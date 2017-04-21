Трое в лодке Imagine Cup 2017: смогут ли российские стартапы победить в международном конкурсе?

Международный конкурс молодых разработчиков Imagine Cup отмечает 15-летний юбилей. И в этом году шансы у России завоевать первое место выросли в три раза. В отличие от предыдущих лет представлять нашу страну на финале в Сиэтле будут сразу три команды. CNews узнал, какие проекты российского этапа, прошедшего 15 апреля 2017 г., жюри признало наиболее интересными.

Что изменилось за 15 лет

История международного конкурса молодых разработчиков Imagine Cup началась в 2002 г., когда несколько сотрудников из компании Microsoft решили организовать соревнование ИТ-проектов в Европе. Первый международный финал состоялся в Барселоне, в нем приняли участие 10 команд. Буквально через год количество участников выросло на порядок, и с каждым годом продолжает расти.

Первые годы финалы конкурса проходили в разных странах: Японии, Индии, Корее, Австралии, России. Но после 2013 г. организаторы решили проводить их в Сиэтле. «На самом деле, это очень хорошее решение, потому что студенты могут приехать в самое сердце Microsoft, посмотреть, как устроен кампус компании, как разрабатываются продукты, которыми они так любят пользоваться», — рассказывает технологический евангелист Microsoft Дмитрий Сошников.

Жюри и зрители церемонии открытия российского финала Imagine Cup 2017

Со временем менялось не только количество участников, но и качество проектов. Во-первых, организаторы стали лучше видеть, у каких команд есть потенциал для роста. А во-вторых, технологии постоянно совершенствуются, и людям проще реализовывать свои идеи. «Сейчас даже студенты, которые еще учатся, могут делать совершенно потрясающие вещи», — замечает Дмитрий Сошников.

Организационные изменения

В юбилейный год в правила конкурса были внесены изменения. Во-первых, упразднены категории — раньше проекты делились на игры, инновации и социальные проекты. Отказавшись от категорий, организаторы вернулись к первоначальной идее конкурса: проект, который сможет сделать мир лучше. Соответственно и критерии оценки стали для всех едиными: технологичность проекта, его идея или концепция, насколько проект может быть общественно полезен, инновационность и бизнес-составляющая. По мнению организаторов, именно отказ от категорий мог привести к тому, что количество заявок по сравнению с прошлым годом снизилось: раньше от России было представлено много проектов с играми. Тем не менее, в 2017 г. на российский этап конкурса были представлены более 100 заявок.

Важным и, наверняка, приятным для участников изменением стал сам главный приз. Победитель международного финала Imagine Cup 2017 получает $100 тыс. — это в два раза больше, чем в прошлом году.

Российский этап

География российского этапа конкурса очень широкая, но за время проведения на карте наметились «точки кипения». Так, например, в Казани, где хорошо развит ИТ-парк, рождаются очень сильные проекты, Пермь больше ориентирована на игры, также много перспективных команд из Нижнего Новгорода.

Главное достижение Imagine Cup — дорога в жизнь, которую он дает молодым разработчикам. Дмитрий Сошников привел пример нескольких студенческих работ, которые были созданы для участия в конкурсе, а в итоге переросли в успешные бизнес-проекты. Интересно, что среди них есть проекты, которые даже не вышли в финал.

Критериями оценки стали технологичность проекта, его идея или концепция, потенциальная польза для общества, инновационность и бизнес-составляющая

«Что такое конкурс Imagine Cup? Это порядка ста тысяч человек, которые пытаются получить приз. Невозможно поверить, что вы действительно станете этим человеком. С другой стороны, в Imagine Cup нельзя проиграть. Каждый участник, каждый зритель получает какой-то опыт, который в обычной жизни получить не случается», — утверждает Андрей Устюжанин, член жюри международного финала Imagine Cup, руководитель совместных проектов Яндекс-CERN.

