Реструктуризация или банкротство: что происходит с Avaya?

В январе 2017 г. компания Avaya подала иск о защите от кредиторов согласно разделу 11 Кодекса о банкротстве США. Что происходит в компании, и как это отразится на ее заказчиках? Как будет развиваться бизнес ее российского подразделения? Об этом в интервью CNews рассказал Александр Пархоменко, генеральный директор Avaya в России и СНГ.

CNews: Недавно рынок взбудоражила информация о том, что Avaya подала иск о защите от кредиторов согласно разделу 11 Кодекса о банкротстве США. Прокомментируйте, пожалуйста, текущую ситуацию.

Александр Пархоменко: Действительно, Avaya сейчас находится в центре пристального внимания всего ИТ-сообщества не только в нашей стране, но и во всем мире. До нас доходят слухи, и зачастую мы наблюдаем откровенные спекуляции на эту тему. Хочу поблагодарить CNews за возможность дать разъяснения, а заодно рассказать о результатах и планах компании.

Компания Avaya Inc. 19 января 2017 года подала заявление о начале процедуры реструктуризации финансовых обязательств в соответствии с разделом 11 Кодекса о банкротстве США. Раздел 11 не предусматривает ликвидацию компании, а дает возможность согласовать план реструктуризации с целью финансового оздоровления ее деятельности, учитывая интересы кредиторов. Хочу особенно отметить, что данная процедура не проводится в отношении дочерних компаний, зарегистрированных за пределами США, в том числе отвечающих за бизнес в России и странах СНГ и, таким образом, не повлияет на деятельность компании в России.

Основной причиной сложившейся ситуации является долгосрочная долговая нагрузка на компанию. Чтобы понять происхождение долга, я хотел бы обратиться к истории.

Напомню, что Avaya ведет свою родословную от AT&T. В 2000 году Avaya выделилась в самостоятельную компанию, ориентированную на корпоративных пользователей, а в 2007 году Avaya была выкуплена двумя инвестиционными фондами Silver Lake Partners и TPG Capital. Сделка была организована с использованием заемных средств, под залог которых были использованы активы Avaya. Иными словами, долг был зачислен на баланс компании.

Однако в 2008 году, на следующий год после покупки, случился глобальный экономический кризис, в результате чего оборот компании уменьшился, а условия финансового заимствования оказались обременительными.

Одновременно с этим происходит смещение фокуса ИТ-индустрии на программные решения и услуги. При этом заказчики стали отдавать предпочтения OpEx модели, при которой производитель решения получает прибыль не сразу, а в течение нескольких лет, что сказывается на текущих показателях прибыльности. Также наблюдается снижение спроса в ключевом для компании сегменте унифицированных коммуникаций.

Поэтому руководство Avaya обратилось в суд США с тем, чтобы под его патронажем разработать план реструктуризации, а фактически, найти компромисс с кредиторами. Реструктуризация, вероятнее всего, будет проходить за счет перехода задолженности в долю владения компанией. Американское законодательство дает возможность компаниям после реструктуризации долга успешно продолжать свою деятельность на рынке. Через такую процедуру прошли многие, например, General Motors, Chrysler, Delta Air Lines и целый ряд других.

Александр Пархоменко: Наша работа проходит в привычном режиме как в плане поставок оборудования, так и в плане оказания сервисных услуг

Хочу подчеркнуть, что в рамках процедуры реструктуризации менеджмент и структура компании не меняется. Наша работа проходит в привычном режиме как в плане поставок оборудования, так и в плане оказания сервисных услуг.

Важно отметить, что Avaya продолжает оставаться прибыльной, что подтверждается высокими показателями операционной деятельности по итогам 2016 финансового года, закончившегося 30 сентября (финансовый отчет был опубликован 19 января 2017 г.). Так, например, показатель EBITDA за 2016 составил 25,4%.

CNews: Как реагируют на текущую ситуацию ваши заказчики?

Александр Пархоменко: Мы получаем много звонков от наших заказчиков и бизнес-партнеров со словами поддержки и понимания, и в целом по рынку наблюдаем довольно спокойную и взвешенную реакцию. Для нас проявление такого духа товарищества в текущей ситуации имеет огромное значение. Приятно сознавать, что компании и люди, которые их представляют, верят в Avaya, и надеются, что мы успешно преодолеем сложный период.

CNews: Каким был 2016 год для российского подразделения Avaya?

Александр Пархоменко: Финансовый год в Avaya завершился в конце сентября 2016 года. Он был достаточно напряженным как и у всего ИТ-рынка России. Принципиальным является то, что в течение 2016 года явно обозначилась положительная динамка роста. Тенденция роста сохраняется и в этом финансовом году.

Особенно активно развивалось направление решений для контакт-центров, которые являются существенным фактором повышения лояльности заказчиков, что особенно важно в кризисный период, когда компании стремятся удержать клиентскую базу. Кстати, высокий спрос на системы для контакт-центров сохранялся и в предыдущий кризис. Очень важно и то, что наше решение активно развивается, при этом изначально встроенная многоканальность контакт-центра Avaya сегодня очень востребована не только компаниями из финансового и телеком-сектора, но и государственными организациями, предприятиями сферы энергетики и всеми, кто активно работает с населением. Avaya продолжает оставаться одним из лидеров этого рынка. В прошлом году нам удалось реализовать целый ряд больших ярких проектов.

