Как экономить на цифровой трансформации: опыт VEKA AG

Автоматизация, интеграция и оптимизация бизнес-процессов с помощью передовых технологий везде, где это возможно: мировой гигант рынка окон и дверей VEKA AG наметил для себя план реализации стратегии цифровой трансформации. Соответствие всем этим критериям потребовало серьезного пересмотра и обновления ИТ-инфраструктуры компании, зато дало серьезные преимущества перед менее продвинутыми конкурентами.

Трансформация ради прибыли

Бесперебойность функционирования каждого элемента производственного процесса приобретает особую важность, если масштабы компании и ее положение на рынке предполагает работу с огромным количеством клиентов. Необходима тщательно выстроенная ИТ-инфраструктура, за которой скрывается не столько стремление идти в ногу со временем, сколько реальная бизнес-потребность. Затрагивает она все участки работы: от оптимизации складских запасов до совершенствования логистики.

Немецкая компания VEKA AG проектирует, производит и распространяет компоненты оконных, дверных профилей, заборов и ограждений для других производителей. Ей принадлежат производственные площадки в 12 странах и офисы в 28 точках мира, ее продукцию можно приобрести практически во всех крупных городах Европы, в том числе и в Москве. Необходимость соответствия ожиданиям заказчиков и поддержки бизнес-процессов в должном состоянии потребовала нового взгляда на ИТ-инфраструктуру компании. Долгое время в приоритете были интегрированные приложения SAP Business Suite. Однако цифровая трансформация потребовала не только новых средств обработки и анализа данных, но и обновления существующих.

VEKA запускает свои приложения SAP для решения важных задач на серверах IBM Power Systems с 1999 г. Однако идея все большей автоматизации и объединения бизнес-процессов потребовала перехода на новые микропроцессоры IBM Power8. Помимо этого, компания развернула три сервера IBM Power System E870, которые управляют операционной системой IBM i 7.2 с интегрированной СУБД DB2. Серверы и связанные напрямую с флэш-хранилищем IBM FlashSystem 900 решения обеспечивают надежность и высокую производительность для приложений SAP.

Три шага к цифровой трансформации

Реализацию новой стратегии компания начала с внедрения новых флэш-СХД FlashSystem 900. В этом ей помогала команда IBM, которая интегрировала технологию в ИТ-ландшафт VEKA и обеспечила ежедневную поддержку. В компании отмечают, что в сравнении с конкурирующими решениями от других вендоров, FlashSystem более эффективна и проста в управлении.

Далее VEKA перенесла существующую инфраструктуру Power Systems на серверы Power8. Встроенная функция загрузки СХД позволила просто отключить разделы Power7, а затем запустить новую версию. После нескольких незначительных корректировок и оптимизации компания смогла воспользоваться всеми преимуществами новой инфраструктуры. VEKA продолжила работу в прежнем режиме, однако теперь в ее распоряжении оказались более быстрые серверы и СХД.

Любопытно, что модернизация всей инфраструктуры приложений SAP прошла почти без ущерба для бизнеса. А чтобы извлечь выгоду из последних новинок от самой SAP, VEKA решила внедрить два дополнительных сервера E870 и подключить платформу для хранения и обработки данных SAP HANA для растущих приложений SAP Business Warehouse. Среда SAP HANA и другие непрофильные системы работают на двух дополнительных серверах: 24-ядерном Power8 с 1 Тб оперативной памяти и 8-ядерном — с 320 Гб памяти.

На пути к in-memory

Глава центра обслуживания VEKA AG Кристиан Отт (Christian Otte) считает, что сейчас в ИТ-мире происходит сдвиг по направлению к технологии in-memory, которая ускоряет процесс аналитики данных и поддерживает бизнес-идеи в режиме реального времени. «Чтобы получить собственный опыт в использовании этой технологии, компания решила перенести решение SAP Business Warehouse в SAP HANA. Мы выбрали серверы Power8 для поддержки этой СУБД по тем причинам, по которым всегда выбирали платформу для нашей привычной среды приложений SAP: масштабируемость, стабильность, надежность и производительность», — объясняет Кристиан Отт.

Расширенные возможности виртуализации, предлагаемые программным обеспечением IBM PowerVM, позволяют компаниям запускать сразу несколько сред SAP HANA в рамках одного сервера Power Systems, тем самым предоставляя большую гибкость и высокую экономическую эффективность работы. Вместо того, чтобы инвестировать в несколько отдельных устройств, VEKA выделила соответствующие вычислительные ресурсы и ресурсы памяти из серверов E870 для обеспечения оптимальной конфигурации для каждой задачи SAP HANA. Параллельно с экспериментами над этой СУБД компания продолжила работать с «классической» SAP Business Suite. Оба решения работают на одной и той же платформе, но в разных логических разделах сервера.

Результат внедрения FlashSystem: устойчивость и высокая производительность

VEKA AG получила от платформы Power System больше, чем ожидала: помимо обеспечения доступности и надежности, новый процессор Power8 и инфраструктура FlashSystem дали значительный прирост в производительности. Именно они стали главными инструментами, с помощью которых компании удалось реализовать программу цифровой трансформации.

Благодаря оптимизации инфраструктуры компания сократила время отклика ERP-системы — важнейшей бизнес-системы компании — на 30%. В пересчете на время это приблизительно 250 миллисекунд. Такой скачок поможет повысить пользовательскую производительность, оптимизировать технологические процессы и сократить время рабочего цикла. Уже удалось добиться увеличения суточной производительности рабочей нагрузки.

Как правило, компания устанавливает обновления одной из систем SAP раз в месяц. Время извлечения файлов обновления сократилось до нескольких минут — это в 10 раз быстрее, чем раньше. Администраторам компании больше не придется ждать 30 минут, пока системы не обновятся, и теперь они работают быстрее и продуктивнее.

Специалисты VEKA также увеличили оперативную память в серверах: теперь компания работает c 40 Гб в каждом ядре Power8, чтобы максимально использовать большую часть вычислительной мощности. Несмотря на то, что в новом процессоре то же количество ядер, что и в предыдущем, увеличенная память позволяет обрабатывать рабочую нагрузку намного быстрее, что способствует увеличению эффективности работы. К тому же, улучшенная производительность ускорила время резервного копирования в программном обеспечении IBM Domino на 20%, что сократило количество необходимых ресурсов и снизило влияние на другие системы во время резервного копирования.

Система хранения IBM FlashSystem также сократила потребление энергии в двух центрах обработки данных. Решение потребляет значительно меньше энергии, чем предыдущие системы хранения, и компания рассчитывает сэкономить около €40 тысяч в год только на энергосбережении.