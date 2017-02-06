Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за январь 2017 года

Ключевые изменения в федеральном законодательстве связаны с предоставлением субсидий из федерального бюджета организациям легкой промышленности; возможностью приобретения полисов ОСАГО в электронном виде; на региональном уровне изменения коснулись информационных систем в сфере закупок, положений об инновационной политике, и о введении реестров источников доходов местных бюджетов.

Федеральное законодательство

Постановление Правительства РФ от 18 января 2017 г. N 30 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям легкой и текстильной промышленности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2017 годах, на реализацию новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Определен новый порядок предоставления организациям легкой и текстильной промышленности субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2013-2017 гг. на реализацию новых инвестпроектов по техническому перевооружению.



Учитываются проценты по кредитам, полученным не ранее 1 января 2013 г. на реализацию новых инвестпроектов, выполняемых после указанной даты.



Субсидии выделяются на основании соглашения с Минпромторгом России. Определено его содержание. Установлен перечень документов, направляемых в Министерство для заключения соглашения. Проводится конкурсный отбор.

Средства предоставляются ежеквартально.



Субсидии по кредитам, полученным в российской валюте, предоставляются в размере 70% от суммы затрат на уплату процентов по кредиту в расчетном периоде. При этом размер субсидии не может превышать величину, рассчитанную исходя из 70% ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты процентов.



Прежние правила субсидирования признаны утратившими силу.

Постановление Правительства РФ от 16 января 2017 г. N 11 «О внесении изменения в Правила раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения»

Решено упростить процедуру включения в госпрограммы правил предоставления регионам субсидий.



Проекты нормативных правовых актов Правительства РФ о внесении изменений в госпрограммы, предусматривающие порядок предоставления субсидий, или корректировку этих правил, можно не выносить на общественное обсуждение.

Письмо Федеральной налоговой службы от 18 января 2017 г. N ГД-3-19/257@ «О рассмотрении интернет-обращений»

12.08.2016 вступило в силу Соглашение о реализации в 2015-2016 гг. пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками (КиЗ) по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха». В соответствии с ним на территории России запрещаются приобретение, хранение, использование, транспортировка и продажа товаров, подлежащих маркировке, без соответствующих КиЗ.

Сообщается, что маркировка остатков товаров, имеющихся на учете у участника оборота товаров и нереализованных по состоянию на 12.08.2016, завершена 05.12.2016. С 06.12.2016 КиЗ, предназначенные для маркировки остатков товаров, сведения о маркировке которыми не представлены в информационный ресурс маркировки, дальнейшему использованию не подлежат и считаются недействительными.

При этом ограничений по заказу КиЗ, предназначенных для маркировки товаров, введенных в оборот после 12.08.2016, не установлено.



В случае порчи (утери, уничтожения) КиЗ участники оборота товаров осуществляют их списание на основании соответствующего акта о порче (утере, уничтожении). Сообщается, что в отношении КиЗ данная норма не применяется.

Письмо Федеральной налоговой службы от 9 января 2017 г. N СД-4-3/4@ «О представлении информации»

Рассмотрен вопрос о правомерности уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль организаций на курсовые разницы по договорам, заключенным в правовом поле Украины.



Разъясняется, что налогоплательщик, прошедший перерегистрацию согласно российскому законодательству, в соответствии с НК РФ в составе внереализационных расходов может отражать только те курсовые разницы, которые возникли в результате переоценки тех фактических имеющихся и документально подтвержденных обязательств, которые отражены налогоплательщиками в актах, представленных в налоговые органы на основе Положения о порядке администрирования отдельных налогов и сборов на территории Республики Крым в переходный период.



ФНС РФ также напоминает, что налоговое законодательство России применяется в Республике Крым и г. Севастополе с 1 января 2015 г. До указанной даты порядок применения законодательства о налогах и сборах, в т. ч. налога на прибыль организаций, определяется положениями о его применении в переходный период.



Информация Федеральной налоговой службы от 8 января 2017 г. «ФНС России запустила электронный сервис «НДС - офис интернет-компаний»

С 2017 г. в соответствии с изменениями в НК РФ иностранные компании, которые предоставляют электронные услуги и контент в России, обязаны вставать на учет в российских налоговых органах. ФНС России запустила электронный сервис «НДС - офис интернет-компаний». С его помощью иностранные организации могут подать заявление о постановке на учет.



С помощью указанного сервиса заполняется заявление и прилагается выписка из реестра иностранных юрлиц соответствующей страны происхождения или иного равного по юридической силе документа.



