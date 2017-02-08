Полюс холода помогает программистам

В последние несколько лет ИТ-компании Республики Саха (Якутия) стали специализироваться на разработке игрового ПО. Сейчас на 1 млн жителей приходятся 32 такие организации. У лидеров этого сегмента растут обороты, увеличивается количество пользователей. В Якутии зародился своего рода кластер по производству компьютерных игр и продуктов, связанных с виртуальной реальностью. Оказалось, что экспортный потенциал самого большого региона России – это не только алмазы и прочие природные ресурсы, но и информационные технологии. В 2017 году главный отбор стартапов от «Сколково» взял свое начало в Якутии.

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Начало стартап-тура в феврале в регионе вечной мерзлоты – смелый ход для упрочения взаимодействия известного российского фонда с молодыми предпринимателями. На сегодняшний день Якутия имеет солидный послужной список в области разработки игрового ПО. Некоторые компании уже выросли в структуры с миллионными оборотами, другие набирают вес при поддержке технопарка Якутии и фонда «Сколково».

Директор технопарка «Якутия» Анатолий Семенов объяснил, что особую творческую обстановку программистам создает полюс холода – Оймякон, где на берегах озера Лабынкыр у программистов свежее мысли и результаты лучше.

Лидером в игровом сегменте признана компания Mytona – издатель мобильных и социальных free-to-play игр с офисами разработки в Якутске и маркетинга в Сингапуре. Mytona основана в 2012 г. Первым инкубатором для них стал технопарк Якутии. В те времена предприниматели познакомились со своим бизнес-ангелом, – директором местной ювелирной компании Эпл Даймонд, который проинвестировал создание первой игры. После того, как проект заметили в Сан-Франциско, началось восхождение организации. Сейчас в компании трудятся более 150 сотрудников. В 2012 г. Mytona выпустила игру The Secret Society: Hidden Mystery. Игра постоянно находится в топ 20-50 скачиваемых приложений Top Grossing USA среди игр на iPad. Наивысшей позицией было 13-ое место в октябре 2014 года.

Топ-5 якутских разработчиков игр







№ Название игры Жанр Разработчик Число скачиваний, млн 1 The Secret Society Поиск предметов Mytona 25 2 Seeker’s Notes Поиск предметов Mytona 10 3 Dirt on Tires Симулятор внедорожников Andi games 1,75 4 Offroad Track Simulator 4x4 Симулятор внедорожников Andi games 1,2 5 Midnight Macabre Поиск предметов Dango soft н/д

Источник: Технопарк «Якутия», 2017

Победители и участники конкурса в Якутии

В 2017 году «Сколково» сократило количество направлений, по которым проводится конкурсный отбор. Теперь их всего три: биомедицинский, индустриальный и информационный. Название тоже видоизменилось и сейчас называется Open Innovations Startup Tour. Финал пройдет в июне в Москве на завершающем мероприятии Startup Village, где каждого из победителей ждет денежная премия в 2 млн рублей.

В этом году «Стартап тур» начался в Якутии. Минус 30 не помеха

В треке «Информационные технологии» из 8 претендентов от Республики Саха были отобраны стартапы «Смарт Локс» с проектом «Контроль и управление доступом на базе мобильных телекоммуникационных устройств» (1 место), «Технологии комфорта» с проектом «Универсальное Wi-Fiреле «RoboHouse» (2 место) и «Батыйа» с проектом мобильное приложение «Авторемонт» (3 место).

«Авторемонт» уже запущен в Якутии. Принцип работы приложения – сбор информации от автосервисов о предоставляемых услугах, свободных ремонтных площадках и предоставление этих сведений автовладельцам. Проект приносит маленькой команде выручку в 40 тыс. руб. в день и может быть использован в других регионах страны.

Пека Вильякайнен поздравляет победителей ИТ-трека Республики Саха (Якутия).

На второй строчке региональных победителей решение для систем «умного дома» – автономное универсальное Wi-Fi- реле, которое управляет электрическими нагрузками через интернет, без использования центрального блока. Реле работает как в составе общей системы, так и децентрализовано. Универсальность заключается в том, что реле управляет приборами отопления, вентиляции, водопровода, освещения через сеть Wi-Fi. В режиме диммера, к примеру, регулирует яркость освещения. Ключевое преимущество – модульность, которая достигается устранением центрального контроллера как обязательного элемента. Продаваться оно будет конечным потребителям, владельцам квартир и домов через подрядные и строительные организации.

