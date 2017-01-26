Сервионика: Доверие клиентов к облакам возросло, а запросы к провайдерам усложнились

Выбор модели построения облачной инфраструктуры — вопрос не только клиентский. Прежде всего, приоритеты расставляют провайдеры таких услуг. О том, как происходит этот процесс и на что обращают внимание крупные заказчики, готовые уйти в облака, CNews рассказал руководитель направления облачных сервисов и инфраструктурных решений компании «Сервионика» (ГК «Ай-Теко») Ярослав Фаробин.

CNews: Как правило, об облачных технологиях говорят исключительно с позиции клиента. Но почти никто не знает о том, как выбирают конкретную платформу сами провайдеры подобных услуг.

Ярослав Фаробин: Действительно, анализируя рост и тенденции облачного рынка, отраслевые эксперты чаще всего оценивают их с точки зрения клиента: какие сервисы становятся более популярными, как меняется объем и структура клиентских запросов, что происходит в законодательной сфере, какие кейсы по применению облачных решений уже накопил российский и глобальный рынок.

Однако выбор самих провайдеров — что использовать для основы облачных сервисов, которые будут предоставлены клиентам — тоже немаловажный аспект, пусть и не такой очевидный. Подчеркну, что бизнес облачных провайдеров всегда требует значительных стартовых инвестиций. Для того, чтобы вывести на рынок новый сервис, провайдер должен спроектировать и создать для него такую ИТ-инфраструктуру, которая в долгосрочной перспективе обеспечит бизнесу не только тактические преимущества — надежность, масштабируемость, гибкость, защищенность, простоту интеграции и управления, — но и стратегические, в частности, оптимальный показатель ROI. Именно на этом этапе ошибки в выборе аппаратной платформы могут стать «миной замедленного действия». Они ограничат развитие сервиса в будущем и приведут к дополнительным расходам на модернизацию, а также снижению конкурентных преимуществ провайдера.

CNews: При этом клиенты постоянно требуют увеличения качества обслуживания?

Ярослав Фаробин: Совершенно верно, по мере роста качества сервисов, которые заказчики переносят в облако, растут и требования к облачным провайдерам. Здесь вообще стоит отметить, что всего за несколько лет доверие клиентов к облачным сервисам значительно возросло, а запросы к провайдерам усложнились. От облаков хотят большего. Раньше целью создания облачной инфраструктуры было размещение тестовых сред или простых информационных сервисов, играющих вспомогательную роль в бизнесе. С ростом компетенций провайдеров, предоставляющих облачные сервисы, усложнились и инфраструктуры, создаваемые на базе облачных ресурсов. Организации, уроверь развития которых достаточен для перехода в облако, эту возможность используют. Они переносят туда не только бизнес-приложения, но и ключевые информационные системы.

Ярослав Фаробин: По мере роста качества сервисов, которые заказчики переносят в облако, растут и требования к облачным провайдерам

CNews: Насколько серьезную роль в этих процессах сыграл рост объемов данных, которые доступны бизнесу и нужны ему для развития?

Ярослав Фаробин: Именно информация сейчас стала наиболее дорогим ресурсом. Причем ценны не сами данные, а возможность быстро и точно выделить наиболее важные из них, на основе которых можно анализировать и планировать развитие компаний, продуктов и услуг. По оценке IDC, лишь 35% из всего объема информации в мире собираются и систематизируются, и лишь 5% действительно ценны для бизнеса. Очевидно, что возможность быстро «отделить зерна от плевел» дает стратегическое преимущество. А доступность любого необходимого объема ресурсов из облака позволяет это преимущество реализовать. Конечно, если провайдер готов к изменению запросов клиента. Надо сказать, что стремительный рост российского рынка облачных услуг помог провайдерам довольно быстро выйти на высокий уровень качества сервиса. Многие из них уже готовы отвечать за качество предоставляемых услуг не просто на уровне штрафных санкций, но и расширением SLA. Например, клиенту предоставляется страховка от сбоев или недоступности данных, размещенных в облаке. И здесь мы вновь возвращаемся к теме надежности инфраструктуры. Для того, чтобы гарантировать клиентам качество без значительных рисков для себя, провайдер должен быть уверен в ее готовности к резким изменениям нагрузки.

CNews: Как все эти факторы в итоге отразились на поведении провайдеров?

Ярослав Фаробин: Они стали сигналом о необходимости изменений в двух направлениях. Во-первых, все большее распространение получила универсальная сервисная модель, «Сервионика» перешла на нее одной из первых на российском рынке. Благодаря ей у провайдера появляется больше возможностей создавать для клиентов индивидуальные предложения на основе типовых сервисов. Во-вторых, провайдерам потребовались изменения — качественные и количественные — в используемом оборудовании. Рынок требует решений, обеспечивающих непрерывность бизнес-сервисов, и гарантий определенного уровня качества оказания услуги. И в скорости этих изменений выиграли те, кто изначально ориентировался на долгосрочное развитие и был готов в него инвестировать на старте.

