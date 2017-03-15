Отечественный бизнес взял курс на цифровую трансформацию

В компаниях более чем половины читателей CNews, прошедших тест о цифровой трансформации, уже проведены или проводятся цифровые преобразования. Еще 35% респондентов ответили, что в их организациях диджитализация упирается в нехватку ресурсов.

Цифровые технологии разгоняют бизнес до невиданных скоростей. Анализ больших данных позволяет выбрать максимально эффективную стратегию продаж, технологии предиктивного анализа дают возможность обратиться к клиенту еще до того, как он осознает свою потребность. Инструменты бизнес-аналитики стали незаменимы для руководителей, стремящихся оптимизировать внутренние процессы в компании.

CNews попробовал узнать, насколько российский бизнес готов к ИТ-преобразованиям. Более 400 читателей CNews ответили на вопросы теста «Готова ли ваша компания к цифровой трансформации?». Выяснилось, что немногие компании сегодня готовы похвастаться званием по-настоящему цифрового предприятия – однако отечественный бизнес всерьез нацелен на перемены.

Вопрос: Большая часть продаж вашей компании происходит через...

Онлайн-продажи уверенно завоевывают рынок – их использует треть опрошенных компаний. Столько же приходится на традиционные каналы сбыта. Сегодня онлайн-магазины предоставляют максимально полную информацию о товаре или услуге. Благодаря удобным инструментам сравнения цифровые прилавки успешно конкурируют с офисами и традиционными магазинами. Примечательно, что продажи по телефону постепенно сдают позиции.

Источник: CNews, 2017

Вопрос: Как в компании организована работа сотрудников?

Все больше компаний приходят к выводу, что пребывание сотрудников в офисе «от звонка до звонка» не приносит дополнительной выгоды бизнесу. Правда, полностью перейти на мобильные рабочие места решилась только пятая часть компаний-респондентов. Очевидно, руководители чувствуют себя спокойнее, когда сотрудники сидят где-то неподалеку и рабочий процесс можно контролировать в любое время.

Источник: CNews, 2017

Вопрос: Какие способы взаимодействия с клиентами практикуются в вашей компании?

Более 70% компаний не ждут, что клиенты сами придут к ним. Чтобы рассказать о себе, своих товарах или услугах, современный бизнес задействует в том числе и цифровые каналы коммуникаций. Правда, полным набором инструментов активно пользуются пока меньше половины респондентов – 42%. Цифра вполне может увеличиться за счет 22% опрошенных, начинающих осваивать социальные сети – конечно, в том случае, если их опыт окажется успешным.

Источник: CNews, 2017

Вопрос: Насколько оперативно ваша компания обслуживает клиентов?

Клиентоориентированность – очевидный тренд в современном бизнесе. Уже 45% компаний готовы обеспечить оперативное и максимально удобное для клиентов обслуживание. Еще треть опрошенных уже стоят на пути к этому, но им пока не хватает ресурсов. Любопытно, что 13% компаний готовы прислушиваться к пожеланиям клиента, но не уверены в собственных каналах обратной связи.

Источник: CNews, 2017

Вопрос: Где хранятся данные вашей компании?

Похоже, что в скором времени бизнес полностью перейдет на цифровое хранение данных. Об этом также свидетельствуют результаты нашего исследования – 92% опрошенных перешли на цифровые носители. Треть респондентов шагнули еще дальше, доверив данные «облакам». Доля цифровых скептиков исчезающе мала, но как знать, может быть, именно эти 8% спасут свои данные в случае глобального компьютерного апокалипсиса.

Источник: CNews, 2017

Вопрос: Анализирует ли ваша компания большие данные?

Современные руководители осознают, что построить серьезный конкурентный бизнес без анализа больших данных становится сложнее. Однако большинство из них пока не готовы к расходам на внедрение таких технологий – они либо не просчитали эффект от внедрения, либо не имеют ресурсов на подобные проекты. Тем не менее, 25% респондентов работают в компаниях, где большие данные являются основой для развития бизнеса.

Источник: CNews, 2017

Вопрос: Руководитель вашей компании принимает решения, основываясь на...

Что касается принятия решений, то большинство руководителей по старинке работают с электронными таблицами Excel. Вероятно, действуют принцип «работает – не трогай» и сила привычки. Пока только 27% отслеживают ситуацию и реагируют, исходя из результатов онлайн-аналитики. Примечательно, что пятая часть опрошенных ставит бизнес в зависимость от настроения и интуиции руководителя.

Источник: CNews, 2017

Вопрос: Применяете ли вы технологии интернета вещей?

Российский бизнес только начинает осваивать мир Интернета вещей. Согласно опросу, чуть более половины респондентов знакомы с данной концепцией, и только 20% из всех компаний применяют ее в своем бизнесе. Вторая половина либо не знает, что такое Интернет вещей, либо понимает этот термин неправильно.

Источник: CNews, 2017

Вопрос: Что такое, по вашему мнению, цифровая трансформация?

Для большинства респондентов цифровая трансформация – не пустой звук. Они положительно настроены к этому явлению, четко осознавая, какую пользу оно дает бизнесу.

Источник: CNews, 2017

Вопрос: Что мешает вашей компании стать по-настоящему цифровым предприятием?

Только 15% из опрошенных могут с гордостью подтвердить, что работают на цифровом предприятии. Но радует, что большинство компаний стремится стать цифровыми – для них это всего лишь вопрос времени и ресурсов.

Источник: CNews, 2017

Результаты теста «Готова ли ваша компания к цифровой трансформации?»

Из 413 опрошенных специалистов только 12% работают в компаниях, уже совершивших цифровую трансформацию. Подавляющее большинство – 47% готовы идти непростым путем цифровых изменений и, возможно, в ближайшее время начнут делать первые шаги в этом направлении. 38% слышали о тренде на цифровизацию бизнеса, но до практических действий дело пока не доходит. 3% опрошенных не собираются ничего менять и остаются верными традиционным методам ведения бизнеса.

Источник: CNews, 2017

Юрий Скачков, глава представительства Hitachi Data Systems в России и странах СНГ: