Выход мимо кассы, или Как бесконтактные платежи изменяют мир

Сфера бесконтактных платежей огромна и развивается за счет решений, реализуемых eCommerce-компаниями, блокчейн-платформами, разработчиками мобильных устройств, финтех-проектами, банками, и даже компаниями, специализирующимися на пассажирских перевозках. В этом материале речь пойдет о существующих решениях и перспективах их развития.

В начале декабря в Сиэтле американский eCommerce-гигант Amazon запустил в режиме бета-тестирования офлайновый магазин нового типа Amazon Go, в котором нет ни касс, ни кассиров. Покупателям достаточно выбрать нужные товары из предложенного ассортимента и затем просто выйти, платеж пройдет самостоятельно, бесконтактно и незаметно.

Новый офлайн-ритейл выглядит так: переступив порог магазина, покупатель оказывается перед турникетами. Для того чтобы пройти, ему необходимо авторизоваться в мобильном приложении Amazon на смартфоне, с которого сканер на входе считывает уникальный QR-код. Но самую интересную технологию Amazon приготовил для учета товаров, выбранных потребителем в стенах Amazon Go.

Как именно происходит процесс автоматического отслеживания «корзины» каждого покупателя, пока неизвестно. Однако есть информация, что компания сочетает работу технологии радиочастотной идентификации RFID и «умных» видеокамер. С помощью RFID-меток система фиксирует момент, когда покупатель взял тот или иной товар с полки, а видеокамеры определяют местонахождение потребителя внутри магазина. Сопоставление полученных данных позволяет распознать, кто именно взял с полки тот или иной товар и зафиксировать его в списке покупок в мобильном приложении Amazon.

Такой подход предоставляет покупателям возможность совершить и обратную операцию – вернуть товар на полку и тем самым автоматически исключить его из виртуальной корзины. Покупки можно рассовать по карманам, убрать в сумку или вынести в руках. После того, как потребитель прошел к выходу через те же турникеты, деньги автоматически списываются с его аккаунта в Amazon.

Инновации крупнейшей американской eCommerce-компании повлияли и на процесс доставки товаров. Спустя пару дней после открытия технологичного универмага Amazon осуществил первую реальную доставку товара с помощью дрона. В своем микроблоге Twitter основатель и глава компании Джефф Безос объявил о первой успешной доставке товара дроном с помощью сервиса Amazon Prime Air. С момента клика по кнопке «Заказать сейчас» до фактического получения покупки жителем Великобритании прошло 13 минут.

Оба приведенных выше кейса показывают, как разработки Amazon влияют на весь западный рынок платежей в розничной торговле. Очевидно, что после тестирования своих разработок Amazon займется их масштабированием.

Сама технология бесконтактной оплаты с использованием RFID отнюдь не нова. Этот инструмент уже достаточно давно применяется в системе общественного транспорта некоторых государств. Примерами могут служить канадские и норвежские железные дороги, где оплата за проезд автоматически списывается со счета пассажира на определенном участке пути.

В современном мире бесконтактные платежи становятся частью так называемой «экономики по требованию» (on-demand economy). В качестве примера можно привести приложения такси: Uber, Gett и «Яндекс.Такси». Эти сервисы позволяют пользователю один раз привязать карту к мобильному приложению и далее автоматически оплачивать свои поездки, не прикасаясь ни к наличным, ни к интерфейсу самого приложения.

Помимо мобильных платформ для заказа услуг, функции денежных переводов и интеграции платежных приложений есть как у социальных сетей (Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники»), так и у мессенджеров вроде Telegram, WhatsApp и Viber.

Постепенно растет и число операций с использованием криптовалют, представляющих цифровую альтернативу традиционной денежной системе. Согласно статистике на конец 2016 года, количество биткойнов в обращении увеличилось более чем на 1 миллион единиц по сравнению с теми же показателями прошлого года. Объем блокчейна биткойна уже превысил 100 Гб. Эти факторы свидетельствуют о расширении p2p-инфраструктуры криптовалюты. Помимо биткойна, развиваются и другие блокчейн-платформы, обладающие собственными токенами, которые торгуются на биржах. Примерами могут служить: Ethereum, Lisk, Ripple, Waves, Bitshares, NXT и другие. Увеличение объема криптовалютных платежей с мобильных устройств со временем побудит поставщиков товаров и услуг внести изменения в свои процессы приема платежей.

