Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2017 года

Основные изменения в федеральном законодательстве связаны с поправками к закону о всероссийской переписи населения, внесением изменений в реестр российского ПО, корректировкой цен на оптовом рынке электрической энергии, а также переводом некоторой документации на электронные носители. На региональном уровне изменения коснулись ряда областных информационных систем.

Федеральное законодательство

Федеральный закон от 28 марта 2017 г. N 40–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Всероссийской переписи населения»

Поправками к Закону о Всероссийской переписи населения закреплены положения о ее прохождении в том числе через интернет. Такая возможность предоставлена лицам, зарегистрированным на Едином портале госуслуг. Кроме того, установлено, что в период между всероссийскими переписями должна проводиться микроперепись – статистическое наблюдение на основе выборки не менее 5% населения.

Постановление Правительства РФ от 23 марта 2017 г. N 325 «Об утверждении дополнительных требований к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, и внесении изменений в Правила формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных»

Установлены дополнительные требования к отечественному офисному ПО, включенному в Реестр российского программного обеспечения. Они будут применяться в рамках госзакупок.

К ПО относятся операционная система, коммуникационное программное обеспечение, офисный пакет, почтовые приложения, органайзер, средства просмотра, интернет-браузер, редактор презентаций, табличный редактор, текстовый редактор, ПО файлового менеджера, справочно-правовая система (СПС), ПО системы электронного документооборота и средства антивирусной защиты.

Требования определяют состав, архитектуру, функции ПО, необходимого для замены импортных аналогов. В частности, интерфейс ПО должен быть реализован на русском языке. ПО не должно требовать установки иного ПО (дополнительных программных модулей, шрифтов), имеющего любые ограничения на его свободное распространение на территории России, за исключением операционных систем. Обновления ПО должны выполняться только после подтверждения со стороны пользователя или уполномоченных сотрудников. При этом для каждого вида ПО предусмотрены специальные требования.

Так, СПС должна обеспечивать постоянно действующий информационно-поисковый сервис по предоставлению правовых актов и справочно-информационных документов, а также предусматривать сетевую версию с регулярно обновляемым банком данных федерального и регионального законодательства, устанавливаемую в локальной вычислительной сети пользователя и позволяющую осуществлять работу с СПС в т. ч. при отсутствии доступа к интернету. Реестровая запись дополнена сведениями о соответствии или несоответствии ПО дополнительным требованиям.

Постановление Правительства РФ от 21 марта 2017 г. N 321 «Об утверждении перечня информации о величинах, влияющих на изменение цен на оптовом рынке электрической энергии и мощности и розничных рынках электрической энергии, подлежащей предоставлению субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности и розничных рынков электрической энергии в совет рынка»

Субъекты оптового и розничных рынков электроэнергии предоставляют в совет рынка информацию о величинах, влияющих на изменение цен на оптовом и розничных рынках. Определены перечень такой информации и сроки ее представления.

Так, поставщики электроэнергии (мощности) ежемесячно передают в совет рынка сведения об объеме произведенной электро- и (или) теплоэнергии с указанием удельного расхода условного топлива для целей ее производства, коэффициента полезного использования энергии топлива и затрат на приобретение топлива с дифференциацией по видам топлива. Постановление вступает в силу через 90 дней со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 16 марта 2017 г. N 304 «Об утверждении Правил предоставления в 2017 году субсидий из федерального бюджета телерадиовещательным организациям на возмещение затрат на приобретение и ввод в эксплуатацию программно-аппаратных комплексов для организации скрытого субтитрирования на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах»

На 2017 г. установлены новые правила выделения из федерального бюджета субсидий телерадиовещательным организациям на возмещение затрат по приобретению и вводу в эксплуатацию программно-аппаратных комплексов для организации скрытого субтитрирования на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах. Субсидии предоставляются телерадиокомпаниям, организующим скрытое субтитрирование телепрограмм «Первого канала» и телеканала «Телекомпания НТВ». Размер субсидии определяется исходя из стоимости одного комплекта оборудования не более p18 млн.

