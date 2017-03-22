Как опыт «Сколково» используется для усовершенствования законодательства

Одна из задач фонда «Сколково» — юридическое сопровождение инновационных стартапов. Льгота ИТ-компаниям на уплату страховых взносов первоначально была опробована на сколковских резидентах, а позже была распространена на всю страну. Как «Сколково» помогает усовершенствовать законодательство и на какую поддержку могут рассчитывать начинающие предприниматели, CNews рассказал старший вице-президент фонда «Сколково» по правовым и административным вопросам Николай Аверченко.

CNews: Какие правовые проблемы испытывают стартапы в России?

Николай Аверченко: У нас в стране регулирующие нормы давят на бизнес не качеством нормативно-правовых актов, а количеством. Чтобы противостоять этому, в некоторых компаниях создают специальные отделы, контролирующие подачу документов. Это общая проблема для российского права, которая экстраполируется и на инновационную сферу.

Основная проблема стартапа — взаимодействие с государством, прежде всего, сбор деклараций и разрешений. В 2010 году была предпринята попытка локализировать в «Сколково» взаимодействие с предпринимателями по специальной модели и, если модель окажется успешной, распространить ее на всю Россию. В том же году для сколковских участников был применен ряд налоговых льгот. В частности, отменили декларирование по налогу на прибыль, по НДС, и главное — отменили уплату страховых взносов. Позже, когда в правительстве оценили эту меру и положительный результат, который она принесла, льготу федерализировали.

Николай Аверченко: Одна из ключевых проблем российского патентоведения — работа не только с бумажными архивами и данными, а переход на работу «в цифру»

CNews: Получается, льготу по уплате ИТ-компаниями страховых взносов применили для всей страны на основе вашего опыта?

Николай Аверченко: Мне известно, что, приводя финансово-экономическое обоснование для поправок в закон, чиновники ссылались на опыт «Сколково». Интересовались у ИТ-предпринимателей их предпочтениями в части вида налоговых льгот. Почти каждый из них отдавал предпочтение оптимизации уплаты страховых взносов. После федерализации этой льготы интерес к Сколково снизился, поскольку для получения именно этих налоговых преференций становиться резидентом не обязательно.

CNews: Какие меры поддержки кроме налоговых льгот существуют в «Сколково»?

Николай Аверченко: Два года назад внесли существенную поправку во вторую часть Гражданского кодекса России. Поправка приближает наши стандарты патентования к западным. Были увеличены сроки патентной защиты, снижены пошлины. Мы участвовали в разработке этого проекта и транслировали законодателю мнение предпринимательского сообщества.

Для этого в «Сколково» мы проводили фасилитационные сессии, на которых вырабатывали общее мнение. Участники стартапов указывали на статьи в гражданском кодексе, прямо запрещающие учредителям стартапов договариваться о весах голосов непропорционально долям. Стартапы при малом денежном вкладе хотели получить большую долю на управление компании, но не могли, поскольку закон обязывал ориентироваться только на сумму внесенного вклада, который стартаперы не всегда могли обеспечить или он был слишком мал для того, чтоб реально управлять компаниями. Сейчас внесены изменения в законодательство и стартапам стало легче защищать свои интересы.

CNews: Сейчас много говорят о необходимости поддержки отечественных производителей в части защиты авторских прав за рубежом. Какой опыт у фонда в этом направлении?

Николай Аверченко: Для решения этой задачи в 2011 году мы создали центр интеллектуальной собственности «Сколково», цель которого — обеспечивать поддержку участников в международных отношениях. Сейчас мы имеем возможность продавать технологии, у нас созрел интеллектуальный рынок и его продукты требуют поддержки за пределами РФ.



Одна из ключевых проблем российского патентоведения — работа не только с бумажными архивами и данными, а переход на работу «в цифру». За рубежом уже другие методы работы. В связи с этим Роспатент сейчас постепенно осваивает современные технологии.



У нашего центра 35 иностранных фирм-партнеров, помогающих получать льготы для участников при патентовании изобретения в разных юрисдикциях. Мы даем советы по выбору средств защиты, структурируем отношения с инвесторами, грубо говоря, не даем иностранным партнерам обмануть наших предпринимателей, указываем на слабые места. Ведем в ручном режиме поддержку участников.



CNews: Услуга платная?

Николай Аверченко: Да. Это наша принципиальная позиция. Услуга платная, но очень сильно дисконтирована по рынку. Одна патентная заявка у нас стоит p10 тыс., рыночная стоимость этой услуги в десятки раз выше. Компаниям, не имеющим отношения к стартапам, мы оказываем услуги по стандартным коммерческим расценкам.