Рыночная оценка прав на техническое решение (ноу хау), с привлечением независимого оценщика составила 3155 тыс. руб. «Это кремниевый мозг, на который программируются любые модели и типы нейронных сетей. В будущем это будет интегральная схема», – рассказывает о своем изобретении главный разработчик Айыысхан Алексеев.

Первое место занял участник Трифон Шейкин с проектом электронных ключей, открывающих двери с помощью мобильного телефона. Система позволяет открывать двери с помощью мобильного телефона, но реализация функции мобильного доступа в рамках проекта отличается от решений других производителей. В распространенных системах контроля устанавливается NFC-считыватель, который взаимодействует с традиционными пропусками и мобильными телефонами с поддержкой NFC.

Победитель ИТ-трека Трифон Шейкин на презентации своего решения

Решение «Смарт Локс» позволяет не устанавливать дорогостоящий NFC-считыватель, а использовать обычный. Рядом со считывателем устанавливается NFC-метка. При взаимодействии с NFC-меткой смартфон посылает сигнал с идентификаторами пользователя и точки доступа на контроллер, который в случае успешной аутентификации пользователя, посылает сигнал разблокировки на исполнительный механизм точки доступа. Также особенностью решения является использование специализированного устройства, которое позволяет реализовать предлагаемый функционал на большинстве существующих контролеров СКУД различных производителей.

Рабочий процесс выглядит так: администратор отправляет СМС с ключом, после чего пользователь прикладывает телефон к NFC-метке, и двери открываются. Решение удобно для использования в офисных зданиях, гостиницах, где действует наиболее рутинный процесс раздачи ключей. Привычные считыватели и оборудование для пропусков дороже NFC-меток, с которыми взаимодействует авторизованный в системе доступа телефон. Связь между устройствами осуществляется по Wi-Fi. Затраты на оборудование ниже, внедрение не требует проведения строительно-монтажных работ.

В 2016 г. командой «Смарт-Локс» были разработаны прототип системы контроля и управления доступом, мобильное приложение, подана заявка на патент и получен статус резидента «Сколково». В 2017 г. команда планирует доработку ПО, производство опытного образца, а также проведение испытаний и сбор предзаказов. В ближайшее время разработчики намерены пилотировать проект с якутскими гостиницами.

Чем еще занимаются ИТ-компании Якутска

Для поддержки начинающих предпринимателей в Якутии создан технопарк. В регионе ведет работу венчурная компания «Якутия», которая уже инвестировала в 11 проектов резидентов технопарка 127 млн. рублей. Помимо разработки компьютерных игр, резиденты технопарка осваивают и другие перспективные направления. Например, «Саха лайтинг» производит энергосберегающие светильники и оснащает систему освещения «умным» управлением. Таким образом, экономия на освещении помещений и улиц достигается не только за счет сберегающих технологий, но и благодаря системе управления, которая регулирует освещение в зависимости от времени суток, расписания и распорядка работы учреждений. За прошедший году оборот организации составил 20 млн. руб., что неплохо для стартапа.

На 1 млн жителей Якутии 32 компании, специализирующихся на компьютерных играх и виртуальной реальности

В технопарке есть команды, занимающиеся информационными медицинскими проектами. Это система диагностики медицинских изображений (КТ, МРТ, УЗИ) и медицинский портал, объединяющий медработников республики. Первый проект нацелен на автоматизацию процесса диагностики. Как утверждают разработчики, сейчас их система оценки медицинских изображений выдает до 80% точности постановки диагноза. Инноваторы хотят применить искусственный интеллект не только для обработки снимков, а построить логическую систему, которая реконструирует органы человека и оценивает обнаруженные в них отклонения.

Компания «Многомерные технологии» работает в уже привычной для Якутии сфере 3D-анимации. Организация экспериментирует с дополненной реальностью, добавляя цифровое содержание к привычному бумажному формату книги, которое доступно с помощью планшета, телефона или очков дополненной реальности. В 2016 г. «Многомерные технологии» заключили соглашение с канадским издательством и получили грант в размере 5 тыс. евро. Канадский партнер стал первым масштабным зарубежным заказчиком, который также потом сделал хорошую рекомендацию крупной круизной компании Royal Caribbean.

Теперь с компанией прорабатываются варианты сотрудничества. Уникальность разрабатываемого решения, по мнению директора Сергея Васильева, заключается в создании браузера дополненной реальности, который поможет связать издателей, авторов и конечных потребителей в одну экосистему, где они смогут с помощью приложения сами встраивать модули с анимацией, текстами, разрабатывать содержание интерфейса.

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