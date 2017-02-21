На что тратит деньги московский ДИТ

В Москве тратится около трети всех региональных ИКТ-бюджетов в России. Как меняется от года к году бюджет ДИТ Москвы, и на что идут средства – разбирается CNews.

Москва традиционно лидирует среди российских регионов по расходам на ИКТ – их объем составляет в среднем около 35% от суммарных ИКТ-затрат всех субъектов федерации. В российской столице основные проекты в сфере ИКТ реализуются Департаментом информационных технологий Правительства Москвы, в ведении которого находится и столичный ИКТ-бюджет.

Департамент информационных технологий (ДИТ) отвечает за претворение в жизнь городских программ, связанных с внедрением и использованием ИКТ. Среди них «Информационный город» – основная городская программа в сфере ИТ, благодаря которой в столице появляются электронные госуслуги, создается система видеонаблюдения, внедряются информационные системы управления городским хозяйством, финансами, безопасностью, образованием, здравоохранением, развивается ИКТ-инфраструктура.

В бюджете ДИТ также предусмотрены расходы на «Открытое правительство» – программу создания и развития сети многофункциональных центров предоставления государственных услуг (МФЦ). В 2017-2018 гг. в нем появилась новая статья – «Столичное здравоохранение».

Структура бюджета ДИТ Москвы

Источник: CNews Analytics, 2017

По итогам 2015 г. бюджет московского ДИТ составил ₽24,5 млрд, в том числе ₽23,2 млрд было израсходовано на мероприятия программы «Информационный город» и ₽733 млн – на «Открытое правительство». В 2016 г. бюджет увеличился на 31,4% до ₽32,1 млрд. В планах на 2017 г. еще более существенный рост бюджета ДИТ – на 42,2% до показателя ₽45,7 млрд. В дальнейшем, по имеющимся на сегодня планам, объемы средств, выделяемых ДИТ, будут постепенно снижаться – в 2018 г. на 1,9%, а в 2019 г. – еще на 23,9%. Однако, окончательное решение о финансировании будет принято в конце 2017 г.

Кто платит за «Информационный город»

Ключевая городская программа в сфере ИТ «Информационный город» на 2012-2018 гг. была принята в августе 2011 г. Ее координатором является ДИТ Москвы, основными исполнителями – ДИТ и Департамент СМИ и рекламы, а соисполнителями – органы исполнительной власти и префектуры города.

Финансирование программы «Информационный город»

(по состоянию на 10.2016 г.)

Источник: CNews Analytics, 2017

Кроме Правительства Москвы, в финансировании программы участвуют представители бизнеса, а до 2014 г. на работы в сфере информатизации столичного здравоохранения выделялись также средства федерального бюджета.

В 2015 г. на «Информационный город» было израсходовано ₽39,7 млрд из бюджета города, еще ₽26,1 млрд вложили в реализацию программы представители бизнеса. В 2016 г. финансирование программы Правительством Москвы увеличилось до ₽44,5 млрд, в том числе ₽31 млрд выделено на информатизацию столицы ДИТ и другим столичным департаментам, а ₽13,5 млрд – Департаменту СМИ и рекламы. Объемы финансирования со стороны бизнеса остались прежними. Эти деньги в основном тратятся на строительство и модернизацию городских сетей связи.

Как ДИТ создает информационный город

В 2016 г. рост бюджета ДИТ произошел благодаря увеличению расходов на программу «Информационный город» с ₽23,2 млрд до ₽31,9 млрд. Расходы департамента складываются из нескольких крупных блоков. Первый – предоставление электронных государственных услуг. Второй – создание городской системы видеонаблюдения, в состав которой к настоящему времени входит уже более 140 тыс. камер. Проект реализуется по сервисной модели – бизнес устанавливает камеры и отвечает за их работоспособность, а потом продает городу изображения, поступающие в Единый центр хранения и обработки данных. Нет изображения – нет оплаты. Более того, за неработающие камеры бизнес может быть оштрафован.

Итоги 2016: электронные госуслуги более 190 млн оказанных сервисов (рост на 46,5%);

5,8 млн пользователей ПГУ (рост на 11,5%);

55 услуг в электронном виде;

367 млн посещений порталов домена mos.ru (рост на 21,5%).

Третий блок – повышение эффективности городского управления с помощью ИТ, в состав которого входят затраты на информатизацию градостроения, управления финансами и экономикой, городским хозяйством и других городских процессов, а также обеспечение безопасности. Четвертый – информатизация здравоохранения, образования и учреждений социальной сферы. Пятый – предоставление услуг связи органам власти города и их подведомственным учреждениям, в том числе школам, поликлиникам и пр. Кроме того, отдельная статья расходов предусмотрена для управления реализацией программы.

Наиболее заметно – почти в 2 раза – в 2016 г. увеличились расходы на информатизацию здравоохранения, образования и учреждений социальной сферы. Также на 39% возросло финансирование ИТ-проектов в сфере предоставления госуслуг и повышения эффективности городского управления.

Инфографика: Как менялся бюджет ДИТ Москвы

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Источник: CNews Analytics, 2017

Как рассказал участникам CNews Forum 2016 глава ДИТ Артем Ермолаев, в 2016 г. Москва начала пилотный проект в шести столичных школах по переходу на электронную систему преподавания. В его рамках в школе происходит полная замена инфраструктуры. В частности, на смену так называемым интерактивным доскам приходят ЖК-панели, которые позволяют с высокой четкостью и контрастностью показывать изображения, видные даже ребенку с плохим зрением с последней парты.

