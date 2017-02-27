Облачные технологии: время идет, вопросов меньше не становится

Мы постоянно говорим о развитии облачных технологий. Gartner оценивает мировой облачный рынок более чем в $200 млрд (из них традиционные 2% принадлежат России), IDC пророчит на ближайшее будущее рост глобальных трат на публичные сервисы на 20% ежегодно – вшестеро быстрее всего ИТ-рынка. Но что реально стоит за этими словами, что о них говорят не только поставщики услуг, но и клиенты? CNews Conferences и CNews Analytics предоставили возможность им встретиться и высказаться в ходе конференции «Рынок облаков в России».

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Во время конференции ее участники обсудили многие волнующие их проблемы. Одной из них стала тема ответственности облачного провайдера за нарушение SLA. Сегодня, даже если в договоре есть пункт о финансовой ответственности, поставщик услуг только компенсирует клиенту стоимость подписки на свои сервисы: чем дольше простой, тем выше размер возвращаемой суммы. Но это не сравнить с подчас огромными финансовыми и репутационными потерями самих клиентов. Естественно, в таких случаях они требуют «крови», получая в ответ гроши.

Есть ли универсальное решение? Участники дискуссии пришли к мнению, что пока оно не придумано. Ситуацию могло бы спасти страхование рисков использования облачных услуг, но пока не существует методики из оценки, и страховые компании за эту работу не берутся. В конце концов, если кому-то не подходит SaaS, он может заказать IaaS с репликацией сразу у нескольких провайдеров для обеспечения надежности, и разворачивать сервисы самостоятельно.



Еще один вопрос – когда облака станут средством производства, а не местом размещения инфраструктуры. По мнению участников конференции, это произойдет только после того, как сервис-провайдеры будут предоставлять не просто облачные ERP или офисные пакеты, а готовые средства для улучшения бизнес процессов заказчика. Облако должно менять работу бизнеса, и такие примеры есть – о них на собственном примере рассказывали докладчики. Но есть проблема: автоматизировать и создавать в облаке провайдеры могут только стандартизированные процессы, потому что они не в состоянии разработать уникальные бизнес-процессы заказчика. Но провайдеры все равно должны проявлять больше инициативы на этом направлении, потому что заказчики часто даже не догадываются обо всех их возможностях.



«Облако изменило наш бизнес»

Могут ли облака изменить не только бизнес-процессы, но и саму модель бизнеса? Несомненно, считает ИТ-директор российского подразделения международной компании АВВ Владимир Шевченко. До 2013 года АВВ жила в парадигме жесткого контроля собственных информационных ресурсов, использую только частные облака. Затем была принята новая стратегия типа Cloud First, направленная на быструю реакцию ИТ на изменения в бизнесе, мобильность, сокращение операционных затрат, интеграцию новых бизнесов, внимание к UX, BYOD и другие полезные тренды. В результате коренные изменения наступили не только в ИТ-инфраструктуре, но и в самой компании.

Некоторые облачные решения в АВВ

Источник: АВВ, 2017

«В России у нас 28 офисов и 7 промплощадок, – говорит Владимир Шевченко. – Мы перешли на использование гибридных облаков, решений Office 365, Salesforce.com, Skype for Business и другие. Эффект получился не только экономический. Мы увидели, что облачная мобильность обладает более широкими возможностями, чем простая организация канала VPN на ноутбуке. Один из наших топ-менеджеров проводил срочную ревизию договора прямо со своего айфона, стоя в очереди на посадку в аэропорту Цюриха. Наш контакт-центр теперь гибко регулирует численность операторов, подключая им рабочие места прямо на дому. А в здании у нас рабочих мест меньше, чем число сотрудников, потому что некоторая часть перестала ходить в офис, участвуя в группах удаленно. Это необычно для АВВ, но это работает».

ИТ-гиганты приходят с новыми сервисами

Oracle развивает продажи и планирует запустить первые российские проекты Oracle Cloud Machine – услуги, благодаря которой снимается ряд регуляторных ограничений, не позволявших бизнесу использовать публичные облака. Об этом на конференции сообщил вице-президент Oracle в России по технологическому бизнесу Павел Захаров.







