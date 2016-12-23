Как флэш-технологии решают проблемы производительности: опыт «Прио-Внешторгбанка»

Развитие и рост бизнеса, расширение спектра проводимых операций и необходимость гарантировать быстрое и бесперебойное обслуживание клиентов требуют модернизации ИТ-системы любого банка. Чтобы обеспечить требуемый уровень производительности, доступности и надежности работы всей ИТ-инфраструктуры, необходима система хранения данных (СХД), выдерживающая большие нагрузки без увеличения времени отклика приложений.

Первый опыт в модернизации СХД

Банк «Прио-Внешторгбанк» основан в 1989 году в Рязани. Сегодня это один из крупнейших региональных банков, который входит во вторую сотню общероссийского рейтинга. Центральный офис по-прежнему находится в Рязани, но отделения разбросаны по всей области и даже Москве. По состоянию на 2016 г. собственный капитал банка превышает p1,2 млрд рублей, а его нетто-актив — более p11,3 млрд.

Именно резкий рост, с которым не справлялась прежняя ИТ-архитектура, подтолкнул когда-то «Прио-Внешторгбанк» к сотрудничеству с NetApp. В 2011 г. банк решил перевести основные бизнес-приложения в виртуальную среду. СХД обеспечивают эффективное хранение и оперативный доступ к корпоративной информации, что особенно актуально в условиях быстрого информационного развития и роста компании. Банку требовалась система хранения, которая обеспечит высокую производительность виртуализированной серверной инфраструктуры и ее бесперебойную работу в условиях постоянного увеличения объема транзакций, а также в аварийных ситуациях. В качестве наиболее подходящего решения ИТ-специалисты банка выбрали продукты NetApp.

Чтобы воплотить свой план в жизнь, «Прио-Внешторгбанк» установил в двух дата-центрах в Рязани дисковые массивы NetApp FAS3240, которые объединились в территориально-распределенный катастрофоустойчивый кластер с помощью пакета программного обеспечения MetroCluster. Тогда же банк приобрел систему младшего класса NetApp FAS2240, которая использовалась для разработки и тестирования приложений. Готовое решение оказалось достаточно надежным и обеспечивало непрерывную работу бизнес-приложений вплоть до конца 2015 г.

К этому моменту емкость была практически исчерпана, а постоянно увеличивающийся объем транзакций требовал повышения уровня производительности операций записи. Кроме того, срок техподдержки всей системы уже подходил к концу. «Прио-Внешторгбанк» решил заменить устаревшую платформу на более современную.

Дедупликация и сжатие данных — ключ к эффективности СХД

Проанализировав все возможные варианты, команда ИТ-специалистов банка пришла к выводу, что самое оптимальное решение в данной ситуации — заменить существующие дисковые массивы на полностью твердотельные. Их внимание привлекла новинка от NetApp серии All Flash FAS (AFF). Встроенные в эту систему функции дедупликации и сжатия данных сделали стоимость хранения одного гигабайта на твердотельных накопителях сравнимой со стоимостью хранения одного гигабайта на жестких дисках, но при этом обеспечивали более быстрый доступ к данным. Уже весной 2016 г. компания приобрела два твердотельных массива NetApp AFF8040.

Ими банк заменил предыдущую версию дисковых массивов NetApp FAS3240. От старых хранилищ в компании избавляться не стали и нашли им новое применение. Теперь их используют для тестирования и разработки приложений, что обеспечило существенный прирост производительности среды тестирования по сравнению с предыдущими решениями. Те СХД, что использовались для этой цели ранее — NetApp FAS2240, сейчас функционируют как архивные хранилища.

Пять лет без ограничений в масштабируемости

Новый вариант ИТ-архитектуры решил стоявшие перед банком проблемы с производительностью. «Применение полностью твердотельных СХД NetApp AFF не только сняло прежние ограничения по емкости и производительности нашей АБС, но и на 29% улучшило эффективность использования дискового пространства за счет онлайн-дедупликации и сжатия данных. В результате хранение на твердотельной памяти оказывается более выгодным по стоимости, чем на обычных жестких дисках», — отмечает системный архитектор «Прио-Внешторгбанка» Виталий Филатов.

Все бизнес-приложения банк перевел в виртуализованную среду, защищенную от аварий с помощью технологий MetroCluster. По оценкам Виталия Филатова, новая инфраструктура хранения данных обеспечит запас масштабирования емкости и производительности для обслуживания основных бизнес-приложений банка на ближайшие пять лет.

Модернизация СХД стала одним из фундаментальных проектов, реализуемых ИТ-департаментом «Прио-Внешторгбанка» для обеспечения решения прикладных и бизнес-задач. В результате его реализации увеличилась производительность, повысилась надежность хранения и эффективность управления данными. «Прио-Внешторгбанк» получил обновленную СХД и существенно снизил издержки на хранение данных. Новая архитектура систем хранения данных позволит банку в дальнейшем развивать и совершенствовать ИТ-инфраструктуру и повышать уровень предоставляемых услуг.