Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2016 года

Ключевые изменения в федеральном законодательстве связаны с усилением политики информационной безопасности страны и направлением стратегии научно-технологического развития РФ. На региональном уровне изменения коснулись информации о деятельности регионов, размещаемой в сети интернет.

Федеральное законодательство

Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. N 442-ФЗ «О внесении изменения в статью 15.1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

Скорректирован Закон об информации.

Поправки касаются «черного списка» доменных имен и страниц сайтов, содержащих запрещенную к распространению информацию. В него решено включать сайты с указанием информации о способах, методах разработки, изготовления и использования новых, потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения.



Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. N 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации»



Утверждена новая Доктрина информационной безопасности России.

Определены стратегические цели и основные направления обеспечения информационной безопасности.

Проанализированы основные информационные угрозы. Дана оценка состоянию информационной безопасности.

Отмечается, что практика внедрения информационных технологий без увязки с обеспечением информационной безопасности существенно повышает вероятность проявления информационных угроз.



На состояние информационной безопасности влияет, в частности, тот факт, что некоторые зарубежные страны наращивают возможности информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру в военных целях. Усиливается деятельность организаций, осуществляющих техническую разведку в отношении российских госорганов, научных организаций и предприятий ОПК.



Отмечается тенденция к увеличению в иностранных СМИ объема материалов с предвзятой оценкой отечественной госполитики. Российские СМИ зачастую подвергаются за рубежом откровенной дискриминации.



Различные террористические и экстремистские организации широко используют механизмы информационного воздействия. Возрастают масштабы компьютерной преступности.

Приводятся основные направления обеспечения информационной безопасности в области обороны, государственной и общественной безопасности, в экономической сфере, в области науки, технологий и образования, стратегической стабильности и равноправного стратегического партнерства.



Состав системы обеспечения информационной безопасности определяется Президентом РФ. Совбезом России устанавливается перечень приоритетных направлений обеспечения информационной безопасности на среднесрочную перспективу.



Результаты мониторинга реализации доктрины отражаются в ежегодном докладе Секретаря Совбеза Президенту РФ.

Прежняя Доктрина информационной безопасности России, утвержденная в 2000 г., признана утратившей силу.



Указ вступает в силу со дня его подписания.



Указ Президента РФ от 1 декабря 2016 г. N 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»

Утверждена Стратегия научно-технологического развития России. В ней определены цели, принципы, задачи, приоритеты, основные направления и меры реализации госполитики в этой области. Охарактеризовано современное состояние российской науки, выделены негативные факторы и тенденции, перечислены наиболее значимые вызовы.



В числе приоритетных направлений научно-технологического развития страны на ближайшие 10-15 лет названы переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования; создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта; переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству; внедрение персонализированной медицины и высокотехнологичного здравоохранения; создание интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем; занятие и удержание лидерства в освоении и использовании космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики.



Определены меры по развитию интеллектуального потенциала страны, научно-технологической инфраструктуры и наукоемкого бизнеса, повышению инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, увеличению объема экспорта технологий и высокотехнологичной продукции.



Предусмотрено поэтапное увеличение затрат на исследования и разработки и доведение их до уровня не менее 2% ВВП. При этом уровень частных инвестиций к 2035 г. должен быть не ниже государственных.



Указ вступает в силу со дня его подписания.



Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2016 г. N 1450 «О предоставлении из федерального бюджета субсидий российским организациям на компенсацию потерь в доходах, возникших в 2016 - 2019 годах в результате производства микроэлектронной продукции, предназначенной для производства платежных карт»



Российским производителям микроэлектронной продукции, предназначенной для выпуска платежных карт, из федерального бюджета выделяются субсидии на компенсацию потерь в доходах, возникших в 2016-2019 гг. в результате производства указанной продукции. Регламентированы условия и порядок предоставления средств.



Субсидии выделяются на основе договора, заключаемого между Минпромторгом России и производителем. На указанный договор не распространяется казначейское сопровождение.