Постановление Правительства РФ от 3 марта 2017 г. N 254 «Об утверждении Правил перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг)»

До конца 2019 г. книги госрегистрации актов гражданского состояния (актовые книги) должны быть переведены в электронную форму. Установлен порядок. На указанные цели регионам из федерального бюджета выделяются субвенции. Перевод осуществляется последовательно, начиная с книг, собранных до 1 апреля 2015 г. Запись акта гражданского состояния, конвертированная (преобразованная) в форму электронного документа, хранится в информационной системе уполномоченного органа власти субъекта Федерации или администрации г. Байконура. В случае утери, порчи или невозможности прочтения первого экземпляра записи акта гражданского состояния в электронную форму переводится второй экземпляр такой записи с указанием данного факта в электронном документе.

Постановление Правительства РФ от 21 марта 2017 г. N 320 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. N 1101»

Скорректирован ряд вопросов формирования и ведения Единого реестра доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете и сетевых адресов, содержащих запрещенную информацию. Так, предусмотрен внесудебный порядок ограничения доступа на территории России к ресурсам, в которых размещается информация о способах, методах разработки, изготовления и использования новых потенциально опасных психоактивных веществ, их прекурсоров, о местах приобретения таких веществ и их прекурсоров. Для принятия решения об отнесении информации к категории запрещенной может создаваться специальная межведомственная экспертная комиссия, состав и порядок деятельности которой утверждаются Роскомнадзором. До 7 суток увеличен срок направления в Роскомнадзор информации о решении, принятом уполномоченным органом по результатам рассмотрения в межведомственной экспертной комиссии.

Оператор связи может осуществлять взаимодействие с единым реестром в целях ограничения доступа к запрещенной информации посредством третьего лица, имеющего лицензию на оказание услуг связи по передаче данных и (или) на оказание телематических услуг связи. Уточнена процедура исключения данных из реестра.

Постановление Правительства РФ от 17 марта 2017 г. N 308 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Признаны утратившими силу правила предоставления в 2015-2017 гг. субсидий на обеспечение каналами связи Крымского федерального округа с единой сетью электросвязи в интересах Минобороны России, федеральных органов исполнительной власти, других органов и организаций, операторов связи в целях обеспечения безопасности государства, обороны страны и обеспечения правопорядка. Напомним, что Крымский федеральный округ был упразднен. Крым и Севастополь включены в состав Южного федерального округа.

Постановление Правительства РФ от 14 марта 2017 г. N 293 «О внесении изменений в Правила создания и ведения федеральной информационной системы государственной научной аттестации»

Скорректированы правила создания и ведения федеральной информационной системы государственной научной аттестации. Уточнен порядок ввода информации в систему и ее предоставления пользователям. Изменен перечень данных, содержащихся в системе. Теперь в ней появятся сведения о локальных нормативных актах организаций, имеющих право присуждать ученые степени самостоятельно. Эти организации включены в отдельную категорию пользователей системы с правом просмотра и модификации соответствующей информации.

Постановление Правительства РФ от 14 марта 2017 г. N 292 «О внесении изменений в Положение о порядке ведения федерального регистра нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации»

Уточнен порядок ведения федерального регистра региональных нормативных правовых актов. Информацию о региональных актах могут получать не только органы государственной власти, местного самоуправления, должностные лица и организации, но и граждане. Федеральный регистр ведется только в электронном виде с использованием подсистемы «Нормативные правовые акты» Единой системы информационно-телекоммуникационного обеспечения Минюста России.

В территориальные органы Минюста России направляются копии актов и сведения об источниках их официального опубликования в электронном виде посредством межведомственного электронного документооборота региона, а при отсутствии такой возможности – по информационно-телекоммуникационным сетям либо на электронных носителях. Требования к форматам утверждаются Минюстом России.

Поскольку Минюст России осуществляет учет региональных актов, а не их госрегистрацию, в федеральный регистр вместо номеров госрегистрации включаются учетные номера. Уточнено, что в регистре размещаются тексты актов в основной (первоначальной) редакции, а также тексты с внесенными в них изменениями.

Постановление Правительства РФ от 7 марта 2017 г. N 273 «О внесении изменений в Положение о Государственной комиссии по радиочастотам»

Уточнен состав Государственной комиссии по радиочастотам. В нее включен представитель Госкорпорации «Роскосмос» с правом решающего голоса (вместо представителя одноименного упраздненного Агентства). Также в состав комиссии вошли представитель Минэнерго России с правом совещательного голоса и представитель Росгвардии с правом решающего голоса. Уточнены полномочия комиссии.

