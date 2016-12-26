Переход на онлайн-кассы больше нельзя откладывать

С 1 июля 2017 года все торговые предприятия должны начать передавать кассовые чеки в ФНС России в режиме онлайн. Однако многие из них до сих пор надеются на то, что указанные в 54-ФЗ сроки будут перенесены, и не торопятся модернизировать кассы. О том, сколько времени занимает процесс перехода на онлайн-кассы и почему этим необходимо заняться в самое ближайшее время, в интервью CNews рассказала Юлия Русинова, директор по развитию бизнеса фискальных решений «Атол».

CNews: Переход на новый порядок использования ККТ уже не за горами. Удалось ли вашей компании подготовиться к нему?

Юлия Русинова: Да, менее чем через 2 месяца, с 1 февраля 2017 года, поставить на учет кассу по старому порядку будет невозможно. А менее чем через 7 месяцев, с 1 июля 2017 года, вся контрольно-кассовая техника (ККТ) должна будет применяться по новым правилам. К этим изменениям компания «Атол» начала готовиться более полутора лет назад. В результате уже к осени этого года в реестр онлайн ККТ приказом ФНС России было включено 8 наших моделей. В первую очередь мы ориентировались на самые популярные кассовые аппараты, которые использовались по прежнему порядку и предназначались для разных сфер и форматов бизнеса. Это «АТОЛ FPrint-22ПТК», «АТОЛ FPrint-77ПТК», «АТОЛ FPrint-11ПТК» и «АТОЛ FPrint-55ПТК». Кроме того, мы провели модернизацию кассового программного обеспечения Frontol.

CNews: Насколько активно включились в процесс торговые предприятия?

Юлия Русинова: Пока торговые предприятия переходят на новый порядок работы не особо активно. Хотя ФНС России и производители ККТ предпринимают немало усилий для разъяснения законодательных изменений. Только за два с половиной месяца (с октября по декабрь) мы совместно с союзом предпринимателей «Деловая Россия» провели более 40 бесплатных мероприятий. Их целью было рассказать бизнесу, какие действия необходимо выполнить, чтобы соответствовать требованиям 54-ФЗ. Мероприятия проводились не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других регионах России – Иркутске, Пятигорске, Барнауле, Благовещенске, Калининграде, Краснодаре и т.д. Участниками стали порядка 6500 представителей компаний из ритейла и сферы торговли.

Кроме того, наша компания запустила сайт fiscal.atol.ru, на котором можно получить необходимую информацию о реализации 54-ФЗ. Для желающих быть в курсе событий в жизни «Атол» и важных изменений на российском рынке ККТ мы создали также страницы в Facebook, «ВКонтакте» и Telegram.



Юлия Русинова: Переход на новый порядок работы в последний момент грозит торговым предприятиям опозданием. Они просто не успеют реализовать все в срок до 1 июля 2017 года

Еще в мае 2016 года наша компания начала приглашать крупные и средние торговые сети к тестированию ККТ. Тогда интерес к нашему предложению был невысокий. Ритейлеры надеялись, что закон не примут или перенесут указанные в нем сроки. Некоторые из них собирались произвести замену ЭКЛЗ в январе 2017 года и проработать на ней еще 12 месяцев. В числе других распространенных причин отказа была уверенность в том, что времени на переход на онлайн ККТ много.

В результате лишь 5% из тех, к кому мы обратились, согласились этим летом участвовать в пилотном проекте. Среди них такие торговые сети, как X5 Retail Group, «Мария-Ра», «Кристалл-Лефортово», «Тверской купец», «Ноу-Хау». И, уверена, они не пожалели. Ведь только при тестировании можно понять, что переход на применение ККТ по новому порядку – это не только модернизация оборудования и кассового ПО. Это еще и подготовка инфраструктуры, и корректировка бэк-оффиса, и изменение внутренних регламентов.

В ходе пилотов выяснилось, что для подготовки к работе на онлайн-кассах крупным и средним торговым сетям требуется 3-6 месяцев. И это с учетом того, что сам процесс модернизации уже отработан. Речь идет только о его масштабировании на весь бизнес.

CNews: Что вы могли бы посоветовать тем, кто еще не начал заниматься модернизацией?

Юлия Русинова: Чтобы переход на новый порядок работы был максимально безболезненным, необходимо, во-первых, создать рабочую группу и назначить ответственного за внедрение онлайн-касс. Затем уточнить у производителя ККТ: возможна ли модернизация используемой кассы? какие варианты модернизации и передачи информации оператору фискальных данных (ОФД) он может предложить? сколько будет стоить это решение? Подобные вопросы надо задать и разработчику кассового ПО: когда оно будет интегрировано для работы с модернизированной ККТ?

Прояснив все эти вопросы, вы должны составить план-график работ, рассчитать бюджет и, изучив предложения на рынке, выбрать один или несколько ОФД. Также рекомендую уточнить, использует ли ваша компания усиленную квалифицированную электронную подпись. Она потребуется при регистрации ККТ в личном кабинете на сайте ФНС России и при заключении договора с ОФД.

Только выполнив перечисленные действия, стоит приступать к самому проекту. Причем сначала лучше выбрать 1-2 рабочих места в магазине, провести их модернизацию и зарегистрировать ККТ через личный кабинет. Лишь отладив этот процесс, можно перейти к плану тиражирования решения на всю торговую сеть.



CNews: Каков приблизительный бюджет проекта?



Юлия Русинова: Бюджет проекта зависит от региона, в котором расположен магазин, от стоимости комплектов модернизации, которую определяет производитель ККТ и ПО, от масштаба предприятия.

Снятие ККТ с учета обойдется примерно в 700 рублей. Комплект модернизации ККТ стоит около 5000 рублей, а апгрейд кассового ПО – около 2000 рублей. Работы по их установке силами сервисного центра обойдутся в 2200 рублей и 500 рублей соответственно. Стоимость услуг ОФД в среднем по рынку – порядка 3000 рублей в год. Итого, приведение одной ККТ в соответствие требованиям 54-ФЗ обойдется примерно в 13400 рублей. В приведенном бюджете не учтена цена фискального накопителя – она составляет примерно 6000 рублей.

Модернизацию ККТ мы рекомендуем проводить в период замены ЭКЛЗ, чтобы избежать дополнительных расходов. Экономия достигается в том числе благодаря акциям, которые сейчас проводят некоторые производители кассовой техники. Например, те, кто приобрел модель «АТОЛ FPrint» в 2016 году, могут получить наши комплекты модернизации с большой скидкой. Стоимость будет зависеть от даты производства купленной ККТ. Если она была выпущена с 01.01.2016 по 14.07.2016, то цена комплекта составит 3000 рублей, если выпущена после 15.07.16, то 150 рублей. В целом к модернизации касс по старому порядку рекомендую подходить особенно внимательно.

CNews: Какие сложности могут возникнуть в ходе модернизации ККТ?



Юлия Русинова: Переход на новый порядок работы в последний момент грозит торговым предприятиям опозданием. Они просто не успеют реализовать все в срок до 1 июля 2017 года. Ведь для модернизации и интеграции решений требуется время. Более того, резкое повышение спроса может привести к росту стоимости новых касс и комплектов модернизации, дефициту сервисных инженеров, обеспечивающих доработку ККТ и ПО . Не исключены также непредвиденные расходы или задачи, которые выявляются только на этапе внедрения новых технологий. Поэтому мы призываем всех начать действовать прямо сейчас.