1 | 2 | 3 | 4 Илья Арсентьев, Pony Express: Говорят, что перейти на облачную инфраструктуру просто. Это не так: проект был сложным, с большим количеством деталей и повышенным вниманием к унаследованным системам. Но дело того стоило

Облачный сервис Oracle Cloud Machine позволяет клиентам разместить свои данные на облачной платформе вендора внутри собственного ЦОДа. По сути, это сервисы «инфраструктура как услуга» (IaaS) и «платформа как услуга» (PaaS), благодаря которым заказчики могут «прописать» публичное облако Oracle в своих ЦОДах на территории нашей страны — посредством аренды программно-аппаратных комплексов. Такое вынесение части операторского облака внутрь периметра заказчика позволяет соответствовать требованиям законодательства, в частности, относительно персональных данных граждан, коммерческой тайны и секретной информации. По словам Павла Захарова, «в нашей стране есть огромный интерес и первые заказчики этой услуги», поскольку Oracle Cloud Machine дает каждому заказчику возможность открыть свой ЦОД с Oracle.

От частного к общему

В целом участники конференции отмечали растущий интерес клиентов к облачным технологиям. Благодаря этому, в частности, примерно за два года мощности облачной платформы «Ростелекома» увеличились вдвое. «Наша платформа была запущена в 2011 году как небольшое решение для обеспечения внутренних сервисов, затем мы стали предлагать ее клиентам, – рассказал эксперт Центра компетенций облачных решений МРФ «Центр» «Ростелекома» Эдуард Горбунов. – В 2015 году это уже было крупное решение, состоящее из 20 тысяч вычислительных ядер. Благодаря развитию сервисов на базе этой платформы мы к концу 2016 года увеличили ее до более чем 40 тысяч ядер, размещенных на четырех площадках, которые обслуживают более 400 клиентов».

Также в облаке «Ростелекома» были внедрены инфраструктурные решения на SDN, но эту новую для отечественного рынка технологию еще предстоит обкатывать: «На бумаге все было отлично, но, как только «приземлили» первых клиентов, кое-где появились вопросы – сейчас мы их решаем. Впрочем, эта технология перспективная, и с помощью SDN мы запустим второй этап развития наших сервисов».

Вендорам никогда не надоедает говорить про облака. Их можно понять: это, с одной стороны, достаточно старая, изученная вдоль и поперек парадигма, с другой – большой и емкий рынок, далекий от насыщения. Неудивительно, что в направлении оказания облачных услуг идет каждый второй интегратор и телеком-провайдер, год за годом включая облака в свои ИТ- и бизнес-стратегии. Компания IBS DataFort развивает эти технологии с 2001 года, то есть является одним из старейших поставщиков облачных услуг в России, и у него, естественно, есть свой взгляд на них. Руководитель направления технического развития Андрей Краснов обратил внимание участников на актуальные направления, которые выделила его компания внутри обширной «облачной» темы. Это развитие технологий хранения данных, катастрофоустойчивости, тестирования и разработки, а также решений для СМБ. Говоря об услугах предоставления сред для тестирования и разработки, он отметил их как одно из самых востребованных направлений: «Клиенты приходят уже с формализованными требованиями, но у них не определен бюджет тестирования, и вообще непонятно, «выстрелит» проект или нет. При этом им нужно развернуть тестовое решение срочно, буквально в день обращения. Благодаря возможностям облаков мы быстро предоставляем им среду, они проверяют свои решения столько времени, сколько им нужно. В любой момент они могут свернуть проект и оплатить только то, чем воспользовались по факту».

Используй стандартные решения

Провайдер услуг может разрабатывать собственные сервисы, а может использовать для этого готовые промышленные решения. Компания LanCloud решила идти по второму пути, сосредоточившись на классических сервисах – в основном от Microsoft. Расчет на востребованность стандартных решений Cloud Server, Cloud Exchange, Cloud Skype4B, Office 365 и других полностью оправдался: 5 лет после старта бизнес растет практически на 100% в год, по словам директора по развитию облачных сервисов Сергея Ерина. «Основная идея заключалась в том, что решения Microsoft используют почти все, – говорит он. – Но у Microsoft нет полного спектра специфических услуг, необходимых российским клиентам. Например, они не предоставляют услуги в дата-центрах на территории России, следовательно, клиенты вынуждены искать выход, как соблюсти требования закона «О персональных данных». А мы развернули сервисы в нашей стране на своих серверах, и можем предоставлять ресурсы для обработки и хранения персданных». В качестве примера он также привел возможность подключения российских телефонных номеров в Office 365. В результате тот же Skype заменяет всю телефонию заказчика – офисная АТС больше не нужна.



Набор сервисов, необходимый бизнесу

Источник: Lancloud, 2017

«Дайте, и быстро»

Проблемы с инфраструктурой – вот что часто становится причиной перехода компании на облачные решения, будь это частные, гибридные или публичные облака. Несколько лет назад бизнес логистической компании Pony Express переживал бурный рост. Соответственно, от ИТ-службы требовалось быстро, очень быстро и еще быстрее запускать новые продукты, постоянно быть готовой к интеграции с ресурсами клиентов, а также поддерживать все возрастающие объемы данных. Зарубежные клиенты требовали аудита ИТ-инфраструктуры компании. «Наша команда все время слышала одно слово: дайте, – рассказал CIO компании Илья Арсентьев. – Дайте новые серверы, больше места на дисках, «песочницы» для интеграции, и дайте это срочно».







