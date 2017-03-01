Скорость и доступность: что дадут московскому правосудию электронные дела

В столице сдана в эксплуатацию большая часть «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции». Одной из основных ее подсистем стало «Электронное дело»: на смену бумажным томам пришли оцифрованные материалы, доступные в электронном виде.

Основа электронного правосудия

«Комплексная информационная система судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ), работы над созданием которой продолжаются уже больше года, решит большое число проблем столичного судопроизводства: тут и ознакомление с материалами дел в «Личном кабинете», и ускоренное прохождение этих дел по инстанциям, и отсутствие выматывающих очередей в канцеляриях вкупе. Со всеми этими достижениями так или иначе связана одна из ключевых подсистем КИС СОЮ — «Электронное дело».

«Эта подсистема усовершенствует столичное правосудие по двум основным критериям: скорость рассмотрения и повышение доступности материалов дела. Самый простой пример в случае адвоката: одно дело — поехать в какой-то отдаленный районный суд и там знакомиться с материалами дела в бумажном виде, предварительно отстояв очередь, и совсем другое - просто посмотреть все необходимое через интернет», — рассказывает Татьяна Толстова, заместитель генерального директора компании «Крок» — генерального подрядчика по внедрению КИС СОЮ.

В упрощенном смысле «Электронное дело» — это электронное хранилище, в которое поступают все текущие дела, включая исковые заявления, которые уже разрешено подавать в электронном виде с 1 января 2017 года. Правда, вопросов относительно процедуры фиксации и обработки последних еще предостаточно и для их решения на законодательном уровне потребуется какое-то время.

Пополнение базы — в онлайн-режиме

Пока же не прекращается работа по сканированию поступающих материалов. Этот способ пополнения «Электронного дела» — основной. В каждом из районных судов Москвы установлено по 5 поточных сканеров Panasonic и один планетарный — Optima V, российского производства. Его главное преимущество — возможность сканирования сшитых дел.

В самом Мосгорсуде на сканирование отведено несколько дней в неделю: им в посменном режиме в течение нескольких часов занимаются штатные сотрудники. В отдельных районных судах назначают своих дежурных из числа помощников судей или работников канцелярий. Пока сканируются только вновь поступившие дела. Но это означает, что через условные пять лет в Москве будет полная электронная база материалов за это время.

Для пользователей «Электронное дело» будет представлять особую ценность в связи с тем, что подсистема интегрирована с другими элементами КИС СОЮ. Важная роль во взаимодействии также отводится подсистеме «Судебное делопроизводство», которая давно находится на вооружении московских судов. Именно в ней «рождаются» дела, туда заносится вся значимая информация, вроде протоколов заседаний, решений, определений и приговоров.

Тотальная интеграция

Но есть еще внешний портал, который тоже связан с подсистемой «Электронное дело», с помощью него участники процесса как раз могут обращаться к накопленной базе материалов дел. Есть «Личный кабинет», через который можно будет отслеживать необходимые статусы и документы по судебному процессу в режиме реального времени. Правда, после регистрации на Едином портале госуслуг и авторизации через ЕСИА (Единую систему идентификации и авторизации). Таким образом, у простых граждан, участвующим в судебном разбирательстве, отпадает необходимость знакомиться с материалами в бумажном виде. Дико, но раньше единственным доступным способом оцифровки были фотографии страниц, сделанные на мобильный телефон. Причем во время такой «оцифровки» часть страниц могла быть утеряна, ведь с делом могли знакомиться сразу несколько сторон одновременно.

«Каждое электронное дело имеет свой уникальный номер в централизованной базе данных. Это серьезно облегчает жизнь сотрудникам аппаратов судов и самим судьям. Теперь не обязательно искать какую-то информацию в бумажной части дела, можно просто зайти в интерфейс подсистемы и сформировать запрос как в простом поисковике. При этом полнотекстовый поиск может осуществляться по содержимому отсканированных и распознанных документов — будь то номер и тип дела, фамилии обвиняемых и пр. Можно найти не просто все дело целиком, а конкретный файл из него», — объясняет Олег Макаров, технический менеджер компании «Крок».

Пользоваться подсистемой могут все судьи и сотрудники аппарата судов прошедшие необходимую аутентификацию по доступу. В настоящее время число работающих в ней пользователей приближается к 3,5 тысячам человек.

В основе подсистемы — собственные разработки и open-source

В техническом плане «Электронное дело» развернуто на виртуальной инфраструктуре в центре обработки данных Московского городского суда. Речь идет о двух десятках виртуальных машин из нескольких сотен задействованных под всю систему КИС СОЮ. В подсистеме «Электронное дело» имеется несколько программных компонентов: отдельно реализованы интерфейс, репозиторий для хранения документов и еще ряд сервисов. Подсистема является собственной разработкой компании «Крок», преимущественно на базе программного обеспечения с открытым исходным кодом, в частности, Alfresco — в качестве платформы для хранения файлов. Что касается распознавания и поточного ввода сканируемых данных, то для этого используется ПО от компании Kofax, которое позволяет осуществить двухслойное сканирование документов для дальнейшего полнотекстового поиска.

«В целом архитектура «Электронного дела» выстроена таким образом, чтобы гарантировать возможность расширения в случае такой необходимости. Подсистема масштабируемая и при необходимости можно нарастить отдельные компоненты, чтобы удовлетворять потребностям пользователей по нагрузке, количеству хранимых документов и другим показателям», — уточняет Олег Макаров.

Вопрос нехватки дискового пространства перед создателями КИС СОЮ пока не стоит. Объем данных в подсистеме пока еще очень далек от расчетных 100 Тбайт. Этому есть простое объяснение — средних размеров судебное дело занимает всего несколько мегабайт.

«Процесс значительно упростился»

Подсистема позволяет передавать материалы дел в электронном виде из районных судов в вышестоящие инстанции Мосгорсуда на аппеляционное и кассационное рассмотрение.

«Кассационная инстанция Мосгорсуда пересматривает вступившие в законную силу решения и приговоры районных судов и мировых судей. Стороны обращаются к нам с кассационными жалобами, излагают свои доводы, а мы их проверяем. Сейчас, с введением единой базы данных, мы можем просто посмотреть в компьютере отсканированные материалы дела и быстро ответить на доводы, приведенные в кассационной жалобе. Процесс значительно упростился», — рассказала в интервью CNews помощник заместителя председателя Мосгорсуда Виктория Белицкая.

Само внедрение подсистемы «Электронное дело» проходило в несколько параллельных этапов. После разработки начался процесс тиражирования, установки оборудования в районных судах столицы и Мосгорсуде, одновременно с этим производилась дополнительная настройка и, конечно, обучение пользователей.

Кстати говоря, довольны остались не только непосредственные пользователи, но и посмотревшие на подсистему в деле сотрудники Всемирного банка, которые приезжали в Москву с инспекцией. Именно на средства этого международного донора и ведется технологическое и программное переоснащение московского судопроизводства. Речь идет о $40,8 млн, выделенных в рамках проекта поддержки судебной реформы страны.