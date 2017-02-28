Ничто не помешает росту облачных ВКС

Видеоконференцсвязь (ВКС) используют многие компании, но из-за кризиса и необходимости оптимизировать капитальные затраты далеко не все владельцы аппаратных решений планируют закупать новое оборудование. Тем не менее, системы ВКС по-прежнему активно применяются, когда речь идет о повышении скорости принятия бизнес-решений как в проектных командах, так и на уровне топ-менеджмента. Поддержать и увеличить темпы бизнеса при отсутствующих Capex помогают облачные технологии, о которых рассказывает руководитель направления видеоконференцсвязи КРОК Михаил Никифоров.

CNews: Что нового сейчас происходит на рынке видеоконференцсвязи? Как он меняется?

Михаил Никифоров: В последние два-три года на развитие рынка ВКС оказывают влияние несколько важных тенденций. Во-первых, значительно сокращается доля специализированных аппаратных серверов ВКС, они все чаще полностью виртуализируются. Параллельно часть из них заменяется на программные продукты, которые работают либо в виртуальной среде, либо на серверах общего пользования. Очевидно, что заказчики не хотят покупать дорогостоящие «железные» решения при наличии не уступающих им по качеству программных. Сейчас уже осталось мало вендоров, которые выпускают лишь аппаратные серверы.

Во-вторых, несмотря на постепенный отказ от «железа», среди заказчиков по-прежнему востребованы аппаратные устройства, которые применяются в переговорных комнатах и конференц-залах. Их пока нельзя заменить или упразднить. Причина в том, что профессиональное устройство для кодирования и декодирования медиаданных – кодек или аппаратный терминал ВКС – обеспечивает необходимое взыскательным пользователям высокое качество аудио и видео, дополнительные функциональные возможности и удобство, а примитивные программные решения на базе компьютеров с веб-камерами – нет. Любая веб-камера с микрофоном проигрывает профессиональным решениям ведущих производителей, в состав которых входят хорошие камеры, микрофоны, специальные алгоритмы для улучшения изображения и звука.

В-третьих, это активное развитие массовых решений для видеосвязи на базе мобильных устройств. Видеокамерами и микрофонами сейчас снабжены все смартфоны, планшеты и ноутбуки, и все они способны воспроизводить видео. Эта тенденция существует уже давно, но в последнее время она получила новый импульс благодаря распространению мобильного интернета, а также развитию программных клиентов ВКС. И благодаря этому видеосвязь сегодня можно легко организовать практически с любым мобильным устройством.

CNews: Речь идет в том числе об услугах ВКС из облака? Насколько помню, КРОК запустил такой сервис совместно с Polycom.

Михаил Никифоров: Когда у заказчика возникает задача организовать систему ВКС с нуля или модернизировать существующую, или протестировать ее возможности в рамках поставленных задач, он не торопится покупать дорогостоящую инфраструктуру. Сегодня заказчик думает о том, как сэкономить на капитальных затратах, получив при этом высокий уровень качества и надежности технологии. И КРОК помогает ему в этом, предоставляя их по модели as a Service.

В 2016 году мы расширили портфель SaaS-услуг сервисом видеоконференцсвязи на технологиях Polycom. ВКС из облака КРОК подключается в течение двух дней, не уступая по функциональным возможностям классическим ВКС системам.

С помощью специального мобильного приложения и доступа в интернет участвовать в ВКС можно как с рабочих мест, так и с мобильных устройств. Подключить к ВКС-сеансу можно и переговорные комнаты. В том случае, если у заказчика нет терминального оборудования, КРОК может предоставить его в аренду по модели HaaS – оборудование как сервис.

К видеоконференции могут подключаться внешние пользователи при наличии стандартных ВКС-решений любых производителей. Для тех, кто не имеет собственной инфраструктуры, к конференции можно подключиться через web-браузер или систему унифицированных коммуникаций Skype for Business – бывший Microsoft Lync. С помощью PIN-кодов осуществляется защита от несанкционированного доступа к конференции.

Наша облачная система ВКС позволяет заказчику провести быструю модернизацию, в частности, оперативно увеличить необходимое количество подключений – видеопортов. Расширить ВКС услугу можно буквально за считанные часы. Более того, если заказчику нужна интеграция с телефонией или со Skype for Business, если требуется видеозапись, все это можно включить как дополнительную опцию.