Информационное сообщение Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 27 марта 2017 г. «По вопросам разработки, производства, поставки и применения межсетевых экранов, сертифицированных ФСТЭК России по требованиям безопасности информации»

С 1 декабря 2016 г. в системе сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности N РОСС RU.0001.01БИ00 сертификация разработанных и (или) производимых межсетевых экранов осуществляется на соответствие специальным требованиям, утвержденным приказом ФСТЭК России от 9 февраля 2016 г. N 9. При этом допускается производство и поставка межсетевых экранов, сертифицированных на соответствие требованиям руководящего документа «Средства вычислительной техники. Межсетевые экраны. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации». Необходимо наличие действующих сертификатов.

Также допускается применение экранов, которые сертифицированы на соответствие РД МЭ, при условии наличия на них действующих сертификатов соответствия, а также при условии отсутствия технической возможности их замены на межсетевые экраны, сертифицированные по новым требованиям. Аттестация новых рабочих мест возможна только с межсетевым экраном, сертифицированным по новым требованиям.

Письмо Федеральной налоговой службы от 13 марта 2017 г. N БА-3-19/1696@ «О рассмотрении интернет-обращения»

В соответствии с пилотным проектом по введению маркировки товаров из меха контрольными (идентификационными) знаками установлены правила реализации данного проекта. В них установлен перечень сведений, передаваемых в Информационный ресурс маркировки участниками оптового оборота. При этом стоимость товара согласно первичным документам и сумма НДС сообщается в случае реализации (продажи) товара. Поэтому при передаче товара по договору комиссии такие сведения не передаются. В полях «цена» и «НДС» проставляется «0».

Для внесения изменений в Информационном ресурсе необходимо представить в ФНС России письма от отправителя и получателя товара, подписанные уполномоченными лицами данных организаций. В обращении необходимо указать реквизиты документа в Информационном ресурсе маркировки, позволяющие его идентифицировать. Также к письмам необходимо приложить копии первичных документов, подтверждающих передачу товара по договору комиссии, а также описание изменений. Ресурс функционирует на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Система маркировки изделий из натурального меха».

Решение Государственной комиссии по радиочастотам при Минкомсвязи России от 10 марта 2017 г. N 17-40-06-4 «О прекращении действия решений ГКРЧ».

Прекращается действие решений ГКРЧ в части выделения полос радиочастот ЗАО «Астромедиа». Решение принято на основании заявления Роскомнадзора и невыполнении условий указанной организацией, предусмотренных указанными решениями ГКРЧ.

Решение Государственной комиссии по радиочастотам при Минкомсвязи России от 10 марта 2017 г. N 17-40-01 «О разработке и утверждении Плана использования радиочастотного спектра в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года в субъектах Российской Федерации, на территории которых расположены объекты, предназначенные для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года»

Утвержден план использования радиочастотного спектра в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. и Кубка конфедераций FIFA 2017 г. Он касается регионов, на территории которых расположены объекты, предназначенные для подготовки и проведения соревнований. При рассмотрении радиочастотных заявок для проведения экспертизы электромагнитной совместимости РЭС организаторов и участников названных соревнований имеют приоритетное право по отношению к другим радиочастотным заявкам об использовании РЭС в указанных регионах. План вступает в силу с момента принятия данного решения.

Решение Государственной комиссии по радиочастотам при Минкомсвязи России от 10 марта 2017 г. N 17-40-02 «О внесении изменений в решения ГКРЧ от 06.12.2004 N 04-03-04-002 и от 11.12.2006 N 06-18-04-001 в части защиты РЭС системы КОСПАС-САРСАТ от вредных помех со стороны РЭС подвижной и фиксированной служб»

Решено не осуществлять новых частотных присвоений в полосах радиочастот 405,9-406 МГц и 406,1-406,2 МГц для РЭС фиксированной и сухопутной подвижной служб гражданского назначения, а также для радиорелейных станций прямой видимости. Данная мера обусловлена в т. ч. необходимостью долгосрочной защиты РЭС системы КОСПАС-САРСАТ, работающих в рамках подвижной спутниковой службы в полосе радиочастот 406-406,1 МГц.

Региональное законодательство

Приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям от 2 марта 2017 г. N 9-од «О порядке сообщения государственными гражданскими служащими Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»

Утвержден порядок сообщения госслужащими Госкомитета КБР по печати и массовым коммуникациям о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления вырученных средств. Гражданские служащие не вправе получать такие подарки. Отмечено, что они обязаны уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных обязанностей.

