Старые методы не работают: требования к межсетевым экранам изменились
Где граница периметра сети, которую должен защищать межсетевой экран, если часть сотрудников работает с корпоративными данными удаленно, а офисные специалисты пользуются собственными устройствами? Как нейтрализовать зловредов, уже проникших в сеть? Как обеспечить быстрое обновление и согласованный сбор данных об угрозах? Это – ключевые вопросы, волнующие сегодня специалистов по ИБ.
Современная корпоративная сеть – не замкнутое информационное пространство. Зачастую это распределенная сеть, связанная с внешним ЦОДом, использующая облака и периферию, состоящая из множества сегментов. Современный корпоративный межсетевой экран должен обладать соответствующими функциями для ее защиты. Что именно нужно компаниям от файрвола, рассказывает наша инфографика.