Руководство по выбору офисного принтера

Несмотря на повсеместные разговоры о переходе на электронный документооборот, компания IDC прогнозирует рост мирового рынка печати на 40 млрд. евро в следующие пять лет. Поскольку перспектива полного отказа от печати все еще туманна — подойти к выбору печатающей техники нужно с умом — выбрать самое дешевое всегда успеется. На что обратить внимание, и какие тенденции набирают обороты — расскажем далее.

С чего начать? С подсчета!

Желательно — с примерного подсчета количества страниц, которое вы печатаете в месяц. Нагрузка на принтеры не всегда прямо пропорциональна числу сотрудников, поэтому ориентироваться лучше на объем печати. Если объем печати превышает норму, на которую рассчитан принтер, он может не справиться с нагрузкой, из-за чего принтеры могут быстрее выработать свой ресурс и выйти из строя.

При этом вы можете выбрать один мощный аппарат, а можете купить несколько менее мощных устройств, распределив нагрузку между ними — выбор за вами.

Принтер или МФУ?

Многофункциональные устройства (МФУ) отличаются от принтеров наличием дополнительных функций: сканера, копира и/или факса. Как и со всеми дополнительными «фишками», чем больше у него у него функций, тем оно дороже. Возможностей сканеров, встроенных в МФУ, вполне достаточно для решения стандартных офисных задач.

Многофункциональные устройства (МФУ)



Источник: Epson, 2017

Цветной или черно-белый?

Выбор зависит только от потребностей вашей компании: если цветная печать не необходимость, смело выбирайте монохромные устройства, тем более, что они экономичнее. Цветные универсальные принтеры подходят для печати иллюстраций, презентаций, листовок и фотографий (в случае струйной печати). Возможностей с цветным принтером, безусловно, больше — но и бюджет на расходные материалы выше.

Струйный или лазерный?

Лет пять назад ответ был бы однозначный: для офиса — только лазерные. Но, если углубиться в изучение текущего рынка и спроса на офисные решения, станет ясно, что современные струйные принтеры уступают лазерным разве что по скорости (не намного), а по другим параметрам даже превосходят их. Но обо всем по порядку:

В основе лазерной печати лежит статическое электричество. Лазер проецирует на отрицательно заряженном барабане необходимое изображение или текст, создавая на нем нейтрально заряженные области. Далее к этим областям притягиваются отрицательно заряженные частицы порошкового тонера, которые затем переносятся на положительно заряженную бумагу. В конце процесса специальная «печка» из лазерного принтера, всегда такие теплые.

Струйная печать — это печать жидкими чернилами. Печатающая головка двигается поперек листа на каретке и распределяет микроскопические капли чернил по бумаге. Струйная технология бывает двух видов — термоструйная (чернила выталкиваются на носитель за счет их нагрева и расширения) и пьезоэлектрическая (чернила выталкиваются с помощью передачи электрического импульса). Пьезоэлектрическая технология считается более прогрессивной, так как предотвращает износ печатающей головки благодаря отсутствию высоких температур.

Контейнеры с пигментными чернилами

Источник: Epson, 2017

Скорость

К безусловным преимуществам лазерной технологии относится высокая скорость печати. При прочих равных параметрах скорость лазерного принтера будет все-таки выше. Однако струйные принтеры отличаются высокой скоростью выхода первого листа: им не требуется время на прогрев «печки» перед началом печати.

Судя по всему, по этому параметру струйные и лазерные устройства уже практически сравнялись: в 2017 году японская компания Epson выпускает первые струйные аппараты со скоростью печати до 100 страниц в минуту.

Качество

Здесь можно смело засчитать 1:1. Современные струйные принтеры по качеству абсолютно не уступают лазерным аналогам. Более того, пигментные чернила более стойкие, чем лазерный тонер, они не смажутся от воды и выделения маркером. Кроме того, на струйных принтерах можно печатать фотографии, а также работать с более широким спектром бумаг. И опять же — ждать пока чернила высохнут уже давно не нужно — документы выходят из принтера уже сухими.

Энергопотребление

Тут первенство, безусловно, за струйными решениями. Объясняется все просто, в струйных принтерах отсутствует та самая «печка», которая и потребляет основную часть электроэнергии. Если предприятие большое и парк печатающей техники достаточно основательный — экономия на электроэнергии может быть существенной. Исследование компании BLI (BuyersLaboratory) за 2016 год показало, что, например, струйные устройства Epson серии WorkForcePro потребляют на 80% меньше электроэнергии, чем аналогичные лазерные устройства.

Количество и ресурс расходных материалов

Для корректной работы лазерного аппарата требуется: фотокондуктор, фотобарабан, тонер-картриджи по количеству цветов. Поскольку ресурс расходных материалов к лазерным устройствам довольно скромный, для компаний с большой ежемесячной нагрузкой по печати, необходимо всегда держать запас.

Со струйными устройствами проще: расходных материалов всего два вида — сами чернила (в контейнерах или картриджах) и емкость для отработанных чернил. Причем и те, и другие легко заменить самостоятельно. Более того, ресурс чернил в струйных устройствах — значительно превышает показатели аналогичных лазерных аппаратов1, а значит печатать можно дольше и экономичнее.

Себестоимость печати и стоимость владения

По совокупности вышесказанного – себестоимость владения струйным принтером до 50% ниже, чем у лазерного аппарата. Рассчитать этот показатель для разных принтеров и МФУ можно с помощью специальных калькуляторов — например, калькулятора себестоимости печати.

Офисный принтер

Источник: Epson, 2017

Заключение

Офисный принтер — как хороший сотрудник: его лучше найти один раз и надолго, чем довольствоваться полумерами. В качестве резюме еще раз перечислим самые важные параметры, на которые стоит обратить внимание при выборе оптимальной модели принтера или МФУ для вашего бизнеса:

Объемы печати (кол-во страниц в месяц) Принтер или МФУ Цветная печать или ч/б Струйный или лазерный? Доп. функции (не переплачивайте за функции, которые вам не пригодятся!) Стоимость расходных материалов Возможность самостоятельного обслуживания

И напоследок: читайте обзоры и форумы, советуйтесь с коллегами и специалистами — и выбирайте то, что в большей степени подойдет именно под ваши задачи.

1При сравнении учитывались данные по ресурсу струйных устройств Epson серии WorkForce