1 | 2 | 3 | 4 Эдуард Горбунов, «Ростелеком»: Благодаря растущему интересу клиентов к облакам примерно за два года мощности облачной платформы «Ростелекома» увеличились вдвое

В 2016 году ИТ-команда оценила имеющиеся ресурсы. Они базировались на физических серверах в одном машинном зале без территориального резервирования. Каждый регион «жил» на собственном сервере с копией основной ERP-системы, отдельным почтовым доменом и собственной Active Directory. Большую часть времени и ресурсов «съедала» поддержка имеющегося хозяйства, на инвестиции средств почти не оставалось. Да и сетевая инфраструктура тоже была на пределе возможностей – недавно в компании нашли свитч, который проработал 15 лет. Модернизировать это было нецелесообразно, требовался новый дизайн. Логичным и оптимальным выходом стали облака в их гибридной инкарнации. Они помогли решить как серверную, так и пользовательскую части задачи всего за 4 месяца активной фазы проекта. «Говорят, что перейти на облачную инфраструктуру просто. Это не просто – проект был сложным, с большим количеством деталей и повышенным вниманием к унаследованным системам. Но дело того стоило», – резюмировал Илья Арсентьев.



Современные технологии ускоряют процессы в десятки раз. Скорости, которую предоставляют облака банкам, посвятил значительную часть своего выступления начальник управления производительности «Альфа-банка» Антон Исанин. «Мы не представляем себе жизни без облаков, – говорит он. – У «Альфа-банка» 4000 серверов, которые обеспечивают обслуживание 13 млн физлиц и сотен тысяч организаций. Это огромное хозяйство, которое без облачных технологий работает крайне медленно. Раньше прохождение бизнес-процесса выделения сервера для бизнес-задач занимало 1440 минут – 3 рабочих дня требовались, чтобы заявка была заведена, согласована, прошла экспертизу, по ней выделили сервер и провели регламентные процедуры. Сейчас, при использовании облачных сервисов, эта же самая процедура занимает 15 минут».

Облака: какие бывают и зачем нужны

Источник: Альфа-Банк, 2017

Антон Исанин убежден, что умение использовать облачные технологии напрямую влияет на конкурентоспособность банков. А переход к использованию облачных технологий должен сопровождаться культурными изменениями в компании, в противном случае будет обратный эффект, потому что люди переживают «культурный шок» от ускорения процессов на порядки. Кроме того, докладчик сообщил, что «Альфа-банк», возможно, в скором времени станет поставщиком SaaS, после того, как опубликует API и начнет предоставлять сервисы клиентам.

DIY Cloud

Не всем нужны публичные облака. Есть немало примеров, когда более оптимальным, а то и единственным вариантом становится частное облако. По этому пути пошла ТГК-1 – крупнейшая генерирующая компания Северо-Запада России. Для нее, как и для многих промышленных предприятий, информационные технологии стали бизнес-критичными. Об опыте построения собственного облака рассказал руководитель ИТ в филиале «Невский» Алексей Малафеев. «В 2008 году возникла необходимость переехать из центра Петербурга, соответственно, нужно было строить новый современный дата-центр. Для этого у нас были все предпосылки, в том числе собственные каналы связи между объектами». Компания решила строить распределенный ЦОД на двух площадках, со сверхплотным размещением оборудования и постоянным использованием всех вычислительных ресурсов.

Для обеспечения катастрофоустойчивости ЦОДы были построены на расстоянии 50 км один от другого. Все СХД, серверы, сети передачи данных, маршрутизаторы и межсетевые экраны решили виртуализировать. «Выводы таковы, что разнести два дата-центра на такое расстояние вполне реально. Виртуальные машины самостоятельно мигрируют между ЦОДами, при этом задержки не превышают 1 мс. Для обычной нагрузки оказалось вполне достаточно два линка 8Gb SAN и два линка 10Gb LAN. Благодаря выбранной конфигурации и использованию full-flash массивов полный бэкап ЦОДа занимает одну ночь, а инкрементальный – несколько часов. И весь ЦОД можно разместить в «одном файле» вместе со всем виртуализированным оборудованием, – поделился опытом Алексей Малафеев. – За пять лет компания не увеличивала число занимаемых юнитов, несмотря на многократный рост производительности и емкости СХД».



Презентации участников конференции





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