Как не позволить дешевым расходникам «убить» принтер

Кризис заставляет компании экономить на некритичных статьях бюджета. Как правило, в число первых сокращению подвергаются затраты на печать, в основном за счет перехода на дешевые аналоги оригинальных расходных материалов. Очередной всплеск интереса к ним мы наблюдаем и сегодня. Что же скрывается за разницей в цене на фирменные и неоригинальные картриджи?

Все понимают, что рынок неоригинальных расходных материалов существует благодаря желанию покупателей сэкономить на печати. Простое сравнение закупочных цен показывает, что благодаря использованию клонов или восстановленных картриджей можно снизить затраты на печать в несколько раз. Часто звучат заявления, будто выпускать дешевые принтеры и дорогие расходники к ним – это «нечестно» со стороны производителей, а то же качество можно получить не только у них. Все это провоцирует на использование неоригинальных картриджей. Но такая «арифметика» не права, потому что использует неполный набор данных.

В упрощенных расчетах не учитывается, в частности, влияние неоригинальных расходных материалов на срок службы техники. Производители утверждают, что из-за использования более дешевых и менее качественных материалов в 2,5 раза возрастает количество поломок печатающей техники, вдвое – число необходимых процедур для ее обслуживания, а срок службы снижается в 2–3 раза.

Последствия использования некачественных поддельных, перезаправленных, восстановленных и «совместимых» расходников хорошо известны сотрудникам сервисных центров. Самые безобидные из них – повышенный расход тонера или чернил, забитые сопла печатающих головок струйных принтеров. Поскольку отверстия для заправки часто закрываются негерметично, тонер или краска могут попасть внутрь принтера или МФУ и вывести его из строя. При этом расходы компании будут связаны не только с ремонтом или приобретением нового устройства, но и с нарушением бизнес-процессов, в которых используется офисная печать.

Кроме того, из-за «неправильных» расходных материалов снижается удовлетворенность пользователей качеством печати принтеров и МФУ. Изображения получаются бледными, размытыми, у цветных картинок может быть нарушена цветопередача, более того, тонер зачастую не закрепляется на бумаге. В результате, по оценкам НР, до 40% отпечатанных с их помощью листов не годятся для показа клиентам и партнерам, и их приходится перепечатывать. Особенно заметен такой эффект не на «свежих» картриджах, а после небольшого «пробега». Причина этого в том, что ведущие производители добиваются высокого и стабильного качества изображений от первой до последней страниц посредством миллиардных инвестиций в R&D, в отличие от сторонних компаний, для которых главное – дешевизна материалов.

Например, НР синтезировала низкотемпературный тонер, благодаря которому были снижены требования к энергопотреблению фьюзера («печки»), уменьшены габариты самого принтера. Следовательно, если использовать неоригинальный высокотемпературный материал, изображение не будет должным образом закрепляться на бумаге (будет некачественным), а не закрепившийся тонер окажется внутри принтера и в воздухе, ломая оборудование и отравляя людей – ведь никто не может точно сказать, какие вещества использовались при изготовлении этого тонера, и безопасны ли они для здоровья.

«Серый» рынок

Рынок неоригинальных расходных материалов делится на две большие части: легальную и нелегальную. К первой относятся перезаправленные, восстановленные и «совместимые» картриджи. Оригинальный картридж, в котором закончился тонер или чернила, может получить «дополнительные жизни» путем перезаправки, а при необходимости и замены изношенных деталей (это входит в процесс «восстановления»). Или же клиент может купить совместимый картридж, продающийся под своей торговой маркой. Главное, что в этом случае покупателя не вводят в заблуждение относительно происхождения расходника – не выдают его за рекомендованный производителем печатающей техники, а честно говорят: этот – повторно заправленный, этот – восстановленный, а этот – сделанный с нуля клон оригинала. Здесь если и происходит что-то незаконное, то обычно в связи с нарушением инженерных патентов. При этом иногда крупные зарубежные компании-«ричарджеры» регистрируют собственные патенты и судятся с традиционными брендами по поводу их использования.

Традиционные вендоры, как правило, не ведут активную борьбу с легальным рынком совместимых материалов, ограничиваясь предупреждениями своих пользователей о необходимости использовать оригинальные расходники во избежание поломок техники и лишения гарантии, если неисправность возникнет из-за стороннего картриджа.

