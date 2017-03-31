Как онлайн-курсы ИТ-специалистов помогают опережать конкурентов

Динамичное развитие технологий вынуждает компании нанимать на работу ИТ-сотрудников, обладающих максимально свежими знаниями. На российском рынке таких специалистов пока меньше, чем хотелось бы. Компания Microsoft запустила инициативу Azure Skills, которая помогает изучать самые последние тенденции в мире облачных технологий и обогащает кадровый рынок страны.

Технологии есть, специалистов нет

Набирающая обороты цифровая трансформация — это история не только про технологии и деньги для покупки этих технологий, но еще и про специалистов, которые умеют грамотно с ними обращаться. По прогнозам аналитиков IDC, к 2019 г. мировой объем инвестиций в цифровизацию бизнеса достигнет немыслимых $2,2 трлн. Значительной статьей расходов становятся облачные технологии: уже сегодня они достаточно развиты для того, чтобы подавляющее число компаний или перешли к их использованию, или декларировали такой переход в ближайшем будущем.

Общемировые тенденции справедливы и для российского рынка. В IDC утверждают, что общий объем облачных сервисов в стране достиг к 2015 г. отметки в p22,7 млрд. При этом темпы роста составили 66,9%, и нет никаких данных, которые говорили бы за снижение этих показателей в следующие несколько лет.

Парадоксальной стала ситуация, при которой рынок, переживающий столь бурный рост, не укомплектован в должной степени специалистами, которые закрывали ли потребности бизнеса. Говоря об облачных технологиях, эксперты IDC видят выход в проведении курсов и сертификаций. По мнению исследователей, именно сертификация помогает HR-департаментам в кратчайшие сроки оценить уровень потенциальных сотрудников. Следствия из этого два: поиск успешных кандидатов происходит на 25% быстрее, а сам бизнес получает ощутимое преимущество над конкурентами практически на ровном месте.

Онлайн-курсы для российского рынка

Услуги обучения собственным технологиям логично предоставляет их разработчики, такую практику исповедуют многие крупные вендоры. Например, компания Microsoft запустила целый ряд образовательных программ, инициатива получила название Azure Skills. Ее цель — удовлетворить потребности российского рынка в знающих ИТ-специалистах. Речь идет о получении навыков работы с облачными сервисами Azure. Прием на работу таких сотрудников выгоден еще и потому, что они куда лучше разбираются в постоянно расширяющемся функционале платформы. Да и вообще: массив знаний об облаках постоянно прирастает в количестве благодаря развитию машинного обучения, интернета вещей, предиктивной аналитики и других связанных технологий. В этом смысле курсы Azure удобны еще и потому что к ним возможен удаленный доступ в онлайн-режиме: любые изменения моментально сказываются на контенте.

Сами образовательные программы доступны в формате модулей Massively Open Online Course (MOOC). В их состав входят тренинги, видео-пособия, практические задания, лабораторные работы, бизнес-упражнения, система оценки и возможности дальнейшей сертификации. При этом участникам доступна широкая линейка учебных инструментов и ресурсов. Среди них особенно выделяются Microsoft Virtual Academy, Cloud + Enterprise University Boot Camps, а также Microsoft Professional Program. Нельзя не отметить, что доступ каталогу MOOC предоставляется на бесплатной основе, а завершение каждого курса подразумевает прохождение экзамена и последующую сертификацию.

Сертификация повышает производительность сотрудников в два раза

В компании отмечают, что разработчики, которые прошли сертификацию Microsoft, повысили свою производительность на 90%, а эффективность — на 60% процентов. На практике это означает, что они в два раза быстрее выполняют работу над каждым приложением, что, конечно, позволяет бизнесу значительно быстрее получить готовый продукт.

У специалистов, который хотят повысить уровень своей компетенции, есть возможность сделать это бесплатно — доступ к самим тестам Microsoft свободный. На прохождение экзамена и возможную пересдачу можно получить хорошую скидку. К слову, все участники курсов получат максимально полное предложение для освоения Azure и успешной сдачи сертификационного экзамена.

Впрочем, каждый участник онлайн-курсов по Microsoft Azure волен записаться для прохождения более интенсивных занятий. В этом случае сертификационное тестирование можно пройти в одном из учебных центров. Они расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Омске, Красноярске, Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке. Но даже если в городе, который представляет ИТ-специалист, нет центра тестирования, то сертификация также возможна в онлайн-режиме.

Камнем преткновения для отдельных участников с самого начала программы было то, что все курсы представлены на английском языке. Сейчас в Microsoft занимаются решением этой проблемы. В частности, в конце марта все материалы были снабжены русскими субтитрами, а к середине апреля появятся локализованные курсы, экзамены и практические тесты на русском языке.

За первые 2,5 мес. курсы прошли почти 4 тыс. человек, в числе которых оказались не только уже состоявшиеся профессионалы, но молодые специалисты, и даже студенты. Интерес к ним с течением времени продолжает увеличиваться.