Как Исаак родил советскую информатику
В рамках проекта Международного компьютерного общества IEEE Computer Society по созданию всемирной истории развития информатики в конце 1996 г. Российский национальный подкомитет IEEE Computer Society готовил историографию советской и российской информатики. Было просмотрено множество документов и проведены встречи с живыми свидетелями того времени, когда создавались первые советские электронные цифровые вычислительные машины (ЭВМ), с целью установить хронологию основных событий. Были установлены даты, когда появились первые ЭВМ, написаны первые программы, выпущены первые книги и учебники, прочитаны первые курсы в институтах и университетах. По заключению Российского национального подкомитета IEEE Computer Society компьютерная информатика в России, в СССР началась с работ Исаака Семеновича Брука.
В августе 1948 г. Исаак Семенович Брук подготовил проект «Автоматическая цифровая электронная машина». Примерно в это же время он представил совместно со своим сотрудником инженером Б.И. Рамеевым заявку на изобретение «Автоматическая цифровая вычислительная машина». 4 декабря 1948 г. Государственный комитет Совета Министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство за номером 10 475 зарегистрировал авторское свидетельство на изобретение И.С. Бруком и Б.И. Рамеевым автоматической цифровой вычислительной машины. Это первый официально зарегистрированный документ, касающийся развития вычислительной техники в нашей стране. Поэтому 4 декабря может считаться днем рождения советской (а ныне — российской) информатики.
И.С. Брук шел к этому дню целеустремленно и последовательно. В 1935 г. Исаак Семенович был принят на работу в Энергетический институт АН СССР им. Г.М. Кржижановского (ЭНИН). Там он организовал лабораторию электросистем и развернул исследования по расчету режимов работы мощных энергосистем и их статической устойчивости, по вопросам компенсации реактивной мощности дальних линий электропередач и многим другим проблемам электроэнергетики. Для решения этих вопросов в лаборатории создается расчетный стол переменного тока — свое образное специализированное вычислительное устройство, предназначенное для моделирования сложных электрических сетей.
После войны, решая задачи в области электроэнергетики с помощью аналоговой вычислительной техники, И. С. Брук пришел к выводу о необходимости создания электронных цифровых вычислительных машин (ЭЦВМ) для получения требуемой точности вычислений. В 1950–1951 гг. под руководством И. С. Брука была разработана малогабаритная электронная автоматическая цифровая машина М-1.
И. С. Брук еще во второй половине 1950-х гг. пришел к выводу, что наряду с применением ЭВМ для научных расчетов и управления объектами необходимо развивать другую область применения ЭВМ — обработку экономической информации для задач учета, статистики, планирования, моделирования экономики.
И. С. Брук опубликовал более 100 научных работ. Он получил более 50 авторских свидетельств на изобретения.
За эту работу в мае 1936 г. И.С. Бруку присуждается ученая степень кандидата технических наук, а в октябре того же года он защищает докторскую диссертацию на тему «Продольная компенсация линий электропередач». В 1936 г. им создан механический прибор для решения обыкновенных дифференциальных уравнений. В 1939 г. разработан, изготовлен и установлен в ЭНИН механический интегратор, позволяющий решать дифференциальные уравнения до шестого порядка. По современной классификации этот механический интегратор является аналоговой вычислительной машиной. В 1939 г. И.С. Брук избирается чл.-кор. АН СССР.
Поиск путей автоматизации расчетов продолжался И.С. Бруком и в послевоенные годы. В 1946 г. он создает механический прибор для приближенного решения дифференциальных уравнений Пуассона–Лапласа. Однако ученого все больше привлекал значительно возросший уровень радиоэлектроники. В лаборатории электросистем было разработано и изготовлено аналоговое вычислительное устройство — электронный дифференциальный анализатор, предназначенный для интегрирования уравнений до 20-го порядка. Это был первый опыт использования радиоэлектроники в научной практике Исаака Семеновича.
Заинтересовавшись появившимися в конце 1940-х гг. публикациями об электронных цифровых вычислительных машинах, чл.-кор. АН СССР по Отделению технических наук И.С. Брук становится активным участником научного семинара, обсуждавшего вопросы построения автоматических цифровых вычислительных машин.
