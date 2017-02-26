Евгений Щепилов, Сервионика: Рынок виртуализации переходит к новым правилам игры

Бизнес сервис-провайдеров продолжает расти намного динамичнее, чем весь сектор ИТ. Что происходит на разогретом рынке облачных решений, кто здесь — главные конкуренты и чего сегодня ожидают заказчики от облаков, рассказал Евгений Щепилов, управляющий директор компании «Сервионика» (группа «Ай-Теко»).

CNews: Евгений, по данным ряда исследований, среднегодовой темп роста рынка IaaS в России на ближайшую пятилетку составит 34,3%. Это усилит конкуренцию среди провайдеров?

Евгений Щепилов: Конечно, конкуренция на российском рынке ИТ усиливается, и не только усиливается — усложняется его структура. Компании диверсифицируют бизнес, расширяют сферу деятельности, в результате чего появляются все новые и новые пересечения интересов.

По большому счету, на рынке IaaS сейчас конкурируют не только провайдеры облачных сервисов, но и телеком-операторы, а также компании, у которых есть крупные ИТ-отделы или инсорсинговые ИТ-подразделения. Получается формат рынка, который можно назвать трехмерным

Недавно вышло исследование CNews по рынку услуг ЦОД. В нем приведен топ поставщиков таких сервисов, в который, наряду с такими признанными лидерами ИТ-рынка, как группа компаний «Ай-Теко», вошел, например, «Ростелеком». Известно, что эта компания планомерно объединяет под своим брендом крупные дата-центры, и, как мы видим, становится в один ряд с «классическими» сервис-провайдерами. Это одна сторона медали.

Другая — это конкуренция с инсорсинговыми «дочками» корпораций: имея такой ресурс в своей структуре, можно не нанимать внешнего провайдера, а получать ИТ-сервисы от внутреннего подразделения. Но, как я уже неоднократно говорил, более эффективно и для инсорсеров, и для провайдеров не конкурировать, а сотрудничать. При таком подходе головная компания инсорсера может использовать компетенции провайдера (которые обычно на порядок сильнее благодаря развитию бизнеса в условиях открытого, конкурентного рынка), усиливая возможности своего инсорсингового подразделения. Используя IaaS-платформы «Сервионики», инсорсеры сами могут становиться облачными провайдерами на своем внутреннем «рынке». Это позволяет гораздо быстрее, чем при создании собственных решений, выйти на необходимый бизнесу уровень качества, оперативности и масштабируемости ИТ-сервисов.

Евгений Щепилов: На рынке IaaS конкурируют не только провайдеры облачных сервисов, но и телеком-операторы, а также компании, у которых есть крупные ИТ-отделы

Мы предоставляем решения, которые можно развертывать как на ресурсах клиента, в частном облаке, так и на базе ЦОД «ТрастИнфо» — одного из крупнейших в России, которым управляет «Сервионика». Таким образом решаются сразу две задачи: получение экономии, заложенной в облачной модели, и сохранение доступа компании-инсорсера к профессиональной экспертизе. И немаловажным преимуществом «Сервионики», как универсального сервис-провайдера, является широкий спектр продуктов и решений, по каждому из которых у компании есть необходимая экспертиза. Например, сотрудничество с компанией NetApp «Сервионика», как часть группы «Ай-Теко», ведет в статусе NetApp Cloud Service Provider, что обеспечивает высокое качество проектов и выгодные условия для наших клиентов.

CNews: Если крупные операторы — ваши конкуренты, то чем принципиально отличаются облачные предложения провайдеров от услуг телеком-компаний?

Евгений Щепилов: Телеком-операторы первыми начали оказывать услуги хостинга на российском рынке, но долгое время их основной целевой аудиторией в сегменте b2b был средний и малый бизнес. Когда стало понятно, что рост выручки только за счет голосового трафика уже невозможен, телеком-операторы начали процесс трансформации бизнеса, осваивая новые для себя области и типы клиентов. Посмотрите на рейтинг телеком-операторов CNews по итогам 2016 года: у половины компаний первой десятки отрицательная динамика выручки. Операторы ищут возможности для заработка и осваивают на базе услуг хостинга совершенно новый для себя сегмент — услуги виртуализации, а затем развивают SaaS и даже услуги по интеграции бизнес-приложений на ресурсах своих дата-центров. Сегодня так работают все лидеры телеком-рынка.

По этому же пути идет и один из наших заказчиков, европейский оператор Lattelecom. Это крупнейший в Латвии телеком-игрок, и проект для него стал весьма показательным. На базе наших разработок для компании была создана платформа Lattelecom Cloud, с помощью которой предоставляются услуги виртуального дата-центра. Для него мы использовали оборудование HP и собственный софт, все решение развернуто на базе дата-центра оператора Dattum уровня Tier III. На разработку ушло 2800 человеко-часов, решение получило награду крупнейшего российского сообщества ИТ-директоров GlobalCIO «Проект года» в 2015 году в категории «виртуализация». Сейчас мы ведем еще три проекта, в рамках которых возможности нашей платформы планируется использовать для решения схожих задач.

В этом плане решения «Сервионики» более универсальны: нам есть, что предложить не только инсорсинговым компаниям, но и операторам. В 2016 году «Сервионика» начала предоставлять IaaS-платформу РУСТЭК в нескольких версиях: для крупных корпоративных заказчиков («РУСТЭК Виртуализация»), телеком-операторов («РУСТЭК Телеком») и заказчиков с высокими требованиями к безопасности данных, в частности, госсектора («РУСТЭК Сертифицированный»).