Бесконтактная оплата все сильнее укореняется в мобильных устройствах. Технология коммуникации ближнего поля (NFC) уже есть в мобильных устройствах Apple, Samsung и других производителей. Помимо NFC, Samsung внедрил в свои смартфоны технологию магнитно-безопасной передачи (MST), которая может взаимодействовать с терминалами, принимающими карты с магнитной полосой. Диапазон действия MST у Samsung составляет около 7-8 сантиметров.

С развитием рынка смартфонов, крупнейшие разработчики умных мобильных устройств осознали перспективы создания собственных платежных решений. Apple в 2014 году запустил Apple Pay, а в 2015 году вслед за корпорацией из Купертино Samsung представил Samsung Pay. На российском рынке обе системы появились лишь осенью этого года и с начала своей работы были доступны только держателям карт MasterCard, а позже и Visa. В ходе секции «Как мы будем платить в 2020 году?», организованной процессинговой компанией PayOnline на RIW 2016, заместитель генерального директора НСПК Сергей Бочкарев заявил, что Apple Pay может быть подключен к картам национальной платежной системы «Мир» в середине 2017 года.

Свою долю рынка отстаивают и отдельные финтех-компании, разрабатывающие платежные сервисы, функционирующие на базе операционных систем мобильных устройств. К подобным решениям относятся PayPal, Dwolla, Venmo, M-Pesa, QIWI, Яндекс.Деньги и другие. Собственные платежные приложения разрабатывают и банки, для которых мобильный канал уже давно стал неотъемлемой частью бизнеса. По данным аналитического инструмента Flurry, пользователи мобильных устройств проводят в приложениях 86% своего времени, а в мобильных версиях веб-сайтов – только 14%. Эти показатели говорят сами за себя.

Расширению инфраструктуры бесконтактных платежей способствуют и компании, оказывающие бизнесу услуги приема мобильных платежей, такие как Stripe и PayOnline.

На сферу бесконтактных платежей помимо смартфонов влияние также оказывают носимые девайсы. Часы со встроенным NFC-чипом выпускают как передовые технологические компании типа Apple и Samsung, так и часовые бренды, существующие на рынке не одно десятилетие, такие как Mondaine, Swatch и Bulgari. Часы собственного производства со встроенной функцией бесконтактной оплаты представил и крупнейший российский частный банк «Альфа-Банк».

Наравне с классическими и смарт-часами в платежные устройства превращаются и другие носимые аксессуары и предметы одежды: финтес-трекеры, перчатки, браслеты, брелоки, наклейки, кольца, чехлы, куртки и пиджаки. Пример проекта, реализованного студенткой колледжа искусств Central Saint Martins Люси Дэвис, доказал перспективность использования маникюра для проезда в лондонском общественном транспорте. Девушка сделала RFID-чип, привязанный к транспортной карте Oyster, частью своих накладных ногтей.

По данным международной исследовательской компании IDC, этот сегмент будет расти в ближайшие несколько лет на 20% ежегодно. К 2020 году объем продаж носимых устройств достигнет 213,6 миллионов девайсов. Распределение рынка, по данным IDC, будет выглядеть так: смарт-часы завладеют 52%-й долей рынка, 28,5% займут финтес-браслеты, доля «умных» очков составит 8,8%, а «умные» предметы гардероба займут долю в 7,3%.

Кейсы, описанные в этой статье, доказывают потенциал для распространения бесконтактных платежей в будущем. По прогнозам исследовательской компании Juniper Research, ежегодный мировой объем платежей с использованием мобильных и носимых девайсов достигнет к 2018 году 95 миллиардов долларов.