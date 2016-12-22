Накануне продажи DEL EMC Documentum и Leap: чего ждать пользователям

Накануне закрытия сделки

В контексте первоначальных планов компаний OpenText и DEL EMC, транслированных новыми партнерами в момент объявления о покупке канадцами подразделения корпоративного контента (Enterprise Content Division — ECD) DEL EMC, включая семейство продуктов Documentum (система управления корпоративным контентом), InfoArchive (платформа архивирования) и Leap (облачные приложения управления контентом), закрытие этой сделки должно состояться со дня на день, но никак не позднее 10 января 2017 г.

Напомним, сообщение OpenText о подписании соответствующего окончательного соглашения с Dell EMC было обнародовано 12 сентября 2016 г. И тогда же было объявлено, что завершить все формальные процедуры стороны намерены в течение 90-120 дней.

Спустя несколько недель 1 ноября 2016 г. на конференции DEL EMC Momentum в Барселоне старший вице-президент OpenText по разработкам Мухи Маджуб (Muhi Majzoub) данную информацию полностью подтвердил. Правда, назвать более конкретную дату закрытия сделки он оказался не готов. «Она пока не известна, — заявил он. — Идет работа над юридическими тонкостями, и пока все не улажено мне бы не хотелось обмануть наших клиентов и партнеров, указав точный срок и не уложившись в него».

Мухи Маджуб: Мы станем использовать все разработанные технологии, включая Leap и Documentum. Мы нацелены на их дальнейшую разработку и улучшение

Также напомним, что сумма соглашения должна составить $1,62 млрд, при том что выручка продаваемого направления ECD в 2015 г. составила $599 млн. В результате сделке к OpenText отойдет не только рассматриваемый портфель решений с сопутствующими услугами, но и весь штат их разработчиков.

Официальные заявления

В OpenText в момент объявления о покупке подразделения ECM заявили, что за счет этого приобретения компания намерена усилить свое портфолио в сфере управления корпоративным контентом, а также расширить географический и отраслевой охват клиентов, увеличив их общую численность.

«Мы находимся в начале "цифровой революции", в которой сближаются связь, автоматизация и вычисления, — заявил тогда глава OpenText Марк Барреничи (Mark J. Barrenechea). — Это приобретение еще больше укрепляет OpenText как лидера в области управления корпоративными информационными ресурсами, что позволит клиентам приобщиться к цифровому будущему и преобразоваться в бизнесы, основанные на информации». При этом Барреничи отметил, что он очень рад тем возможностям, которые откроются перед его компанией с появлением в ее портфеле продуктов ECD и особенно Documentum, и он с нетерпением ждет момента, когда он сможет поприветствовать новых клиентов, сотрудников и партнеров OpenText.

«Мы станем использовать все разработанные технологии, включая Leap и Documentum, расширяя их и добавляя свои инновационные решения для улучшения сервиса и удобства пользователей и партнеров, — добавил Мухи Маджуб в начале ноября 2016 г. в Барселоне. — Я хочу сказать от лица всех наших сотрудников, что мы очень ценим наших новых партнеров и очень ждем начала совместной работы и создания новых продуктов для клиентов. Мы приверженцы существующей платформы, существующих технологий и приложений, и мы нацелены на их дальнейшую разработку и улучшение».

Рохит Гхай: Команды DEL EMC и OpenText готовы работать вместе, чтобы максимально использовать свой потенциал в части инновационных разработок

Тогда же президент подразделения корпоративного контента в EMC Рохит Гхай (Rohit Ghai) со своей стороны заверил гостей конференции в том, что команды DEL EMC и OpenText готовы работать вместе, чтобы максимально использовать свой потенциал в части инновационных разработок. Он также отметил, что приветствует сделку своей компании с канадцами и «смотрит в общее с клиентами будущее с оптимизмом».

Развитие портфеля ECD — от сложного к простому

В разговоре с CNewsвице-президент по продуктам подразделения корпоративного контента в EMC Савинай Берри (SavinayBerry) выразил уверенность в том, что готовящаяся сделка застала подразделение ECD в стадии позитивной динамики развития портфеля его решений. «От чего раньше страдали наши заказчики? От высокой стоимости как самих продуктов, так и их апгрейда, — говорит он. — Сейчас, с последними обновлениями, например, Documentum люди успокоились, они увидели, что решение стало дешевле и проще с точки зрения его обновления. Благодаря этому, мы обезопасили свои отношения с текущими заказчиками, удержали их лояльность». Этот путь Берри считает «игрой в долгую», но следование ему — это инвестиции в будущее.

Продолжая рассуждать о технологическом развитии продуктов подразделения ECD и их будущем, Берри отметил, что в его понимании главное, что поменяет данный рынок это эволюция системы потребления контента. «Если раньше когда говорили про эти продукты, то подразумевалось, что они призваны удовлетворить потребности только ИТ-шников, — отмечает он. — Сейчас же считается, что больше 50% потребителей корпоративного контента — это так называемое «поколение миллениум», это те кто родился накануне или даже после 2000 года. Это люди, которые привыкли потреблять информацию в формате, условно, Apple store».

В этой связи, главное, о чем должен думать рынок, это то, как дать этим пользователям привычное удобство использования контента, сформированное мобильными телефонами и пр., но не забыть при этом о реализации таких вещей как безопасность и др.

«Раньше интерфейсы продуктов были сложны изначально, они были ориентированы на очень продвинутых пользователей, они сразу предлагали огромное количество вариантов использования функциональности, и чтобы ее задействовать, нужны были специальные тренинги, — описывает свое понимание общих векторов развития рынка Берри. — А сейчас идея состоит в том, чтобы оставить продвинутым пользователям их продвинутые опции, но в целом сделать так, чтобы интерфейсы были интуитивно понятны любому».