CNews: Каким заказчикам сегодня интересны предложения ВКС как сервис из облака?

Михаил Никифоров: Мы разделяем рынок ВКС на два сегмента. Первый – это заказчики, которые применяют веб-камеры и программные кодеки, пользуются простыми сервисами «видео из облака», включая некоторые российские программные разработки для ВКС.

Второй – это компании, имеющие потребность в высококачественной и, главное, надежной связи. Часто у них есть собственные аппаратные кодеки. Это наши заказчики. Им мы предлагаем инфраструктуру ВКС из облака такую же по функциональности, как если бы они купили ее сами. Если они хотят масштабировать существующую систему, мы можем построить гибридное решение, состоящее из старой «железной» части, работавшей у заказчика, и новой облачной.

Михаил Никифоров: Используя нашу услугу, можно построить ВКС любой степени сложности.

При этом решение будет максимально простым и удобным в управлении

КРОК работает в основном с крупными территориально-распределенными компаниями различной отраслевой принадлежности. Сегодня, например, активно развивается ритейл: открываются сетевые магазины, склады, офисы по всей стране. Соответственно, чтобы быть конкурентоспособными и мгновенно реагировать на изменения рынка, между офисами необходимо организовать быструю и удобную коммуникацию. Сюда, кстати, относится и проведение масштабного корпоративного обучения с помощью средств ВКС, что позволяет единовременно и без искажений донести важную информацию, например, об изменении бизнес-процессов, до каждого сотрудника по всей стране.

Большой интерес по тем же вышеуказанным причинам проявляют к ВКС банки, предприятия ТЭК и других секторов промышленности, госсектор.

CNews: Во сколько обойдется клиенту услуга ВКС из облака на базе Polycom?

Михаил Никифоров: Стоимость услуги зависит от нескольких факторов. Во-первых, от оконечного оборудования, которое имеется у заказчика. Если у него, например, установлены системы Polycom, а не целый «зоопарк» кодеков, мы сможем сделать самое выгодное по цене предложение. Во-вторых, цена зависит от используемых программных компонентов и использования заказчиком дополнительных опций в рамках услуги, например, видеозапись. Таким образом, каждый заказчик получает индивидуальное предложение, в котором учтены все условия и, самое главное, конкретно его бизнес-потребности.

В целом, используя нашу услугу, можно построить ВКС любой степени сложности. При этом решение будет максимально простым и удобным в управлении. Заказчикам для администрирования ВКС доступен портал самообслуживания. Они сами могут организовывать конференции, подключать участников, прерывать подключения, просматривать данные, кто подключился к конференции, откуда, сколько времени участвовал и т.д. При необходимости КРОК может помочь заказчикам обеспечить администрирование конференций силами выделенных операторов, как дополнительная опция.

CNews: Видеопереговоры часто предусматривают передачу конфиденциальных данных между участниками. Как вы обеспечиваете их защиту?

Михаил Никифоров: Действительно, в рамках корпоративных конференций часто обсуждается конфиденциальная информация, и нужно ограничивать круг людей, имеющих к ним доступ. По умолчанию для подключения к конференции, в том числе облачной, необходимо ввести пароль – это штатный, самый простой, но достаточно надежный способ обезопасить свои данные. Если заказчику необходим более высокий уровень безопасности, мы предлагаем шифрованные каналы между точками подключения и нашим ЦОДом.

Считаю, что у нас впереди еще большой объем работы по развитию облачных ВКС, связанный в том числе и с вопросами безопасности. Этот рынок сформирован относительно недавно, и российские заказчики все еще относятся с некоторой осторожностью ко всему, что связано с облаками. Хотя причин для этого нет.

В любом случае, это не помешает устойчивому росту облачного сегмента ВКС в ближайшее время, поскольку оборудование быстро устаревает, новые технологии стремительно проникают во все сферы нашей жизни. Компании, построившие свои ВСК системы, сталкиваются с задачей их модернизации. Тогда они начинают задумываться, что выгоднее: опять покупать оборудование и заменять серверы, взять в аренду по модели HaaS или воспользоваться предложением VaaS (Videoconferencing as a Service), которое делает все то же самое, только быстрее, и с меньшими на порядок капитальными затратами.