ИТ-будущее московского образования

Источник: ДИТ Москвы, 2017

Также осуществляются инвестиции в беспроводные сети, когда в каждом классе появляется Wi-Fi, и в замену компьютерного парка. «И самое главное — это перевод системы учебников в электронный вид. То есть не в PDF, а непосредственно в HTML, — подчеркивает он. — Важно, чтобы учитель и ученик могли работать с материалами в любом месте, в любое время, и получать информацию можно было даже во время болезни».

Итоги 2016: электронное здравоохранение 2,6 млн электронных медицинских карт оформлено;

более 101 млн записей к врачу через электронную регистратуру;

88% пациентов попадают на прием к терапевту в течение 2 дней после обращения;

7 тыс. медиков прошли обучение по работе с ЭМК;

97% льготных рецептов выписаны в электронном виде.

Развиваются электронные сервисы в сфере здравоохранения. На сегодняшний день в столице оформлено 3 млн электронных медицинских карт, из них 2,6 млн – в 2016 г. С момента запуска сервиса электронной регистратуры в конце 2011 г. с его помощью на прием к врачу записалось 286 млн человек.

Так, по итогам 2016 г. услугой дистанционной записи к врачу воспользовались 37,5 млн из 104,2 млн пациентов. Было выдано 28,5 млн электронных рецептов, что на 80% больше, чем в 2015 г. Выписано 1,3 млн электронных больничных. 5 поликлиник Москвы приняли участие в пилотном проекте по внедрению лабораторного сервиса, в ходе которого в электронном виде было назначено 800 тыс. лабораторных исследований.

Итоги 2016: электронное образование около 1,5 млн пользователей электронного дневника;

170 школ перешли на улучшенную версию журнала/дневника;

более 59 тыс. заявлений в школу через ПГУ;

более 185 тыс. заявлений в детские сады через ПГУ.

К точке насыщения, которая по расчетам ДИТ составляет 7 млн активных пользователей, приблизился уровень проникновения электронных государственных услуг и сервисов. Домен mos.ru, на котором размещаются официальный сайт мэра, московский портал госуслуг и еще несколько десятков популярных городских проектов, вошел в десятку самых популярных государственных интернет-ресурсов в мире, обогнав сайт Европейского союза, NASA и портал американского штата Нью-Йорк.

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В 2017 г. финансирование программы «Информационный город» вырастет почти на 30% и составит ₽41,5 млрд. По словам Артема Ермолаева, Москва решила осуществить глобальное инвестирование в сферы образования и ЖКХ. Расходы на соответствующие подпрограммы «Информационного города» увеличатся на 54% и 47% соответственно.

Итоги 2016: электронное ЖКХ 2 млн обращений обработано в ЕДЦ;

9,6 тыс. объектов недвижимости подключено к автоматизированной системе учета потребления ресурсов (АСУПР);

32,6 тыс. домов учтено в региональной системе капитального ремонта.

По итогам проведенного в 2016 г. в школах пилотного проекта с 2017 г. начнется инвестирование во все школы города, которое продлится и в 2018 г. «Это достаточно масштабные инвестиции для города, но мы верим в их возврат, потому что уже сейчас видим, насколько возрастает интерес учеников к предметам в пилотных школах, — отмечает глава ДИТ. — Электронная среда для них привычнее и комфортнее, чем бумажная».



Что касается ЖКХ, то в этой сфере Москва планирует предельно уменьшить участие человека в процессе сбора отчетности. Для этого планируется внедрение различных приборов и датчиков, передающих показания расхода ЖКХ-ресурсов в соответствующие биллинговые системы в автоматическом режиме — без ручного ввода данных.

ИТ-будущее московского ЖКХ

Источник: ДИТ Москвы, 2017

Также более чем в 6 раз возрастет финансирование подпрограммы развития ИТ в здравоохранении – в 2017 г. на эти цели предусмотрено ₽6,9 млрд против ₽1,1 млрд годом ранее. Кроме того, в бюджете ДИТ появится новая строка расходов – «Столичное здравоохранение», на создание которого выделено еще ₽3 млрд.

ИТ-будущее московского здравоохранения

Источник: ДИТ Москвы, 2017

Как рассказал CNews Артем Ермолаев, в следующем году начнется анонсированная недавно доработка ядра медицинской системы ЕМИАС с тем, чтобы она могла принимать биометрические показания от носимой электроники граждан (различных «умных» часов, браслетов и пр.) и записывать их в электронные медицинские карты. «Мы сейчас проектируем и создаем технологическую платформу, которая позволит поменять принцип оказания медицинских услуг и сделать город комфортным, — описывает этот проект Ермолаев. — То есть не нужно будет дожидаться, когда вы придете к врачу. Врач сам будет знать, что у вас происходит и предупредит о появлении серьезного критического отклонения». Также в 2017 г. продолжится развитие интегрированной электронной медицинской карты, облачной бухгалтерии и аналитических инструментов, тиражирование лабораторного сервиса.

Продолжится развитие городской системы видеонаблюдения. В 2017 г. планируется установить 4097 камер в 642 зданиях поликлиник. Начнутся работы в Новой Москве – к системе будут подключены 1856 подъездов домов выше 5 этажей в Троицком и Новомосковском административных округах. Основная задача видеокамер – осуществление контроля за безопасностью, уборкой территорий, вывозом мусора, плановыми ремонтными работами.

Всего же в 2017 г. ДИТ намерен осуществить более 300 проектов.



