Старые методы не работают: требования к межсетевым экранам изменились

Статья

18.01.2017, СР, 16:08, Мск

Где граница периметра сети, которую должен защищать межсетевой экран, если часть сотрудников работает с корпоративными данными удаленно, а офисные специалисты пользуются собственными устройствами? Как нейтрализовать зловредов, уже проникших в сеть? Как обеспечить быстрое обновление и согласованный сбор данных об угрозах? Это – ключевые вопросы, волнующие сегодня специалистов по ИБ.