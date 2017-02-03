Надежное облако на базе гибридной СХД: опыт Softline

Для современного ИТ-бизнеса границы между странами и расстояния между континентами — всего лишь условность. Вместе с тем, эта глобальность накладывает на компанию ряд определенных обязательств, связанных с качеством продуктов и со стабильностью функционирования ее сервисов: они должны быть одинаковыми для всех клиентов всех стран, где конкретная компания ведет свой бизнес.

Стабильность облачных ИТ-услуг нереализуема без качественного оборудования, на основе которых они развернуты. Создавая инфраструктуру для оказания облачных услуг российским и иностранным заказчикам в 30 странах, в компании Softline выбрали оборудование NetApp. Именно оно наилучшим образом отвечало поставленным задачам — обеспечивать высокую производительность и гибкость, отличаться стабильной работой и быть готовой к созданию новых сервисов на его основе.

ЦОД в «коробке»

Выбор оборудования для этого проекта был обусловлен несколькими основными требованиями. Например, продукт должен был обладать повышенной надежностью, но оставаться простым в управлении. Помимо этого, от решения ждали максимальной гибкости и возможности быстрой адаптации к меняющимся бизнес-требованиям. В связи с этим важной частью облачной архитектуры должны были стать возможность динамического (и почти неограниченного) масштабирования ресурсов, вычислительной мощности и емкости СХД.

Еще в 2011 г. Softline начал работать с производителем NetApp. За годы сотрудничества было реализовано более сотни проектов по внедрению технологий NetApp в ИТ-инфраструктуру заказчиков. Такой обширная история сотрудничества не могла остаться незамеченной: было принято решение о привлечении NetApp и к новому проекту. В итоге за основу была взята архитектура FlexPod, в разработке которой также принимали участие Cisco и VMware: первые отвечали за блэйд-серверы и коммутаторы, вторые дали возможности виртуализации, а вклад NetApp — непосредственно система хранения данных.

Все эти элементы представлены в едином интерфейсе на основе системы управления Cisco UCS Director. По сути, FlexPod — готовый «коробочный» центр обработки данных, администратор которого может на одном только экране не только видеть параметры системы, но и грамотно управлять ресурсами, вплоть до создания новых физических или виртуальных северов.

На практике FlexPod приводит к стандартизации инфраструктуры и поддерживает самый широкий спектр сред. То же самое касается сразу нескольких классов вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных. «Благодаря выбору FlexPod в качестве платформы для IaaS мы можем предлагать клиентам качественные облачные продукты: инфраструктура в облаке, облачный хостинг, другие облачные ресурсы», — рассказывает руководитель отдела развития облачных технологий Softline Владимир Александров.

«Никому не нужен быстрый сервис, если он ненадежен»

В качестве системы хранения данных была выбрана гибридная NetApp FAS8040. Softline в ней привлекли высокий запас производительности и серьезный потенциал для дальнейшего масштабирования. Свою роль сыграл и большой набор интерфейсов.

«Выбор NetApp для корпоративного облака Softline был продиктован качеством и стабильностью работы оборудования. Оно отлично работает в рамках десятков внедрений у заказчиков Softline. Кроме того, оборудование NetApp предоставляет широкий набор интерфейсов, что делает его универсальным решением практически для любых задач, связанных с виртуальной инфраструктурой», — уточняет менеджер по развитию бизнеса компании Softline Динар Гарипов.

В свою очередь, выбор Cisco UCS дал компании возможность обеспечить максимальную операционную эффективность. Серверная инфраструктура стала куда проще в обслуживании, к тому же, она гарантирует совместимость компонентов и стабильность системы при масштабировании.

«Для нас, как для компании, предоставляющей сервис клиентам, самый важный параметр продуктов NetApp — надежность. Потому что никому не нужен быстрый, но ненадежный сервис. Это решение корпоративного уровня, и оно имеет все необходимые инструменты поддержки. Также, я бы отметил удобство в использовании и гарантию того, что продукт NetApp работает со всеми другими элементами системы. А значит, наше облако надежно», — говорит Динар Гарипов.

Нельзя не отметить, что новая облачная инфраструктура стала основной не только для различных внутренних проектов, но, разумеется, и для публичных сервисов. Клиенты Softline могут получить доступ к своим данным из любой точки мира. На основе решений NetApp компания конструирует новые сервисы, которые предлагаются клиентам в рамках концепции тригибридного облака: в единый пул объединяются компоненты трех видов облаков — частного, облака Softline и глобального публичного облака, такого как Microsoft Azure. В этом случае в ЦОДе клиента устанавливается частное облако EdgeCloud, построенное на NetApp. Оно соединяется с «большой» системой хранения данных NetApp в облаке Softline и использует для репликации фирменную технологию SnapMirror. За управление процессом репликации и переключения в случае аварии из публичного облака отвечает служба восстановления Azure Site Recovery.

«Мы адресуем идеологию тригибридного облака компаниям, которые имеют бизнес-системы, которые нельзя вынести за периметр безопасности организации, а также тем предприятиям, у которых потребность в гибком выборе объема потребляемых ресурсов и непрерывность бизнеса завязаны на стабильную работу ИТ-инфраструктуры. В столь жестких условиях предложенная нами концепция, которая базируется на оборудовании и технологиях NetApp, покажет себя наилучшим образом», — считает Динар Гарипов.

Внедрение этого решения позволило выполнить и основную стоявшую перед проектом задачу. Компания Softline стала играть куда более заметную роль на бизнес-карте планеты, что позволило усилить позиции на старых рынках и отвоевать значимые части новых. «Чем дальше мы растем, тем больше мы используем NetApp как надежную платформу для размещения всех наших данных», — заключает Динар Гарипов.