Уведомление о получении подарка представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в сектор государственной службы, кадров и делопроизводства. В случае, если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня его возвращения. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает p3 тыс., либо стоимость которого неизвестна, сдается в отдел бухгалтерского учета и отчетности Комитета, который принимает его на хранение, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации. Отдел бухгалтерского учета и отчетности Комитета обеспечивает включение подарка, стоимость которого превышает p3 тыс., в реестр государственного имущества республики.



Гражданские служащие, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя председателя Комитета соответствующее заявление не позднее 2 месяцев со дня сдачи подарка. Подарок, в отношении которого не поступило такое заявление, может использоваться Комитетом с учетом заключения комиссии о целесообразности его использования. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении.

Закон Московской области от 2 марта 2017 г. N 25/2017-ОЗ «О внесении изменений в некоторые законы Московской области в связи с обеспечением официального опубликования нормативных правовых актов Московской области на «Официальном интернет-портале правовой информации» (принят постановлением Московской областной Думы от 16 февраля 2017 г. N 8/16-П)

Уточнен порядок принятия, обнародования, вступления в силу и хранения Устава Московской области и законов Московской области, а также пересмотрены положения основных нормативно-правовых актов о Губернаторе Московской области и о Правительстве Московской области. Определено, что днем официального опубликования постановлений Губернатора Московской области и постановлений Правительства Московской области считается день первой публикации их полного текста в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» или в «Информационном вестнике Правительства Московской области» или день размещения (опубликования) на интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru), или день размещения (опубликования) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). В целом, изменения ориентированы на продолжение реализации принципов конституционализма и транспарентности на территории региона. Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. Статьи 1 и 2, пункт 2 статьи 3 Закона вступают в силу с 1 апреля 2017 г.

Постановление Правительства Калининградской области от 17 марта 2017 г. N 107 «Об установлении порядка размещения в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров территориального фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области, государственных учреждений Калининградской области, государственных унитарных предприятий Калининградской области и представления указанными лицами данной информации»

Установлен порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и бухгалтеров территориального фонда обязательного медицинского страхования, госучреждений, а также унитарных предприятий Калининградской области в сети интернет. Информация будет размещаться на официальных сайтах не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным. В составе размещаемой информации запрещается указывать персональные данные (место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям конфиденциального характера). Постановление вступает в силу со дня подписания.

Приказ Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области от 10 марта 2017 г. N 60 «Об утверждении Порядка определения мест расположения парковок в границах Челябинской области для стоянки транспортных средств, используемых для осуществления регулярных перевозок, в ночное время и размещения сведений о местах расположения парковок транспортных средств, используемых для осуществления регулярных перевозок, на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»

В соответствии с федеральным законодательством, стоянка транспортного средства, используемого для осуществления регулярных перевозок, в ночное время должна быть освещена, обозначена и оборудована дорожными знаками и разметкой, устроена на площадке, имеющей капитальный, облегченный или переходный тип дорожной одежды. Владелец места расположения парковки для стоянки транспортных средств в ночное время направляет в Министерство сведения для внесения в Реестр. Реестр мест расположения парковок в границах Челябинской области в ночное время транспортных средств, используемых для осуществления регулярных перевозок, размещается на сайте Министерства. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Постановление Администрации города Челябинска от 15 марта 2017 г. N 109-п «О Порядке размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий города Челябинска в информационно-телекоммуникационной сети интернет и предоставления указанными лицами данной информации»

Руководители, их заместители и главные бухгалтеры учреждений и предприятий ежегодно, в срок до 1 марта, предоставляют информацию за предшествующий год в кадровую службу учредителя, либо в кадровую службу учреждений и предприятий. В составе информации запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации вышеуказанных лиц, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям конфиденциального характера. Постановление вступает в силу со дня его издания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.

Постановление Правительства Севастополя от 16 марта 2017 г. N 190-ПП «Об утверждении Положения о Главном управлении информатизации и связи»

Согласно утверждаемому положению перечень основных задач, ставящихся перед Главным управлением информатизации и связи города Севастополя, в целом остается прежним. Это реализация финансируемых за счет средств бюджета города государственных полномочий в сфере информационных технологий, связи (в том числе почтовой), телекоммуникаций, защиты информации ограниченного доступа, развития информационного общества и формирования электронного правительства, геоинформационных и навигационных систем. Помимо ГУП «Севастополь Телеком» Главному управлению теперь организационно подчинено также ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Севастополь». Оговариваются исполняемые функции и основы организации деятельности. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Закон Республики Карелия от 6 марта 2017 г. N 2097-ЗРК «О разграничении полномочий органов государственной власти Республики Карелия в области применения контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа»

Между Законодательным Собранием Республики Карелия, Правительством Республики Карелия и органами исполнительной власти Республики Карелия разграничены полномочия в области применения контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа. В частности, к полномочиям Законодательного Собрания Республики Карелия отнесено принятие законов Республики Карелия по вопросам реализации на территории Республики Карелия Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» и осуществление контроля за их исполнением.