«Формально у организаторов конкурса нет программы дальнейшего сопровождения конкурсантов, но мы стараемся их передать каким-то институтам развития, которые работают хорошо со стартапами, — дополняет Дмитрий Сошников. — Уникальное предложение нашего конкурса в том, что мы берем студентов из технических вузов, которые любят программировать и пытаемся их натолкнуть на дорожку стартапа».

Три финалиста из России

В 2017 г. за главный приз Imagine Cup 2017 будут бороться 53 лучшие команды со всего мира, три из которых — впервые за всю историю конкурса — будут из России. «В этом году мы организовали пилотный проект в сотрудничестве с ведущими вузами страны — Московским государственным университетом и Высшей школой экономики. В этих вузах прошли хакатоны, собравшие большое количество студенческих команд, после чего мы провели отдельные финалы Imagine Cup в МГУ И ВШЭ», — пояснил Дмитрий Сошников.

Финалистом от МГУ стала команда EverMind с проектом SobeRider. Это сервис, который выявляет состояние опьянения водителей за счет интерактивных тестов. С помощью технологии нейросетей решение в кратчайшие сроки проводит анализ и выдает результат — способен ли человек управлять транспортным средством в момент тестирования. Предложенная разработка может использоваться в транспортных компаниях, службах доставки и логистики, такси, а также других сферах, где участие человека требуется для управления движущимися объектами или для решения сложных координационных задач.

«Мы надеемся, что со временем все транспортные средства будут содержать анализаторы состояния человека, не позволяющие водить в нетрезвом виде. Любой существующий сервис такси или каршеринга сможет встроить SobeRider меньше чем за неделю, — рассказывает один из создателей проекта Роман Кривоногов. — Таким образом, уже сейчас можно сократить количество смертей на дорогах, особенно с учетом того, что по большей части погибают не виновные в аварии».

Проектом уже заинтересовались транспортные компании. Команда EverMind начала сотрудничать Delimobil и ведет переговоры с Car5 и BelkaCar.

Лучшим среди проектов ВШЭ стал Boremeter, представленный командой НИУ. Ребята представили приложение для мониторинга вовлеченности аудитории во время мероприятий. Решение анализирует заинтересованность слушателей в момент презентаций, лекций, выступлений спикеров, мастер-классов, оценивает демографический и эмоциональный фон аудитории. Проект использует нейросетевые методы анализа и алгоритмы компьютерного зрения.

«Такой анализ имеет несколько применений, — поясняет представитель команды НИУ Артем Шафаростов. — Boremeter может использоваться организаторами мероприятия для определения самых заинтересованных слушателей. Лектор в университете может найти наиболее мотивированных студентов, а представители компаний – будущих клиентов для совместной работы. Данные о распределении возраста и пола присутствующих без проведения опросов позволят более точно оценить целевую аудиторию для будущих мероприятий. Кроме этого, с помощью Boremeter можно оценивать навыки говорящего, выявлять наиболее резонансные части презентации».

Команда UTV с проектом Meet Articles, 1 место — инструмент для наглядного поиска источников исследования

И, наконец, финалистами общероссийского этапа конкурса Imagine Cup 2017 стала команда UTV с проектом Meet Articles. Молодые разработчики представили сервис по поиску и визуализации информации о научных статьях и работах в выбранной области. Как рассказала команда во время презентации, такое решение будет полезно студентам, научным сотрудникам и другим представителям академической сферы, нуждающимся в поиске первоначальных источников и авторов, так как ссылки на научные работы и статьи являются неотъемлемой и важной частью любой исследовательской деятельности.

«Люди очень часто проводят различные исследования. Студенты в рамках своих курсовых работ или специалисты, приступающие к новой задаче. Как чаще всего это происходит: мы вводим несколько ключевых слов в поисковик и получаем результаты. Основные проблемы в неверифицированности данных, потому что не все источники из поисковой выдачи мы можем использовать для своих исследований. Мы как студенты, которые часто сталкиваются с подобными проблемами, решили создать инструмент, позволяющий визуально анализировать научные статьи и искать в них взаимосвязи», — рассказала лидер команды Мария Сандрикова.