После постановки на учет зарубежной компании будет также доступен личный кабинет.



Информация Банка России от 3 января 2017 г. «С нового года приобрести полис ОСАГО можно в виде электронного документа»

Сообщается, что с 1 января 2017 г. все страховые компании, которые имеют лицензию на заключение договоров ОСАГО, обязаны оформлять их в электронном виде.



Купить полис можно на сайте страховой компании. Доступ к нему обеспечен через сайт Российского союза автостраховщиков. Любые другие способы приобретения полиса незаконны.



Приобрести электронный полис смогут водители-новички, сведения о которых не содержатся в единой информационной базе. Также купить электронную страховку можно и на новый автомобиль.



Перечень документов для получения полиса не изменился.



Оплатить полис можно через сайт страховой компании (банковской картой).



Автовладельцу, заключившему договор ОСАГО онлайн, необходимо распечатать бланк полиса и возить с собой для предъявления сотрудникам полиции при необходимости.



Информационные системы страховщиков и РСА должны быть настроены таким образом, чтобы обеспечить заключение договора в течение 30 минут с момента направления заявления.



Региональное законодательство



Постановление Правительства Воронежской области от 17 января 2017 г. N 14 «О порядке размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области, государственных учреждений и унитарных предприятий Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»



Данный порядок устанавливает правила размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области, государственных учреждений и унитарных предприятий области.

Информация рассчитывается за календарный год и размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в доступном режиме для всех пользователей, не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.



Руководители, заместители руководителей, главные бухгалтеры ежегодно, не позднее 15 марта года, следующего за отчетным, предоставляют информацию в кадровую службу учредителя, фонда, учреждения, предприятия.



Информация находится на официальном сайте учредителя или на официальном сайте фонда, учреждения, предприятия до момента прекращения трудового договора.



Постановление Правительства Пензенской области от 24 января 2017 г. N 19-пП «Об утверждении Положения об Управлении информационных технологий и связи Пензенской области»

Постановлением определены задачи, полномочия, права Управления информационных технологий и связи Пензенской области.



Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Постановление Правительства Калужской области от 18 января 2017 г. N 29 «О ведении в 2017 году реестров источников доходов местных бюджетов в государственной информационной системе управления государственными и муниципальными финансами Калужской области»



Установлено, что в 2017 г. муниципальные образования Калужской области вправе вести реестры источников доходов местных бюджетов в государственной информационной системе управления государственными и муниципальными финансами Калужской области.



Министерство финансов Калужской области обеспечит доступ местных администраций (исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований) муниципальных образований Калужской области в государственную информационную систему управления государственными и муниципальными финансами Калужской области для ведения реестров источников доходов местных бюджетов.



Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Постановление Правительства Калужской области от 11 января 2017 г. N 7 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Калужской области от 20.12.2013 N 710 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 22.04.2014 N 260, от 26.06.2014 N 379, от 31.12.2014 N 827, от 12.08.2015 N 459, от 18.09.2015 N 530, от 29.02.2016 N 125)»

Уточнены объемы финансирования государственной программы Калужской области «Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области»:

всего - 4510840,4 (ранее p4635528,2) тыс.;

2016 г. - 591376,6 (ранее p554532,4) тыс.;

2017 г. - 701568,0 (ранее p741951,0) тыс.;

2018 г. - 701568,0 (ранее p741951,0) тыс.;

2019 г. - 701568,0 (ранее p741951,0) тыс.;

2020 г. - 701568,0 (ранее p741951,0) тыс.,

в том числе:

средства областного бюджета - 4412081,0 (ранее p4545658,8) тыс.;

средства федерального бюджета - 98759,4 (ранее p89869,4) тыс.



Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Амурской области от 19 января 2017 г. N 16 «О региональной информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд области»

В Амурской области создана региональная информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг - «ЦИТП «АЦК-Госзаказ». Цель информационной системы состоит в формировании, обработке, хранении и представлении данных участникам контрактной системы в сфере закупок. Размещение необходимой информации осуществляется путем вложения электронного документа в виде отдельного файла в соответствующем разделе информационной системы. Прикрепленные файлы не должны быть зашифрованы, но должны иметь открытый доступ. Заинтересованные в предоставлении информации лица должны пройти процедуры регистрации и авторизации в «ЦИТП «АЦК-Госзаказ.



Постановление Правительства Пензенской области от 24 января 2017 г. N 20-пП «Об утверждении Положения о Министерстве промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области»

Положение о Министерстве промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области определяет полномочия, права Министерства и организацию его деятельности.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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