Отечественный бизнес взял курс на цифровую трансформацию
В компаниях более чем половины читателей CNews, прошедших тест о цифровой трансформации, уже проведены или проводятся цифровые преобразования. Еще 35% респондентов ответили, что в их организациях диджитализация упирается в нехватку ресурсов.
Цифровые технологии разгоняют бизнес до невиданных скоростей. Анализ больших данных позволяет выбрать максимально эффективную стратегию продаж, технологии предиктивного анализа дают возможность обратиться к клиенту еще до того, как он осознает свою потребность. Инструменты бизнес-аналитики стали незаменимы для руководителей, стремящихся оптимизировать внутренние процессы в компании.
CNews попробовал узнать, насколько российский бизнес готов к ИТ-преобразованиям. Более 400 читателей CNews ответили на вопросы теста «Готова ли ваша компания к цифровой трансформации?». Выяснилось, что немногие компании сегодня готовы похвастаться званием по-настоящему цифрового предприятия – однако отечественный бизнес всерьез нацелен на перемены.
Вопрос: Большая часть продаж вашей компании происходит через...
Онлайн-продажи уверенно завоевывают рынок – их использует треть опрошенных компаний. Столько же приходится на традиционные каналы сбыта. Сегодня онлайн-магазины предоставляют максимально полную информацию о товаре или услуге. Благодаря удобным инструментам сравнения цифровые прилавки успешно конкурируют с офисами и традиционными магазинами. Примечательно, что продажи по телефону постепенно сдают позиции.
Вопрос: Как в компании организована работа сотрудников?
Все больше компаний приходят к выводу, что пребывание сотрудников в офисе «от звонка до звонка» не приносит дополнительной выгоды бизнесу. Правда, полностью перейти на мобильные рабочие места решилась только пятая часть компаний-респондентов. Очевидно, руководители чувствуют себя спокойнее, когда сотрудники сидят где-то неподалеку и рабочий процесс можно контролировать в любое время.
Вопрос: Какие способы взаимодействия с клиентами практикуются в вашей компании?
Более 70% компаний не ждут, что клиенты сами придут к ним. Чтобы рассказать о себе, своих товарах или услугах, современный бизнес задействует в том числе и цифровые каналы коммуникаций. Правда, полным набором инструментов активно пользуются пока меньше половины респондентов – 42%. Цифра вполне может увеличиться за счет 22% опрошенных, начинающих осваивать социальные сети – конечно, в том случае, если их опыт окажется успешным.
Вопрос: Насколько оперативно ваша компания обслуживает клиентов?
Клиентоориентированность – очевидный тренд в современном бизнесе. Уже 45% компаний готовы обеспечить оперативное и максимально удобное для клиентов обслуживание. Еще треть опрошенных уже стоят на пути к этому, но им пока не хватает ресурсов. Любопытно, что 13% компаний готовы прислушиваться к пожеланиям клиента, но не уверены в собственных каналах обратной связи.
Вопрос: Где хранятся данные вашей компании?
Похоже, что в скором времени бизнес полностью перейдет на цифровое хранение данных. Об этом также свидетельствуют результаты нашего исследования – 92% опрошенных перешли на цифровые носители. Треть респондентов шагнули еще дальше, доверив данные «облакам». Доля цифровых скептиков исчезающе мала, но как знать, может быть, именно эти 8% спасут свои данные в случае глобального компьютерного апокалипсиса.
Вопрос: Анализирует ли ваша компания большие данные?
Современные руководители осознают, что построить серьезный конкурентный бизнес без анализа больших данных становится сложнее. Однако большинство из них пока не готовы к расходам на внедрение таких технологий – они либо не просчитали эффект от внедрения, либо не имеют ресурсов на подобные проекты. Тем не менее, 25% респондентов работают в компаниях, где большие данные являются основой для развития бизнеса.
Вопрос: Руководитель вашей компании принимает решения, основываясь на...
Что касается принятия решений, то большинство руководителей по старинке работают с электронными таблицами Excel. Вероятно, действуют принцип «работает – не трогай» и сила привычки. Пока только 27% отслеживают ситуацию и реагируют, исходя из результатов онлайн-аналитики. Примечательно, что пятая часть опрошенных ставит бизнес в зависимость от настроения и интуиции руководителя.
Вопрос: Применяете ли вы технологии интернета вещей?
Российский бизнес только начинает осваивать мир Интернета вещей. Согласно опросу, чуть более половины респондентов знакомы с данной концепцией, и только 20% из всех компаний применяют ее в своем бизнесе. Вторая половина либо не знает, что такое Интернет вещей, либо понимает этот термин неправильно.
Вопрос: Что такое, по вашему мнению, цифровая трансформация?
Для большинства респондентов цифровая трансформация – не пустой звук. Они положительно настроены к этому явлению, четко осознавая, какую пользу оно дает бизнесу.
Вопрос: Что мешает вашей компании стать по-настоящему цифровым предприятием?
Только 15% из опрошенных могут с гордостью подтвердить, что работают на цифровом предприятии. Но радует, что большинство компаний стремится стать цифровыми – для них это всего лишь вопрос времени и ресурсов.
Результаты теста «Готова ли ваша компания к цифровой трансформации?»
Из 413 опрошенных специалистов только 12% работают в компаниях, уже совершивших цифровую трансформацию. Подавляющее большинство – 47% готовы идти непростым путем цифровых изменений и, возможно, в ближайшее время начнут делать первые шаги в этом направлении. 38% слышали о тренде на цифровизацию бизнеса, но до практических действий дело пока не доходит. 3% опрошенных не собираются ничего менять и остаются верными традиционным методам ведения бизнеса.
Юрий Скачков, глава представительства Hitachi Data Systems в России и странах СНГ:
Forbes Insight совместно с компанией HDS не так давно провели исследование на глобальном уровне. Большая часть опрошенных компаний с мировым именем считает цифровые технологии незаменимым звеном своего бизнеса. Коммуникация с клиентами, онлайн-продажи, мобильные сервисы и средства, анализирующие пожелания и настроения пользователей в интернете, – все это сегодня из ранга инноваций переходит в категорию технологий, необходимых компаниям на повседневной основе.
Аналогичное исследование было проведено и в России. Опрос показал, что среди перспективного направления – использование бизнесом аналитики больших данных (около 61% респондентов), бурное развитие мобильных технологий (56%), использование облачных хранилищ данных (51%) и все исследования сходятся в одном: консервативные компании (пусть и очень крупные) не могут обойтись без внедрения новинок ИТ-мира – иначе в скором времени они рискуют быть свергнутыми с пьедестала лидерства каким-нибудь инновационным стартапом.