Размер субсидии на единицу продукции определяется как разность между затратами на производство единицы продукции и наибольшей из следующих цен: цена единицы продукции по договору с российским заказчиком; среднерыночная цена данной продукции на функционирующем рынке.

Размер субсидии на единицу микроэлектронной продукции не превышает 50 руб.



Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2016 г. N 1371 «Об утверждении Правил определения размера платы за использование сведений единой электронной картографической основы»

Установлен порядок определения размера платы за использование сведений единой электронной картографической основы (ЕЭКО).



Размер платы определяется в зависимости от условий использования сведений ЕЭКО, указанных заявителями, от масштаба предоставляемых сведений, от пространственных данных, содержащихся в государственных цифровых топографических картах (планах) открытого пользования.



Госорганам всех уровней, госучреждениям, выполняющим госзадание, и организациям, выполняющим работы по госконтрактам, сведения картографической основы предоставляются без взимания платы.

Приведены формулы. Разработан перечень видов сведений ЕЭКО, за пользование которыми взимается плата.



Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.



Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2016 г. N 1370 «Об утверждении Правил предоставления заинтересованным лицам сведений единой электронной картографической основы»

В 2017 г. вступит в силу Закон о геодезии, картографии и пространственных данных, согласно которому для обеспечения органов госвласти и местного самоуправления, физ- и юрлиц пространственными данными о территории России создается единая электронная картографическая основа.

Установлены правила предоставления заинтересованным лицам содержащихся в ней сведений.

Сведения предоставляются в виде ортофотопланов и/или ортофотокарт; государственных цифровых топографических карт и/или планов открытого пользования; пространственных данных, содержащихся в таких картах и планах, сгруппированных по определенной теме; общегеографической карты масштаба 1:2500000.



Сведения предоставляются только в электронном виде оператором данной картографической основы по заявлению, форма которого прилагается. Определен порядок направления заявления. Перечислены условия использования сведений, одно их которых должно быть указано в заявлении.

Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.



Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2016 г. N 1358 «Об утверждении Правил составления и утверждения отчета о результатах деятельности федерального государственного бюджетного учреждения "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 805»

Утвержден порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере».

Прописана процедура рассмотрения отчета в Минэкономразвития России.

Отчетным периодом является календарный год (с 1 января по 31 декабря включительно). Определено содержание разделов.



Ранее вместо единого отчета о результатах деятельности и использовании закрепленного федерального имущества Фондом составлялись отдельные отчеты о результатах деятельности и об использовании закрепленного имущества. Указанные правила утратили силу. Это также связано с присоединением Российского гуманитарного научного фонда к Российскому фонду фундаментальных исследований. Минобрнауки России переданы полномочия учредителя в отношении РФФИ, которые ранее осуществляло Правительство РФ.



Постановление Правительства РФ от 8 декабря 2016 г. N 1328 «О распределении и предоставлении из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на компенсацию понесенных затрат на обеспечение видеонаблюдения и трансляции изображения, в том числе в сети интернет, в помещениях для голосования»



Утверждены Правила распределения и предоставления регионам трансфертов на компенсацию затрат на обеспечение видеонаблюдения и трансляции изображения в помещениях для голосования.



Речь идет о расходах, связанных с организацией видеотрансляций (видеонаблюдения) процедур голосования избирателей и подсчета голосов, предоставлением доступа к сети передачи данных, трансляцией сигнала в интернете для осуществления видеотрансляций процедур голосования избирателей и подсчета голосов в 2016 г. в помещениях для голосования, а также с оказанием услуг по сбору и хранению записей таких видеотрансляций.



Для получения средств нужно заключить с Минкомсвязи России соглашение. Приведены его основные условия.



Также утверждено распределение трансфертов. В нем участвуют Башкортостан, Татарстан, Красноярский, Пермский края, Волгоградская, Воронежская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Свердловская и Челябинская области. Общая сумма - 232 184 тыс. руб.



Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2016 г. N 2814-р

Ранее было разрешено использовать систему «ЭРА-ГЛОНАСС» не только для передачи информации о ДТП и иных происшествиях на автодорогах в экстренные оперативные службы, но и для решения иных задач в области получения, обработки, хранения и передачи информации, в том числе в коммерческих целях.



В связи с этим установлены сферы деятельности, в которых информационные системы, использующие навигационную информацию, обязательно создаются на основе «ЭРА-ГЛОНАСС».



В перечень вошли 17 сфер деятельности. Это почтовая связь, сфера защиты населения и территорий от ЧС, агропромышленный комплекс (за исключением госмониторинга земель с/х назначения), обращение с твердыми коммунальными отходами, градостроительная деятельность, ЖКХ, энергетика, здравоохранение, торговля, природопользование, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, лесная, целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность, подготовка и проведение выборов и референдумов. Также речь идет о сферах исполнения уголовных наказаний, контроля за нахождением лиц под домашним арестом и за соблюдением ими судебных запретов и (или) ограничений. Кроме того, это производство и оборот алкоголя, контроль и надзор за производством и оборотом табачной продукции.



Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2016 г. N 1418 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»



Скорректировано Постановление Правительства РФ об осуществлении федеральными органами власти отдельных полномочий в целях реализации Закона о навигационной деятельности.



Установлено, что государственные морские навигационные карты создаются и обновляются Минобороны России по согласованию с Минтрансом России.



Также Минобороны России будет предоставлять право использования указанных карт от имени государства.



До внесения изменений полномочия Минобороны России не касались государственных морских навигационных карт акватории Северного морского пути, которыми ведал Росморречфлот.



Соответствующие изменения внесены в Правила предоставления права использования государственных морских навигационных карт и определения размера вознаграждения за их использование.



Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2016 г. N 1372 «О внесении изменений в Правила ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования»



Скорректированы правила ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП).



Расширен перечень информации, в обязательном порядке размещаемой в системе. Ряд сведений можно размещать в иных государственных и муниципальных информационных системах. Но при этом во ФГИС ТП в отношении таких сведений размещаются метаданные с предоставлением доступа к ним через ФГИС ТП.



Регламентирован порядок размещения во ФГИС ТП информации ограниченного доступа.

ФГИС ТП может использоваться для согласования проектов правил землепользования и застройки. В этом случае участники согласования используют усиленную квалифицированную электронную подпись.

Исключена возможность получения информации из ФГИС ТП на бумажных носителях.



Постановление Правительства РФ от 8 декабря 2016 г. N 1319 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам обмена документами, подписанными электронной подписью, в ходе осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии»

Скорректированы некоторые акты Правительства РФ по вопросам обмена документами, подписанными электронной подписью, в ходе осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии.



Положения о таком обмене закреплены в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии и в Основных положениях функционирования розничных рынков электроэнергии.



В частности, установлено, что сетевой организацией для осуществления технологического присоединения и гарантирующим поставщиком для заключения договора, обеспечивающего продажу электроэнергии (мощности) на розничном рынке, наряду с использованием документов на бумажном носителе обеспечивается возможность использования таких документов в электронной форме.

Заявитель-физлицо подписывает документы в электронной форме простой электронной подписью.

При заключении договора до завершения процедуры технологического присоединения, в случае если заявителем при подаче документов был выбран способ обмена документами в электронной форме, гарантирующий поставщик должен обеспечить направление документов в адрес сетевой организации в электронной форме.





Региональное законодательство

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2016 г. N 124-ЗАО «О признании утратившим силу Закона Ямало-Ненецкого автономного округа "О перечне поселений в Ямало-Ненецком автономном округе с численностью населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети интернет»

В соответствии с изменениями, внесёнными в Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», полномочие по утверждению перечня поселений, в которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети интернет, возложены на органы государственной власти РФ в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Закон автономного округа от 21 декабря 2015 года N 147-ЗАО «О перечне поселений в Ямало-Ненецком автономном округе с численностью населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети интернет» признан утратившим силу.