Вторым направлением, которое активно развивалось в прошлом году, стали системы видеоконференцсвязи, что тоже вполне объяснимо с точки зрения требований, которые заказчики сегодня предъявляют к инвестиционным проектам. Доля Avaya на российском рынке видеоконференцсвязи с каждым годом растет.

Мы ясно видим, что наши заказчики сейчас заинтересованы в проектах, которые обеспечивают быстрый возврат инвестиций. И мы научились рассчитывать бизнес-кейсы для того, чтобы подходить к этому вопросу профессионально. Ни одна консалтинговая компания не может заранее просчитать проект в части внедрения контакт-центра, поскольку не обладает необходимыми знаниями предметной области. Как следствие, наши профессиональные услуги и консалтинг показывают устойчивый рост на протяжении последних лет.

CNews: Какие новые решения Avaya представила за последнее время?

Александр Пархоменко: 2016 год был одним из наиболее плодотворных для Avaya с точки зрения запуска новых продуктов. В сфере унифицированных коммуникаций и видеоконференцсвязи мы представили полностью программное решение Avaya Equinox.

В области контакт-центров мы представили целое семейство решений под брендом Oceana: платформу омни-канального контакт-центра нового поколения, среду разработки рабочих мест операторов на основе новейших веб-технологий – Oceana Workspaces, а также Oceanalytics – единое решение для сбора и анализа отчетности работы всех компонентов контакт-центра.

В области сетей передачи данных мы выпустили новые версии операционных систем и новые модели коммутаторов, продолжая развитие технологии сетевых фабрик на базе стандарта SPBm.

Не остался без новинок и сегмент решений для предприятий малого бизнеса: в этом году вышла юбилейная 10 версия платформы IP Office.

CNews: Расскажите подробнее про решение Avaya Equinox.

Александр Пархоменко: Решение Avaya Equinox – это семейство программных клиентов унифицированных коммуникаций Equinox Client, работу которого обеспечивает серверная инфраструктура Avaya Aura 7 и Avaya Equinox Conferencing.

Основная идея Equinox Client – единый пользовательский опыт и набор возможностей унифицированных коммуникаций на любом устройстве платформы вне зависимости от типа подключения. Equinox Client можно установить на персональной компьютер с ОС Windows или MacOS, смартфон или планшет на базе iOS или Android, а также запустить в браузере с поддержкой технологий HTML5/JavaScript и webRTC.

Одновременно с обновлением Equinox Client до версии 3.0 мы выпустили набор для разработчиков программного обеспечения Breeze Client SDK, на базе которого и был создан Equinox.

CNews: Какие возможности открываются для партнеров Avaya в связи с выходом Breeze Client SDK?

Александр Пархоменко: С помощью Breeze Client SDK российские партнеры Avaya смогут создавать уникальные программные клиенты для унифицированных коммуникаций, встраивая в них сертифицированные средства защиты информации, интегрируя с бизнес-приложениями и адаптируя их для вертикальных рынков. При этом они могут сосредоточить свои усилия на разработке пользовательского интерфейса, интеграции с бизнес-приложениями, вопросах обеспечения информационной безопасности. Вместе с тем, использование Breeze Client SDK обеспечит реализацию коммуникационных протоколов и полную совместимость с инфраструктурой Avaya. Например, наши партнеры уже разработали решение для гостиничного бизнеса, которое позволяет использовать IP-телефон Avaya не только для совершения звонков, но и для управления находящимся в гостиничном номере оборудованием – кондиционером, освещением, шторами и т.п.

CNews: Для демонстрации решения Avaya Equinox и партнерского приложения для гостиничного бизнеса вы использовали новый IP-телефон Avaya Vantage. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом устройстве.

Александр Пархоменко: Специально для проекта Equinox мы разработали новое семейство клиентских устройств на платформе Android, обеспечивающих пользовательский опыт смартфонов в настольном IP-телефоне. Важная особенность нового семейства устройств – кастомизируемость и модульность. На Avaya Vantage можно установить как стандартный программный клиент Avaya Equinox, так и партнерскую разработку на базе Breeze Client SDK.

CNews: Каковы ваши планы на 2017 год?

Александр Пархоменко: Несмотря на все сложности, компания продолжает развиваться. Хочу заверить наших заказчиков в том, что наша операционная деятельность не будет меняться – мы будем продолжать точно так же их поддерживать, развивать наши проекты и партнерскую сеть. Уже в текущем календарном году мы видим достаточно устойчивую тенденцию к оздоровлению ИТ-бизнеса в России.

Мы намерены и дальше продолжать работу по развитию наших решений по всем технологическим направлениям. Много новинок ожидается в сегменте пользовательских устройств: IP-телефонов и терминалов видеоконференцсвязи. Кроме того, мы сертифицируем нашу серверную инфраструктуру Avaya Aura и Equinox для размещения ее в популярных облачных сервисах.

Важное направление нашей работы – это обучение партнеров. Мы уже опубликовали программу обучения технических специалистов партнеров. В марте 2017 года, впервые пройдет тренинг «Кастомизация и интеграция решений Avaya в области унифицированных коммуникаций на базе Breeze SDK».

В заключении хочу выразить благодарность нашим заказчикам и бизнес-партнерам за плодотворное сотрудничество в 2016 году и пожелать успешного 2017. Уверен, что в этом году нас ждет много больших и интересных проектов.