К полномочиям Правительства Республики Карелия отнесено утверждение ассортимента сопутствующих товаров, при реализации которых в газетно-журнальных киосках организации и индивидуальные предприниматели могут производить расчеты без применения ККТ, утверждение перечня отдаленных или труднодоступных местностей на территории Республики Карелия, в которых организации и индивидуальные предприниматели вправе не применять контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Закон Ставропольского края от 2 марта 2017 г. N 19-кз «О признании утратившими силу Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт» и отдельных законодательных актов (положений законодательных актов)»

Краевой Закон, регулирующий отдельные вопросы организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт на территории Ставропольского края, признан утратившим силу. Это обусловлено изменением федерального законодательства в данной сфере деятельности, а именно, утратой силы с 1 января 2017 года ряда положений ФЗ N 210-ФЗ, регулирующих организацию деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт. Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 марта 2017 г. N 22-ЗАО «О признании утратившими силу некоторых законов Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере предоставления услуг с использованием универсальной электронной карты в Ямало-Ненецком автономном округе»

Признаны утратившими силу Закон автономного округа от 25 декабря 2013 г. N 139-ЗАО «О порядке проведения конкурса по отбору банка (банков), обеспечивающего (обеспечивающих) предоставление услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной электронной карты в Ямало-Ненецком автономном округе» (с изменением), в целях приведения законодательства автономного округа в соответствие с Федеральным законом от 28 декабря 2016 г. N 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», статьей 4 которого признана утратившей силу глава 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», регулирующая организацию деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт (УЭК).

В связи с чем, исключены полномочия автономного округа по установлению порядка проведения конкурса по отбору банка (банков), обеспечивающего (обеспечивающих) предоставление услуг в рамках электронного банковского приложения УЭК в автономном округе. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Закон Новгородской области от 6 марта 2017 г. N 76-ОЗ «О признании утратившим силу областного закона «О порядке проведения конкурса по отбору банка, обеспечивающего предоставление услуг в рамках электронного банковского приложения»

Признан утратившим силу Закон Новгородской области, определяющий порядок проведения конкурса по отбору банка, обеспечивающего предоставление услуг в рамках электронного банковского приложения. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Постановление Правительства Хабаровского края от 10 марта 2017 г. N 58-пр «О государственной информационной системе Хабаровского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края»

Государственная информационная система «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края», входит в состав «Информационной системы по предоставлению в Хабаровском крае государственных и муниципальных услуг в электронной форме с использованием универсальной электронной карты». Данная система обеспечивает: доступ физических лиц и юридических лиц к сведениям о предоставляемых органами исполнительной власти края, органами местного самоуправления муниципальных образований края, учреждениями (организациями) государственных и муниципальных услугах (об исполняемых функциях), размещенным в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края»; предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг органами исполнительной власти края, органами местного самоуправления муниципальных образований края, а также учреждениями (организациями), в которых указанными органами размещены государственные либо муниципальные задания (заказы); возможность осуществления процедуры регистрации и авторизации заявителей; учет обращений заявителей, связанных с функционированием регионального портала, в том числе возможность для заявителей оставить в электронной форме отзыв о качестве предоставления услуг.



Доступ к информации обеспечивается всем пользователям регионального портала независимо от прохождения процедур регистрации и авторизации с использованием единой системы идентификации и аутентификации. Подача заявителем запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для получения услуги в электронной форме, с использованием регионального портала, осуществляется путем заполнения интерактивных форм запросов. Предоставление услуг в электронной форме с использованием регионального портала осуществляется с применением электронной подписи.