В России и других развивающихся странах среди производителей совместимых материалов мало «серьезных» сторонних компаний, выпускающих качественные тонер-картриджи и чернильницы под собственным брендом. Значительная часть рынка принадлежит откровенно «подвальным» мелким фирмам-перезаправщикам, которые не имеют качественных материалов и не обладают знаниями и культурой выполнения таких работ.

«Черный» рынок

Вторая, наиболее опасная часть рынка неоригинальных расходных материалов – контрафакт. С ними идет борьба, поскольку это и нелегальные товары с точки зрения государства, и прямой финансовый и репутационный ущерб самим производителям печатающей техники и расходников к ней. Покупатель может недорого приобрести похожий на настоящий картридж в упаковке, которую без специальных знаний не отличишь от оригинальной. Вот только качество печати и ресурс такого картриджа будут непредсказуемыми. Соответственно, ущерб будет нанесен и покупателю.

Под видом оригинальных картриджей в брендированных упаковках обычно продаются перезаправленные и восстановленные расходники. Кроме того, могут использоваться сделанные в Китае дешевые картриджи: они производятся без логотипов, чтобы облегчить прохождение таможни, вся полиграфия делается на месте, ближе к рынку сбыта.

Основные усилия «пираты» концентрируют не на достижении высокого качества товара, а на производстве похожей на оригинальную упаковки и «фирменных» наклеек на картриджи, чтобы ввести покупателя в заблуждение. Причем в этой области не обходится и без курьезов. Так, недавно в Турции была изъята крупная партия нелегальной продукции с логотипами не известных производителей, а организации STMC– международного комитета по стандартизации методов тестирования картриджей. Естественно, в реальной жизни он сам не производит никакие расходные материалы.

Контрафактные расходные материалы проникают как на корпоративный, так и на потребительский рынок. К сожалению, в последнее время активно растут поставки фальшивых картриджей в рамках государственных и корпоративных закупок, где покупатель должен выбрать лучшее предложение именно по цене – а себестоимость поддельных расходников значительно ниже, чем оригинальных.

В рознице за последние годы тоже изменился основной канал поставок. Число мелких торговых точек, через которые реализовывались подделки раньше, сокращается, оставшиеся время от времени становятся объектами рейдов по выявлению контрафакта. Так, летом 2016 года полиция при участии консультантов НР изъяла очередную партию из 1600 поддельных картриджей.

Крупные розничные сети находятся под контролем не только регуляторов, но и вендоров, и для них важна репутация, поэтому они внимательно следят за «чистотой» своих поставщиков.

Рост продаж контрафакта в консьюмерском сегменте идет главным образом за счет онлайн-торговли. Интернет предоставляет пиратам хорошую возможность показать клиенту только красивую фотографию товара, не давая заранее осмотреть его «живьем».

Как бороться с контрафактом

Вендоры создают специальные подразделения по противодействию контрафакту. Например, эксперты НР занимаются проверкой продукции, обучением и информированием партнеров и заказчиков, прямой помощью заказчикам при средних и крупных корпоративных закупках. И, если у клиента возникает подозрение по поводу происхождения товара (слишком низкая цена, явные признаки подделки), то для осмотра партии от 50–100 картриджей компания может прислать своего специалиста. Но обычно компании обращаются в НР еще до покупки.

Не случайно «пираты» тратят основные усилия на подделку упаковки. Именно по ней покупатель в первую очередь судит, настоящий товар ему предлагают или нет. Для ее защиты от подделки НР разработала целую систему знаков подлинности и их проверки.

Защита и инструмент проверки подлинности расходных материалов НР

Источник: НР, 2017

Коробки с картриджами заклеиваются рвущейся лентой, на которую наклеена голографическая наклейка с серийным номером и QR-кодом. Далеко не каждому под силу более или менее похоже сделать и то, и другое, а качественно повторять строго определенные движения символов на голограмме не научились до сих пор. Это легко проверить, запомнив последовательность: при наклоне упаковки вперед-назад надпись "OK" и знак "v" должны двигаться в противоположных направлениях, а при наклонах вправо-влево – в одном и том же направлении.

НР значительно облегчила жизнь снабженцев и частных покупателей, выпустив мобильное приложение HP SureSupply для iOS и Android, где можно получить полную информацию о продукте, а также приобрести его. С его помощью и с помощью любых других приложений для сканирования QR-кодов можно сканировать QR-код защитной наклейки и проверить подлинность картриджа. Подробности можно узнать по ссылке.