Закон вступает в силу с 1 июля 2017 г.



Закон Республики Карелия от 5 декабря 2016 г. N 2075-ЗРК «О порядке утверждения перечней информации о деятельности государственных органов Республики Карелия, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети интернет»

Перечень информации о деятельности Законодательного Собрания Республики Карелия, размещаемой в сети интернет, утверждается постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия.

Перечни информации о деятельности Правительства Республики Карелия и иных органов исполнительной власти Республики Карелия, размещаемой в сети интернет, утверждаются постановлением Правительства Республики Карелия.

Перечни информации о деятельности иных государственных органов Республики Карелия утверждаются этими государственными органами.



Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.



Постановление Правительства Новгородской области от 9 декабря 2016 г. N 426 «Об утверждении перечней информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети интернет»

Определен перечень информации о деятельности Губернатора Новгородской области, Правительства Новгородской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей и иных исполнительных органов власти Новгородской области, подлежащей размещению в сети интернет, а также периодичность и ответственные исполнители размещения данной информации.



Постановление Правительства Ставропольского края от 9 декабря 2016 г. N 510-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 05 февраля 2010 г. N 33-п «Об утверждении Перечня информации о деятельности Правительства Ставропольского края, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети интернет»



Уточнен порядок ведения перечня информации о деятельности Правительства Ставропольского края, размещаемой в сети интернет.



Так, организация доступа к сведениям о предоставленных Правительством края льготах, отсрочках, рассрочках организациям и ИП, о списании Правительством задолженности по платежам в краевой бюджет, осуществляется Минфином СК. Доступ к информации о состоянии защиты населения и территории края от ЧС и принятых мерах по обеспечению их безопасности, прогнозируемых и возникших ЧС, приемах и способах защиты населения от них обеспечивается МинЖКХ СК.



Минэкономразвития СК обеспечивает доступ к информации об участии Правительства края в международном и межрегиональном сотрудничестве; перечню госимущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение или пользование на долгосрочной основе субъектам МиСП и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки.



Постановление вступает в силу со дня его принятия.



Постановление Правительства Калининградской области от 7 декабря 2016 г. N 583 «О мерах по размещению (опубликованию) нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Калининградской области на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)»



В целях формирования единого правового информационного пространства установлен порядок представления исполнительными органами государственной власти Калининградской области нормативных правовых актов для размещения (опубликования) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). Документы нормативного характера должны быть зарегистрированы в системе автоматизации делопроизводства и электронного документооборота «Дело» и подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. Правильность, своевременность и полноту представления электронных образов подлинных экземпляров нормативных правовых актов для опубликования, а также соблюдение технических требований контролируют руководители исполнительных органов государственной власти Калининградской области и несут персональную ответственность.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 6 декабря 2016 г. N 315 «О предоставлении субсидии из республиканского бюджета социально ориентированной некоммерческой организации Карачаево-Черкесской Республики на оказание информационно-переводческих услуг инвалидам по слуху (диспетчерская служба)»

Урегулированы вопросы предоставления субсидии из республиканского бюджета социально ориентированной НКО КЧР на оказание информационно-переводческих услуг инвалидам по слуху.



Организатором конкурса является Министерство труда и социального развития КЧР. К участию в конкурсе допускаются организации, осуществляющие деятельность на территории республики по социальной адаптации инвалидов и их семей, имеющие в штате организации сурдопереводчика для предоставления услуг инвалидам по слуху. Срок приема конкурсных заявок не может быть менее 14 и более 30 календарных дней со дня опубликования информации о проведении конкурса. Заявки, подданные позже указанных сроков, не принимаются.

Оговорен список документов, необходимых для участия в конкурсе. Проверка участников на соответствие установленным критериям осуществляется организатором в течение 3 рабочих дней.

