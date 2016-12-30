Как «Северсталь» улучшила производительность с помощью флеш-СХД

За последние 7 лет «Северсталь» внедрила одну из крупнейших в России среду SAP ERP для обслуживания операционных процессов: планирования, производства и ремонта оборудования для горнодобывающих и сталелитейных подразделений. Со временем количество данных увеличивалось, а существующие дисковые массивы перестали соответствовать потребностям компании.

Поддержка стратегических целей

«Северсталь» — одна из крупнейших в мире сталелитейных и горнодобывающих компаний с активами в России, Латвии, Украине, Польше, Италии и Либерии. Общая численность сотрудников достигает 61 тыс. В 2015 г. выручка компании составила почти $6,3 млрд, а EBITDA превысила $2 млрд. В этом же году компания произвела 11,45 млн тонн стали.

Чтобы соответствовать актуальным потребностям бизнеса, среда SAP должна постоянно развиваться. Для управления цепочками поставок «Северсталь» ввела в эксплуатацию SAP Advanced Planner and Optimizer, а с SAP Mobile Platform сотрудники смогли получить доступ к нужным им приложениям в любое время в любом месте. В ближайшее время компания планирует внедрить SAP Supplier Relationship Management.

Внедрение этих новых функций, увеличение базы пользователей и получение более глубокого понимания операций имеет свою цену. По мере того, как масштабы проектов «Северстали» увеличивались, прежние дисковые массивы переставали отвечать тому уровню производительности, которого требовали приложения SAP. Начали возникать вопросы. Как компании организовать систему хранения данных так, чтобы она соответствовала потребностям будущего? Как в трудный период избежать расходов на замену всех существующих СХД?

Создание умной инфраструктуры хранения данных

Для модернизации существующих систем СХД «Северсталь» рассматривала предложения от нескольких поставщиков, но в итоге остановилась на решении от корпорации IBM. Другие вендоры предлагали полностью заменить все системы на более новые и современные, что потребовало бы больших затрат. IBM предложила план эффективной модернизации, согласно которому компания могла сохранить часть предыдущих инвестиций в оборудование благодаря устранению узких мест в работе систем хранения данных, сетевого оборудования, приложений и других инструментов.

Директор по информационным технологиям компании «Северсталь» Юрий Шеховцов объясняет этот выбор так: «Мы хотели получить решение, которое может повторно использовать существующие системы хранения данных при добавлении новых высокопроизводительных компонентов для удовлетворения потребностей нашего бизнеса. IBM представила решение, которое включало в себя виртуализацию и многоуровневую архитектуру хранения данных. Это дало нам большую гибкость при тех же затратах».

Компания использовала системы виртуализации дисковых массивов IBM System Storage SAN Volume Controller для создания единого «фонда» хранения данных, который включил в себя существующие системы хранения. Также нашлось применение сверхбыстрым хранилищам данных IBM FlashSystem V840 на базе технологии флеш-памяти. Два решения IBM Real-time Compression Appliance сжимают данные во время резервного копирования, освобождая 66% пространства для данных SAP, 63% для Oracle, 48% для VMware и 25% для системы электронной почты компании.

«Самое большое влияние нового решения — сжатие, потому что это позволило нам переместить все системы SAP в хранилище IBM FlashSystem. Это означает, что мы получаем гораздо более высокую производительность», — отмечает Юрий Шеховцов.

Существующие в компании системы хранения данных, которые включают в себя IBM Storwize и платформы IBM XIV, используются для поддержки других, внешних нагрузок, такие как почтовые серверы и система VMware. Решение IBM Tivoli Storage Manager используется для управления уровнями систем хранения данных. Этот инструмент автоматически перемещает более старые или менее важные файлы в менее затратные хранилища большей емкости, а также управляет резервным копированием и восстановлением.

При этом совокупность платформ IBM FlashSystem обеспечивает высокую пропускную способность для ресурсоемких рабочих нагрузок, генерируемых приложениями SAP. В компании уверены, что одна из лучших особенностей этого флеш-СХД — IBM MicroLatency, которая сокращает время доступа к данным от миллисекунд до микросекунд. Это решение избавило компанию от необходимости оптимизировать код ABAP и закрыло дискуссию между пользователями о времени отклика системы SAP.

В «Северстали» отмечают, что время ответа приложений SAP сократилось на 50% благодаря новому флеш-хранилищу и технологии сжатия. Пакетная обработка данных также значительно улучшилась. Например, процесс расчета зарплаты для 61 тыс. сотрудников «Северстали», который раньше занимал около 12 часов, теперь завершается всего за 5.

В планах — новые инвестиции

За 12 месяцев работы «Северсталь» не обнаружила никаких проблем, связанных с работой FlashSystem. Пользователи SAP довольны, а у команды появилось больше времени на то, чтобы сосредоточиться на укреплении других областей инфраструктуры, поскольку проблема хранения данных больше не стоит перед компанией.

IBM помогла построить умное хранилище данных, в котором все компоненты играют важную роль в поддержке критически важных для бизнеса систем. Виртуализация, сжатие и технологии многоуровневого позволяют максимально использовать существующие хранилища данных. Теперь «Северсталь» планирует инвестировать в новые аппаратные средства, благодаря которым компания сможет приспособиться к изменяющимся потребностям бизнеса, так как система SAP-приложений продолжает расти.

«Архитектура, которую предлагает IBM, умнее, чем у конкурентов. Вместо того, чтобы просто продавать аппаратные средства, корпорация сосредоточена на создании цельного решения. И здесь она использует как существующие компоненты, так и вводит новые элементы, такие как FlashSystem. Это позволяет нам постоянно развиваться, поскольку наши бизнес-требования растут и меняются», — резюмирует Юрий Шеховцов.