Кроме того, мы вывели на рынок программно-аппаратный комплекс «Сократ» — это сочетание ведущих российских ИТ-разработок и решений в области информационной безопасности, мощная облачная платформа «РУСТЭК», соответствующая требованиям регуляторов в области защиты данных, а также современное оборудование вендоров, не подпадающих под санкции. Для заказчика ПАК «Сократ» выгоден еще и низкими затратами на внедрение. Практически, это коробочное решение с большим объемом предустановленных и быстро развертываемых функций.

CNews: Вы упомянули о синергии работы инсорсинговых компаний с сервис-провайдерами. Есть ли подобные кейсы в корпоративном секторе?

Евгений Щепилов: Приведу вам один пример — проект «Услуга 360», который «Сервионика» ведет для госкорпорации «Ростех». Отличная иллюстрация того, как отечественные решения могут работать в госкомпаниях. Задача проекта — создать единую виртуальную ИТ-инфраструктуру для всей корпорации, чтобы входящие в нее предприятия (а их более 700) могли более эффективно сотрудничать, вести совместные разработки.

Уникальность проекта в том, что госкорпорация (напомню, что «РТ-Информ» — инсорсинговое подразделение «Ростеха»), крупный интегратор и вендор вместе создают масштабную инфраструктуру, учитывая при этом повышенные требования к информационной безопасности. Создают то, что никто никогда до этого не воплощал в реальность. Важное место в развитии новых ИТ-сервисов «Ростеха» занимает удобство конечных пользователей, и этот подход оправдывает себя: их лояльность благодаря работе с более удобным интерфейсом доступа к бизнес-приложениям выросла на 20%, положительно влияя на общую эффективность. Этот проект за свою значимость и масштаб также получил награду GlobalCIO, как один из лучших в 2016 году в категории «Облачные сервисы и виртуализация». Но ценность проекта выше, чем автоматизация задач совместной работы в «Ростехе». По сути, реализуется новый подход к использованию технологий виртуализации для задач госкомпаний, который в дальнейшем может быть использован как универсальная модель для всего сектора государственных предприятий и развития электронного правительства в России.

CNews: На чем основана технологическая стратегия развития продуктов «Сервионики»?

Евгений Щепилов: Несколько лет назад мы сделали ставку на платформу OpenStack, которая успешно развивалась как глобальный проект, но была мало известна в России. Этот расчет оказался верным. Начав с сервиса публичного облака MakeCloud, мы ежегодно выводим на рынок новые облачные решения и платформы, многие из которых, например, «РУСТЭК», просто не имеют аналогов. Это — результат работы сплоченной и высокопрофессиональной команды, которая сейчас является одной из сильнейших в России.

Всего три компании в России серьезно занимаются разработками на OpenStack, но объем кода, созданного «Сервионикой» и включенного в общий массив кода платформы, значительно превосходит их. Кроме того, глобальным сообществом принята предложенная «Сервионикой» стратегия развития одного из ключевых проектов OpenStack — Watcher, позволяющего автоматизировать контроль распределения нагрузки на виртуальные машины. Это очень важная задача, так как она позволяет ускорить и повысить точность управления виртуальными ресурсами, снижая влияние человеческого фактора: сейчас такие задачи ИТ-специалистам приходится зачастую решать вручную.

CNews: Насколько сложно продвигать новые решения на рынок?

Евгений Щепилов: Нужно учитывать, что на рынке есть инерция, а также некоторая неопределенность критериев: заказчикам, которые привыкли работать с зарубежными решениями, сложно провести сравнение между ними и российскими аналогами. Реестр российского ПО в будущем, возможно, сможет стать не просто списком решений, соответствующих определенным критериям, но и инструментом выбора, позволяя сравнивать продукты. Тогда выгода от использования отечественного софта будет более очевидна для заказчиков.

Например, уже сейчас с точки зрения функциональности платформа «РУСТЭК» может полностью заменить платформы виртуализации иностранной разработки. Зная специфику клиентов и имея значительный опыт работы с госсектором и крупным бизнесом, мы может более детально учесть требования клиентов . Зарубежные вендоры вряд ли будут менять программный код платформы по просьбе отдельных заказчиков из России, а мы готовы на такое сотрудничество, так как оно позволяет ускорить развитие нашего продукта и поддерживать его актуальность на рынке, где изменения происходят быстрее, чем в остальной ИТ-отрасли. Да и дополнительные разработки в случае сотрудничества с «Сервионикой» обойдутся дешевле.

CNews: Над чем планируете работать в будущем? На что вы делаете ставку?

Евгений Щепилов: Сегодня даже крупные клиенты начинают подходить к инвестициям в ИТ более рационально, так как накопили опыт развития в разных вариантах: передавать на аутсорсинг, переходить на инсорсинг, вместо поддерживающего подхода выбирать сервисный. Легко просчитываемая выгода приводит компании к решению о переходе на облачные технологии и сотрудничество с сервис-провайдерами. Мы будем развивать сервисы, помогающие заказчикам в проведении цифровой трансформации бизнеса — прежде всего, IaaS, где «Сервионика» в составе группы компаний «Ай-Теко» является лидером российского рынка уже несколько лет подряд.

На технологическом фронте среди наших главных целей — рост производительности и отказоустойчивости решений. «Сервионика» очень быстро развивается, выводя на рынок новые платформы виртуализации и модернизируя уже созданные. Как крупный игрок рынка, мы имеем возможность инвестировать в собственную разработку, а это очень важно с учетом одной из целей российской ИТ-отрасли: усилить экспортный потенциал. В этом направлении у нас также очень амбициозные планы.