Провайдеры заинтересованы в выборе оборудования с достаточно высокими показателями отказоустойчивости, оптимальном по затратам на приобретение и содержание, интеграцию и масштабирование. Иными словами, имеющим наиболее высокий потенциал ROI. И NetApp является оптимальным выбором для тех, кто рассматривает модернизацию ИТ-инфраструктуры как инвестицию в развитие, потому что в развитии своей продуктовой линейки вендор ориентируется на потребности своих клиентов — провайдеров.

Ведущие организации мира полагаются на ПО, системы и сервисы NetApp для хранения и управления данными. Стратегия NetApp Data Fabric, глубокая экспертиза в области хранения данных, обширная линейка продуктов и экосистема партнеров позволяют заказчикам извлекать максимальную выгоду из информации в любой среде управления. Решения NetApp, в частности, используются в инфраструктуре предоставляемой компанией «Сервионика» облачной платформы eCloud. Это одно из первых российских решений для построения облачной инфраструктуры, в основе которого — проприетарные технологии: VMware, NetApp,Cisco и ряд других.

CNews: Компании из каких сегментов российского рынка, на ваш взгляд, сейчас являются лидерами в переходе к облачным технологиям?

Ярослав Фаробин: Если опираться на наш опыт развития платформы eCloud, лидирующие позиции занимают компании, чей бизнес «завязан» на быстрой обработке данных, объем которых может значительно меняться из-за сезонного спроса или структурных изменений. Речь идет, например, о финансовом секторе, ритейле, e-commerce, операторах телематических услуг. Расширяется опыт применения облаков и в госсекторе.

Стоит отметить, что отраслевая специфика клиентов сказывается в различии моделей нагрузки на облачные ресурсы. И далеко не любое оборудование способно поддержать эти различные профили одновременно. В случае с NetApp для решения этой задачи мы смогли обойтись без физической модернизации оборудования. То есть для того, чтобы выйти на новый уровень производительности, нам не пришлось докупать оборудование и добавлять его в новый массив для хранения данных. Кроме того, NetApр поддерживает разные виды дисков — классических и flash — в одном проекте. Это дает возможность гибко управлять нагрузкой, перемещая, например, более «горячие» блоки на более производительные диски. Все эти моменты мы анализировали и сопоставляли с предложениями других вендоров, и в итоге выбрали NetApp.

Развивая собственную облачную платформу eCloud c 2009 года (до 2013 года — под брендом I-Teco Enterprise Cloud), мы разработали уникальную методику масштабирования и модернизации созданного решения с оптимальным соотношением затрат и результата. В частности, мы пришли к выводу, что модернизация наших облачных сервисов в части дискового пространства наиболее оптимальна с использованием решений NetApp, которые обеспечивают работоспособность различных моделей нагрузки и одновременного доступа большого количества пользователей к данным и бизнес-приложениям, размещенным в нашем облаке.

CNews: Кстати, в различных компаниях до сих пор можно столкнуться с недоверием облакам из-за вопроса обеспечения безопасности. Насколько это частое явление среди ваших клиентов?

Ярослав Фаробин: Говоря об облачных технологиях, вопрос информационной безопасности невозможно обойти. С точки зрения провайдера, он рассматривается в контексте соответствия требованиям регуляторов. Из этого вытекает возможность (или невозможность) оказания услуг по хранению, обработке и передаче персональных данных и другой регламентируемой информации компаниям, для которых наличие подтвержденного соответствия критично. Речь идет о госсекторе и крупном бизнесе. Серьезные провайдеры, как правило, имеют необходимые подтверждения от ФСТЭК, ФСБ и других органов.

Но есть и более широкое понимание вопроса информационной безопасности: это обязанность провайдера обеспечивать не только антивирусную защиту, контроль несанкционированного доступа, загрузочных областей и так далее, но и надежность оборудования, на котором развернуты информационные системы заказчиков. Это могут быть защищенные консоли для доступа к оборудованию, которые обеспечивают его безопасную работу; оборудование, которое дублирует свои основные узлы и защищает физические компоненты от выхода из строя. Такие подходы — часть комплекса мер по обеспечению безопасности сервисов, в том числе — информационной безопасности. Поэтому архитектура оборудования, используемого провайдером, должна поддерживать возможность дублировани основных компонентов, на базе которых предоставляются облачные решения и происходит управление их качеством.