Победителем конкурса-получателем субсидии признается участник, набравший наибольшее количество баллов. Показатели и критерии оценки заявок приводятся. Получатель субсидии обязан представлять ежеквартально в срок не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию в письменной форме о ходе выполнения обязательств; по требованию Министерства в течение 2 лет после года получения субсидии. Представлена формула расчета объема средств организации на предоставление информационно-переводческих услуг инвалидам по слуху. Кроме того, отмечено, что предоставленная субсидия должна быть использована до 25 декабря года ее предоставления.



Решение Омского городского Совета от 14 декабря 2016 г. N 493 «Об установлении размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Омска, на 2017 год»



В 2017 г. размер платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Омска (ИСОГД), для физических и юридических лиц составит 1000 рублей за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе ИСОГД, и 100 рублей за предоставление копии одного документа, содержащегося в ИСОГД.

Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его опубликования.

Постановление Правительства Ленинградской области от 5 декабря 2016 г. N 465 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области, в том числе за счет средств, поступивших в порядке софинансирования от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»

Бюджетам муниципальных образований Ленобласти из областного бюджета (в том числе за счет средств, поступивших в порядке софинансирования от государственной корпорации –Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) предоставляются субсидии на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Указанные мероприятия осуществляются в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области».



Направление расходования этих средств – исполнение обязательств органов местного самоуправления по выплате платы концедента, возникших в рамках концессионных соглашений в сфере теплоснабжения.

Оговариваются условия предоставления указанных субсидий. Это, в частности, наличие:

– муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство МО на указанные цели;

– утвержденных в местном бюджете ассигнований на исполнение расходного обязательства;

– муниципальной программы, предусматривающей соответствующие мероприятия;

– заключенного соглашения о предоставлении субсидии.



Определены критерии, по которым будет проводиться отбор получателей.



О расходовании средств потребуется ежеквартально отчитываться.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Постановление Правительства Ленинградской области от 16 декабря 2016 г. N 491 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области организациям – участникам пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий на территории Ленинградской области в целях возмещения части затрат на организацию профессиональной переподготовки, повышения квалификации и проведения стажировок работников в рамках подпрограммы «Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области»



Из бюджета Ленобласти организациям-участникам пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий в рамках региональной государственной программы «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» предоставляются субсидии в целях возмещения части затрат на организацию профессиональной переподготовки, повышения квалификации и проведения стажировок работников. Субсидированию подлежат 95% от фактически произведенных в текущем финансовом году и документально подтвержденных затрат.



Заявки на предоставление субсидий принимаются Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти. Их потребуется сопроводить документами согласно оговоренному перечню.

Утверждены критерии отбора получателей.

Субсидии предоставляются в пределах утвержденных Комитету бюджетных ассигнований и доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.



Информация о сроках приема заявок размещается в интернете на официальном сайте Комитета (http://econ.lenobl.ru/).



Прописаны условия и порядок предоставления субсидий.

Соблюдение целей расходования контролируется.

Приказ Министерства экономического развития Ставропольского края от 20 декабря 2016 г. N 474/од «О внесении изменений в Административный регламент предоставления министерством экономического развития Ставропольского края государственной услуги «Оказание государственной поддержки малому и среднему предпринимательству, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, за счет средств федерального бюджета, поступивших в бюджет Ставропольского края, и средств бюджета Ставропольского края в виде субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае в целях их развития в научно-технической, инновационной и производственной сферах путем создания материально-технической, экономической, информационной базы», утвержденный приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 15 ноября 2016 г. N 421/од»



Пересмотрен порядок предоставления Минэкономразвития СК госуслуги по оказанию господдержки МиСП, включая КФХ в виде субсидирования части затрат, связанных с созданием или обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов МиСП.



Оговорен порядок оставления без рассмотрения представленных заявителем документов для получения услуги. Основанием для этого является поступление в министерство документов до или после срока их приема. В результате заявителю возвращаются документы с сопроводительным письмом министерства.



Приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

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С полными текстами документов можно ознакомиться в системе «Гарант».

