Как облака и большие данные меняют развивающиеся страны

Компании инвестируют в развитие технологически отсталых стран

Развивающиеся страны стали особой точкой приложений бизнес-усилий многих технологических корпораций. Подобных примеров много: Google тратит $1 млн на проект «Loon», благодаря которому в отдельных регионах планеты наконец появится интернет, а Samsung запускает собственную академию в ЮАР, чтобы обеспечить континент высококвалифицированными инженерами. Благие намерения гигантов не только становятся отличной инвестицией в среднесрочной и долгосрочной перспективе, но и значительно укрепляют местные экономики, развивают само общество.

Подобные стратегии продвижения совсем не удивительны: в 2014 г. мобильные телефоны были у 60% жителей планеты, к 2020 г. эта цифра дорастет до 90%. Исследователи отмечают достаточно необычный тренд развивающихся стран. Почти половина землян имеет доступ в интернет, но у каждого десятого при этом нет безопасной питьевой воды. Бурное развитие технологий в последние годы привело к тому, что человеку зачастую куда проще связаться с находящимся в тысячах километров другом, чем вызвать «скорую помощь» или получить бутылку воды.

Впрочем, по мнению аналитиков, явление это скорее промежуточное. Каждый новый мобильный телефон и каждое новое подключение к интернету создают новый источник данных. В перспективе они помогают лучше понять нужды целых стран и регионов, создавать таргетированные инициативы в области здравоохранения, сельского хозяйства, безопасности и госуслуг.

Данные помогут решать проблемы и предсказывать кризисы

На развитие мобильной связи в развивающихся странах сделали особый упор аналитики Всемирной продовольственной программы ООН. По их мнению, со временем, благодаря данным мобильных телефонов можно будет получать сведения о потреблении тех или иных продуктов питания. Их использование открывает немыслимые ранее перспективы прогнозирования продовольственных кризисов задолго до их начала. Наиболее востребованными в этом плане станут краудсорсинговые приложения.

Вполне состоявшейся инициативой такого уровня можно считать программу «SMS for Life» («СМС, спасающая жизни»), благодаря которой в отдельных частях Африки отслеживается уровень запасов противомалярийных препаратов. Опытом спасения жизней благодаря данным могут похвастаться на Гаити: там в ходе разрушительного землетрясения в 2012 г. благодаря смс-сообщениям и сведениям из социальных сетей удалось составить исчерпывающую карту катастрофы. А в ЮАР силами IBM был запущен проект WaterWatchers: после установки приложения на мобильный телефон пользователь может сообщить о любой проблеме, связанной с водой — от протекания или засорения трубы до ее отсутствия. Позже эти данные были использованы для глобального пересмотра системы водоснабжения в стране.

Впрочем, вся эта информация, получаемая в разрозненном виде, имеет ценность только для отдельных регионов или, в лучшем случае, отдельных стран. Помочь всему развивающемуся миру и стимулировать местные власти на проявление инициативы можно только путем накопления информации с мобильных телефонов жителей многих государств в огромных объемах. Это позволило бы запустить программы, действительно значимые в континентальном разрезе.

Хранение и управление информацией — в гибридных облаках

Идеальным способом хранения таких объемов конфиденциальной информации (в том числе — личных данных миллионов пользователей) представляется гибридное облако. Какая-то часть данных может быть скрыта от посторонних глаз или размещена по принципу next to the cloud (околооблачные среды), а более общие сведения, на основе которых можно выявлять отдельные тенденции, найдут применение в общедоступных облаках. Такой вариант размещения данных пойдет на пользу как отдельным заинтересованным компаниям, так и правительствам развивающихся стран или неправительственным организациям.

Конечно, такие сведения нуждаются в эффективном и динамическом управлении, ведь придется иметь дело с постоянным перемещением сведений в зависимости от их актуальности. Для этого необходимо использовать ПО, которое дает максимально полный обзор по всем средам хранения (хороший пример такого уровня — Data Fabric компании NetApp).

Такие инновационные инициативы, как United Nations Global Pulse (программа ООН «Пульс планеты», цель которой — постоянный мониторинг за положением дел в развивающихся странах по многим аспектам с помощью анализа больших данных, собираемых несколькими способами, в частности — из социальных сетей и с мобильных телефонов), основываются как раз на совместном использовании определенных наборов данных и технологических ресурсов. На ее примере становятся очевидны маршруты внедрения инвестиций в аналогичные проекты: инфраструктурный (сбор и распространение информации) и непосредственно событийный (принятие конкретных мер).

Исключительные возможности для развивающихся стран

Первым шагом на пути оказания помощи развивающемуся миру в нынешней технологической эпохе становятся инвестиции в центры обработки данных и облачную инфраструктуру, которые могут быть предоставлены государственным и неправительственным организациям стран нуждающихся регионов. Другой немаловажный аспект — обеспечение их технологиями интеллектуального анализа. После того, как эти шаги будут выполнены, гиганты рынка смогут понять, какие их инвестиции в инновационные или обучающие центры окажут наибольшее влияние и принесут ощутимую пользу. Все это вкупе может влиять не только на простейшие процессы, вроде обеспечения питьевой водой, но и на экономики целых государств — через создание рабочих мест или целых предприятий.

Современное отношение лидеров технологического рынка к развивающимся странам, как к территориям с огромным потенциалом, сохраняет серьезную надежду на окончательное улучшение жизни там, где еще 10 лет назад это казалось невозможным. И открывают эти перспективы большие данные и понимание того, какие технологии могут наилучшим образом сказаться в конкретном географическом регионе. Недаром на Всемирном экономическом форуме наступившую эпоху назвали когда-то временем исключительных возможностей трансформации.