так и прихожане, которым через онлайн-кабинет доступен набор определенных функций (например, расписание богослужений и других мероприятий, онлайн-регистрация на семинары и т.п.). Руководство прихода определяет, какой набор функций будет доступен прихожанам.

Какие задачи решает Church Management Software?



модуль функциональность Управление епархией/приходом База данных членов паствы, волонтеров, гостей (включая адреса, телефоны, электронную почту, описание участия в деятельности церкви). Составление списков для таргетированного взаимодействия. Учет и управление пожертвованиями Защищенная база данных, аккумулирующая информацию о пожертвованиях от частных лиц и организаций. Бухгалтерский учет Отслеживание в защищенном режиме финансовых операций, отчетность по расходам и доходам для различных фондов. Управление событиями и помещениями Данный модуль позволяет составлять план мероприятий и резервировать под них ресурсы (транспорт, помещения, видеооборудование). Также возможна онлайн-регистрация, оповещения и оплата мероприятий. Управление волонтерами Организация контактной информации волонтеров, ведение истории их участия в деятельности церкви, возможность поиска волонтеров под конкретные мероприятия. Коммуникации Позволяет повысить участие прихожан в деятельности церкви (email-маркетинг, приглашения на мероприятия) Регистрационный блок Позволяет прихожанам зарегистрироваться онлайн на мероприятия, семинары, поездки, походы. Также некоторые решения включают средства родительского контроля – позволяют отследить нахождение детей в специально отведенных помещениях (классах, детских комнатах).

Источник: CNews Analytics, 2017

Большинство решений предназначены для внедрения на уровне прихода, который объединяет от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Акцент на приходских решениях связан с децентрализованной моделью управления, которая характерна для протестантских церквей. Кроме того, есть ряд программ, автоматизирующих деятельность епархий или диоцезов.

Коммерческие производители ChMS применяют несколько моделей ценообразования: 1) помесячная или годовая плата на основе средней недельной посещаемости храма;



2) помесячная или годовая плата, определяемая по количеству записей в базе данных;



3) лицензия на одно рабочее место или одного пользователя системы.

Сложности при внедрении ИТ в церковных организациях связаны с общим недостатком знаний об ИТ, который в случае с католической церковью помножен на бюрократические формальности: «По нашему опыту, главные сложности с развертыванием решений связаны с необходимостью каждый раз получать отдельное разрешение от руководства диоцеза (аналог епархии в католической церкви, – ред.) и общим недостатком технологической экспертизы на уровне приходов», – рассказал CNews Мэтт Дент (Matt Dent), представитель компании Parishsoft, одного из крупнейших разработчиков и поставщиков решений ChMS.

Крупнейшие поставщики решений класса Church Management Software



Название компании/решения Количество заказчиков* Число конечных пользователей 1 ACS Technologies 50 000 50 000 000 2 PowerChurch Software 37 700 8 482 500 3 ServantKeeper 35 000 40 000 000 4 ParishSOFT/Logos 12 500 20 000 000 5 Church Windows 12 000 5 500 000 6 Church Community Builder 9 500 20 000 000 7 Shelby Systems 9 000 5 400 000 8 ChurchTrac 7 800 2 560 000 9 CCIS 6 537 2 614 800 10 CDM Plus 6 160 2 540 000 11 By the Book 4 220 3 950 000 12 Fellowship One 4 000 2 000 000 13 IconCMO 3 800 1 000 000 14 Church Office Online 2 400 660 000 15 Excellerate 2 369 7 300 000 16 Flexio 1 932 1 100 000 17 Donarius 1 878 332 000 18 Faithful Steward 1 497 1 123 000 19 Elvanto 1 400 1 225 000 20 Churchteams 950 1 788 000

Источник: Capterra, 2016 *заказчики: приходы, епархии, религиозные образовательные учреждения

«Православным ИТ» отказали в локализации

Следует отметить, что решения ChMS разрабатываются с учетом конкретных церквей: разработчики «католического» ПО учитывают сложную иерархическую организацию данной церкви, а решения для протестантов более акцентированы на автоматизацию задач прихода. Таким образом, «пересадка» большинства существующих ChMS на российскую почву вряд ли имеет смысл за исключением небольших католических и протестантских общин, так как Русская православная церковь отличается от западных церквей как организационно, так и в способах взаимодействия с прихожанами.

Исключение составляет продукт Deacon Parish Management System (текущий разработчик и владелец Parishsoft), который был создан для автоматизации деятельности исключительно православных церквей. В данный момент решение Deacon внедрено в 128 епархиях Греческой православной церкви в США Константинопольского патриархата, которая насчитывает около полумиллиона последователей. Тем не менее, в Parishsoft cчитают нецелесообразным локализовывать продукт для внедрений за пределами Северной Америки.

Среди российских интеграторов также нет планов по локализации подобных систем или разработки аналогов с учетом российской специфики. Отечественная практика информатизации церковных учреждений нацелена на внедрение систем электронного документооборота и бухгалтерского учета, предназначенных для малого и среднего бизнеса. Среди уникальных решений можно выделить только системы «электронный звонарь», которые позволяют управлять колокольным звоном в автоматическом режиме. Подробнее об этом читайте в материале CNews об информатизации Русской православной церкви.

