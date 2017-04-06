Тимур Бергалиев: Мне всегда хотелось изменить мир, чтобы было, что рассказать детям

CNews: Почему вы выбрали именно эту сферу проекта? Принято считать, что социальные проекты далеки от бизнеса, поэтому в них идут немногие.

Тимур Бергалиев: По статистике во всем мире насчитывается порядка 10 млн людей с проблемами опорно-двигательной системы. 3 млн из них — люди без руки. Только в России ежегодная потребность составляет 60 тыс. протезов рук, и их кто-то должен производить. То есть, безусловно, мы ориентированы на то, чтобы помогать людям, но это и бизнес-идея, применение которой в будущем может быть существенно расширено. Экзоскелеты, к примеру, позволят изменить жизнь не только ампутантов, но и тех, кто не может передвигаться из-за каких-то серьезных травм или болезней. Это очень важное и перспективное направление, которым мы намерены заниматься. Пока процесс восстановления двигательной активности совсем не напоминает активацию костюма Железного Человека — скорее, походит на долгое ожидание в очереди. Мы же уверены, что сможем кое в чем даже обогнать Железного Человека, так как будем работать с людьми с ограничением двигательных функций.

Есть и другие потенциально перспективные варианты развития проекта, например, эффективное и органичное управление технологической средой, формирующейся вокруг человека. В других странах начинают с этим работать, но пока особых результатов никто не добился, так что ниша для развития открыта.

CNews: Как создавался проект? Какие инструменты использовались?

Тимур Бергалиев: Мы начинали с базовых принципов — это обычные триггерные системы, которые на данный момент используются в подавляющем большинстве продуктов. Затем мы добавили паттерны двигательной активности, что позволило более гибко управлять протезом: не просто сгибать или разгибать палец, а использовать жесты. Сейчас мы подключили машинное обучение.

В процессе разработки мы использовали широкий набор инструментов, начиная с простых средств прототипирования и разработки плат, и заканчивая технологиями обработки и хранения данных. Для изначальной проверки наших теорий, визуализации данных, проверки корректности работы мы применяли C#. Когда вышли на апробацию наших научных теорий для более глубокого анализа алгоритмов машинного обучения, подбора правильного алгоритма для управления, мы воспользовались облаком Microsoft Azure, которое, кстати, предоставлялось участникам Imagine Cup бесплатно. Это позволило нам, как любому ученому, работающему с большими объемами данных, обрабатывать их в облачных сервисах, а не на своем слабом компьютере. Мы получили огромные вычислительные мощности, благодаря чему работа пошла существенно быстрее и эффективнее. Очень помогла и встроенная визуализация: высокого уровня наглядности можно было добиться стандартными средствами Azure.

CNews: Были ли трудности на старте бизнеса? Каковы были источники финансирования?

Тимур Бергалиев: В свое время нас многие поддержали. Например, МФТИ и Runa Capital поддержали нас финансово и инфраструктурно, за что отдельное спасибо проректору МФТИ Артему Анатольевичу Воронову и аналитику Runa Capital Косте Виноградову. С такой поддержкой мы должны были побеждать!

CNews: Что дало Galvani Bionics участие в конкурсе Imagine Cup?

Тимур Бергалиев: Это известный технологический конкурс, многие мои друзья принимали в нем участие, и победа в нем сама по себе дает подтверждение работоспособности команды, что является плюсом в общении с внешним миром. Победитель получает грант, который можно потратить на развитие и доработку своего проекта — это очень важно для начинающего бизнеса, у которого зачастую есть идеи, но не хватает денег. Также очень значимой оказалась экспертная помощь профессионалов.

Кроме того, участие дало нам огромный опыт командной работы. Нам пришлось в процессе подготовки научиться распределять обязанности, организовывать слаженную работу — это именно то, что нужно начинающим стартапам. Казалось бы, элементарные вопросы — кто будет выступать, а кто — готовить презентацию, как и где репетировать, что и как показывать — зачастую ставили нас в тупик, но мы сумели все проблемы решить и научиться договариваться.

Так что я бы рекомендовал всем молодым разработчикам попробовать свои силы в конкурсе. Даже если выиграть не удастся, это бесценный опыт, который, безусловно, пригодится в дальнейшем. Сейчас воплотить свою идею в жизнь не так сложно — было бы желание, терпение и трудолюбие.

CNews: Как развивалась жизнь проекта после конкурса: было ли еще участие в других соревнованиях или акселераторах? С кем сотрудничество развивали?

Тимур Бергалиев: С момента участия в Imagine Cup наша команда выросла в три раза — с 4 человек до 12. Сейчас мы работаем над новым проектом — образовательной нейроплатформой BiTronics Lab. Она предназначена для изучения бионейросигналов и оснащена рядом модулей для измерения биологических показателей, например, измерения пульса, электрокардиограммы, электроэнцефалограммы, кожно-гальванической реакции и электромиограммы.

Наши решения уже внедрены в ряде школ и центров технического творчества молодежи. На Московском международном салоне образования, который пройдет в Москве в апреле этого года, мы будем представлять совместный проект с LEGO Education. Он представляет собой образовательный набор-конструктор для изучения основ робототехники, программирования и физиологии. Так что мы очень активно развиваемся и не намерены останавливаться на достигнутом.

CNews: Какое значение, на ваш взгляд, имеет профильное образование для запуска инновационных проектов?

Тимур Бергалиев: Говорят, идеи появляются из воздуха. Но чтобы их воплотить в жизнь, необходимо приложить и знания, и умения. К примеру, в нашем проекте потребовались знания в материаловедении, программировании, механике и так далее. Нанять же высококлассного специалиста в той или иной области только что начавшему развиваться проекту — не под силу. Так что профильное образование несомненно помогает молодым командам.

Однако как показывает практика, зависимость между наличием высшего образования в определенной области и умением реализовывать проекты в ней — нелинейная. Прежде всего, сейчас есть много возможностей для самообразования, базовые навыки можно развивать и совершенствовать собственными силами — было бы желание.

CNews: Какие советы вы можете дать подрастающему сегодня поколению, какие, по вашему мнению, у них будут реалии в бизнесе и ИТ, необходимы ли будут ИТ-навыки всем?

Тимур Бергалиев: Главный, хоть, вероятно, и банальный совет — не бояться пробовать свои силы. Это касается и генерации идеи, и начала бизнеса, и участия в конкурсах. Чем больше опыта вы получите, тем потом будет легче. Я уверен, что мы живем в эпоху, благосклонную к молодым, умным и дерзким. Такими и надо быть.