Постановление Правительства Магаданской области от 9 марта 2017 г. N 156-пп «Об утверждении Положения о департаменте информационных технологий и связи Правительства Магаданской области»

Департамент информационных технологий и связи Правительства Магаданской области является структурным подразделением Правительства Магаданской области, осуществляющим следующие задачи: обеспечение проведения государственной и региональной политики в сфере информатизации, информационных технологий, телекоммуникаций и связи Магаданской области; осуществление мероприятий по созданию и формированию электронного правительства Магаданской области; реализация региональной политики по защите информации, обрабатываемой в региональных информационных системах Магаданской области; координация работ по защите информации, владельцами которой являются органы исполнительной власти Магаданской области; разработка и внедрение системы защиты информации в интересах органов исполнительной власти Магаданской области. Также положение устанавливает полномочия департамента и основы организации его деятельности.

Постановление Правительства Ростовской области от 9 марта 2017 г. N 145 «О создании Единой региональной информационной системы в сфере управления имущественно-земельным комплексом Ростовской области»

Принято решение о создании Единой региональной информационной системы в сфере управления имущественно-земельным комплексом Ростовской области (ЕИС). Оператором определено министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области (Минимущество).



Минимуществу поручены: разработка и утверждение техзадания на выполнение соответствующих работ; осуществление функций госзаказчика по закупке товаров, работ и услуг в целях их выполнения; приемка выполненных работ и ввод ЕИС в эксплуатацию; подготовка проекта постановления Правительства Ростовской области, определяющего порядок эксплуатации ЕИС. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 9 марта 2017 г. N 92 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2013 N 400 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Информационное общество Кузбасса» на 2014-2019 годы»

Объем финансового обеспечения реализации Государственной программы Кемеровской области «Информационное общество Кузбасса» на 2014-2019 гг. сокращен до p1272534,7 тыс. (ранее – p1331312,6 тыс.). Программные мероприятия Государственной программы претерпели соответствующие изменения. Постановление администрации Тамбовской области от 9 марта 2017 г. N 196 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием государственных информационных систем «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Тамбовской области» и учета хода предоставления государственных и муниципальных услуг».

Определены основные мероприятия по разработке и публикации в государственной информационной системе интерактивных форм запросов о предоставлении государственных и муниципальных услуг. Установлен порядок приема запросов и документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, поступивших в электронном виде. Разработаны требования к деятельности органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 марта 2017 г. N 185-П «О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Информационное общество на 2014-2020 годы»

Уточнено финансовое обеспечение государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Информационное общество на 2014-2020 годы»: общий объем финансирования – p4124251 (ранее p3439256) тыс., в том числе: 2016 г. – p596471 (ранее p588493) тыс.; 2017 г. – p694537 (ранее p569589) тыс.; 2018 г. – p588613 (ранее p404590) тыс.; 2019 г. – p588613 (ранее p404590) тыс.; 2020 г. – p588613 (ранее p404590) тыс.

Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. В части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2016 г. распространяется на правоотношения, возникшие с 15 декабря 2015 г., а в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2017 г. распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.

Постановление Правительства Республики Мордовия от 13 марта 2017 г. N 172 «О внесении изменений в государственную программу Республики Мордовия «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2020 года»

Общий объем финансирования государственной программы «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2020 года» сокращен до p8214241,1 тыс. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление администрации Ашинского муниципального района Челябинской области от 7 марта 2017 г. N 286 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация информационного обеспечения граждан, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся на территории Ашинского муниципального района, и других архивных документов»

Организацией информационного обеспечения ретроспективной документной информацией граждан и организаций занимается муниципальный архив Ашинского МР. Для получения необходимых сведений заявитель должен обратиться с запросом лично, по почте, факсу, электронной почте. Срок предоставления муниципальной услуги, связанной с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций, не должен превышать 30 дней со дня регистрации запроса. Срок предоставления муниципальной услуги, исполняющейся по научно-справочному аппарату муниципального архива, не должен превышать 15 дней со дня регистрации запроса.

Указ Губернатора Кировской области от 14 марта 2017 г. N 48 «О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Кировской области, должности государственной гражданской службы Кировской области, должности руководителей кировских областных государственных учреждений, и членов их семей на официальных сайтах органов государственной власти Кировской области и представления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования»

Данным порядком устанавливаются обязанности органов государственной власти Кировской области по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности, должности государственной гражданской службы области, должности руководителей кировских областных государственных учреждений, их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети интернета официальных сайтах органов государственной власти области и представлению этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами.

Указано, что размещению подлежат следующие сведения: перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов; перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; декларированный годовой доход служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и пр. Определены сведения, которые запрещается указывать на официальных сайтах. Указ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

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