Летом 1948 г. И.С. Брук принял на работу в лабораторию электросистем ЭНИН АН СССР инженера Б.И. Рамеева. В августе они разработали проект цифровой электронной вычислительной машины и к концу этого же года подготовили и направили в Государственный комитет Совета Министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство заявку на изобретение «Автоматическая цифровая вычислительная машина» и более десяти заявок на изобретение составных частей такой машины. На десять из этих заявок, в том числе на автоматическую цифровую вычислительную машину, были получены авторские свидетельства.
Ниже приводятся фрагменты копий заявления и справки о первенстве № 365968-III Авторского свидетельства на изобретение «Автоматическая цифровая вычислительная машина».
«…В Комитет по изобретениям и открытиям.
Заявление.
Просим выдать нам авторское свидетельство на изобретение под названием «Автоматическая цифровая вычислительная машина (АЦВМ)». К заявлению прилагаем: Описание на 16 страницах в 3-х экз. Чертежи на 3-х листах в 3 экз.
1 дек. 1948 г. И.С. Брук, Б.И. Рамеев»
В заявке на изобретение приведены краткие описания всех элементов машины и принцип их совместного действия (Прим. – Авт.).
«…Предмет изобретения
Предлагается быстродействующая автоматическая цифровая вычислительная машина общего применения, отличающаяся тем, что
— главный программный датчик машины запускается в начале каждого такта стартовым сигналом и включает отдельные элементы машины в соответствии с программой решения задачи, которые затем работают автономно в течение одного такта,
— применяется релейно-кодовый принцип работы с одновременной передачей цифр всех разрядов числа во всех элементах машины,
— применяется вспомогательная вычислительная машина с несколькими фиксированными программами, записанными на непрерывно вращающихся барабанах, для интерполирования и выполнения часто повторяющихся вычислительных операций,
— применяются отдельный сумматор, умножитель и делитель, выполненные по заявкам № 381421- IV, № 381433-IV, № 381478-IV, № 364301-IV, № 364298,
— применяются дешифраторы двоичного кода для управления работой машины, выполненные по заявкам № 363668-III, № 363665-III».
«Справка о первенстве № 365968-III 4 декабря 1948 г.
Рассмотрев заявку гр. гр. Брук Исаака Семеновича и Рамеева Башира Искандеровича за № 365968-III на «Автоматическую цифровую вычислительную машину и все относящиеся к ней материалы, Управление по изобретениям и открытиям… решило выдать гр. гр. Брук И.С. и Рамееву Б.И. авторское свидетельство, изложив предмет изобретения в следующей редакции:
Автоматическая цифровая вычислительная машина для производства арифметических действий над числами, представленными в двоичной системе счисления, с применением предварительной записи входных числовых данных и плана решения задачи на программной ленте, с применением главного программного датчика, управляемого записями на упомянутой программной ленте и распределяющего входные числовые данные между отдельными узлами машины в соответствии с планом решения, с применением электронных или иных устройств, приспособленных для производства арифметических действий в двоичной системе счисления, с применением клапанных устройств того или иного типа, управляемых упомянутым главным программным датчиком и предназначенных для ввода и вывода цифровых значений в узлах машины, с применением электронных или иных накопителей, приспособленных для сохранения во времени числовых данных, с применением вспомогательной цифровой вычислительной машины с фиксированной рабочей программой для интерполяции табличных цифровых данных, с применением выходных устройств, записывающих полученные в ходе работы числа в двоичной системе с последующей трансформацией упомянутых чисел в десятичную систему и печатанием на бумаге, отличающаяся тем, что главный программный датчик машины запускается в начале каждого рабочего такта стартовым сигналом и включает в соответствии с программой отдельные узлы машины, которые затем работают автономно в течение одного такта.
Начальник отдела Стравинский».
Этой статьей CNews начинает серию публикаций отрывков из книги «Страницы истории отечественных ИТ» – совместного проекта «АйТи» и «Виртуального компьютерного музея» (Сост. Эдуард Пройдаков. – М.: Альпина Паблишер, 2015). Цикл открывает статья одного из разработчиков советской вычислительной техники Юрия Рогачева «Начало информатики и создание первых ЭВМ в СССР».
Продолжение следует