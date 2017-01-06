СДМ-банк: Ни один крупный банк не может позволить себе вывеску «Ведутся технические работы»

Вся инфраструктура, все сервисы банка должны быть доступны в режиме 24x7. «СДМ-банк» обеспечил такую возможность при помощи технологии Global Active Device System от Hitachi Data Systems. О планах по дальнейшему развитию ИТ-инфраструктуры банка в интервью CNews рассказал Андрей Герасимов, начальник управления технических средств ИТ-департамента «СДМ-банк».

CNews: Существует ли в банке ИТ-стратегия?

Андрей Герасимов: ИТ-стратегия банка на 5 лет была разработана нами совместно с компанией «Крок» в 2012 году. Разумеется, за это время в нее неоднократно вносились изменения, но в целом мы следуем намеченному курсу. Тогда руководство потребовало обеспечения непрерывности бизнес-процессов и поддержки для быстрого вывода на рынок новых банковских продуктов – на этом и была основана наша ИТ-стратегия. Для выполнения этих задач нам пришлось провести существенную модернизацию инфраструктуры: заняться ее виртуализацией.

Сегодня большая часть пунктов этой стратегии уже реализована. Мы решили и дальше идти по пути проработки пятилетних планов развития ИТ на основе плана бизнес-проектов, который согласовывается с председателем совета директоров. Отмечу, что ИТ-служба является одним из ключевых подразделений «СДМ-банка», а ИТ-директор имеет статус заместителя председателя правления: это позволяет ему участвовать в формировании долгосрочных планов развития банка.

CNews: Как менялась ИТ-инфраструктура «СДМ-банка» в последние годы?

Андрей Герасимов: За последние 5 лет инфраструктура банка претерпела существенные изменения. В 2012 году мы открыли в 25 километрах отсюда, у метро «Электрозаводская», дополнительный центр обработки данных. Его цель – обеспечить поддержку всех банковских сервисов в случае возникновения проблем на двух основных площадках, расположенных в центральном офисе.

Также в последние 3-4 года мы активно переводим сервисы в виртуальную инфраструктуру. Виртуализация не является самоцелью – мы ждем, пока существующее оборудование выработает свой ресурс, а затем выводим его из эксплуатации и виртуализируем сервис. В настоящее время у нас полностью виртуализирован процессинг, часть сервисов ДБО, большая часть инфраструктурных платформ. Думаю, что в ближайшие 2-3 года мы перенесем в виртуальную инфраструктуру абсолютно все сервисы.

CNews: Когда в инфраструктуре появились решения Hitachi Data Systems?

Андрей Герасимов: Все сервисы и бизнес-процессы банка тем или иным образом связаны с ИТ-инфраструктурой. В начале 2015 года бизнес поставил нам задачу: обеспечить функционирование в режиме 24 на 7 процессингового центра в случае выхода из строя любого компонента ИТ-инфраструктуры.

Андрей Герасимов: Клиенту нужно, чтобы все работало, и чтобы банк всегда был у него под рукой

Мы проанализировали предложения многих вендоров, присутствующих на рынке, и остановились на технологии Global Active Device System, которая работает на системе хранения данных Hitachi VSP G200. Использование этого решения прекрасно вливалось в нашу концепцию высокой доступности процессингового центра. Смущало одно – эта технология еще не использовалась в банковском секторе России. Однако эксперты из Hitachi и компании «Крок», их партнеры по интеграции гарантировали нам работоспособность решения. Таким образом, «СДМ-банк» стал первым в России банком, внедрившим в продуктив технологию Global Active Device.

CNews: Расскажите подробнее о проекте.

Андрей Герасимов: К созданию системы высокой доступности процессингового центра мы приступили в конце 2015 – начале 2016 года, а уже октябре 2016 года проект был завершен. В ходе приемки работ мы многократно протестировали различные варианты отказов системы и убедились, что технология работает как часы. Испытания были достаточно жесткими и состояли из множества стресс-тестов для оборудования, однако решение Hitachi показало себя с самой лучшей стороны.

CNews: Какие решения Hitachi вы эксплуатируете сейчас, под какие задачи?

Андрей Герасимов: В настоящее время мы используем не только СХД компании Hitachi, но и ее серверы CB500 – на этом оборудовании работают приложения процессингового центра, а также инфраструктурные сервисы, такие как DHCP, AD, терминальные сервисы.



В феврале 2017 года на СХД и серверы Hitachi перейдет одна из основных автоматизированных банковских систем (АБС). Перед заключением контракта мы провели тендер, который выиграла компания «Крок» с оборудованием Hitachi. Предварительно мы около трех месяцев тестировали работу нашего ПО на аналогичном оборудовании и получили хорошие показатели роста скорости вывода отчетов, работы интерфейса программы и так далее.

CNews: А каких технологий ждут от банков клиенты?



Андрей Герасимов: Клиенту нужно, чтобы все работало, и чтобы банк всегда был у него под рукой. Для этого мы создаем новое мобильное приложение и работаем над обеспечением доступности сервисов в режиме 24 на 7 – ни один крупный банк уже давно не может позволить себе вывеску «Ведутся технические работы».

