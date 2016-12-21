Как быстрорастущему бизнесу сделать расходы на ИТ прозрачными

Группа компаний IPT развивалась настолько динамично, что ее ИТ-службы не успевали сопровождать все бизнес-процессы. Сбои и потери данных пользователей стали настолько частым явлением, что менеджмент компании решился на радикальные перемены — перенос ИТ-систем в облака, который принес дивиденды не только технические, но и финансовые.

В эпоху стремительного технологического развития значимую роль играет готовность к серьезным изменениям ИТ-инфраструктуры компании, а также способность предсказать влияние этих изменений. Экономические и политические факторы, изменения законодательства, поведение регуляторов требуют особого внимания со стороны менеджмента компании.

ИТ не справлялись с активным ростом

История IPT Group начиналась когда-то со штата в 50 человек. Стремительный рост увеличил оборот компании в десять раз, и в 2007 г. она, в качестве уверенного игрока, вышла на рынок юридического и финансового консалтинга. Затем пришло время для освоения новых бизнес-направлений: управление недвижимостью, управление коллективными инвестициями, управление сетью медицинских клиник и девелопмент. В 2014 г., уже в статусе компании федерального масштаба, IPT Group сопровождала сделку Sberbank CIB на ₽2,1 млрд, а годом позже реструктуризировала крупный международный холдинг с ежегодным оборотом в ₽47 млрд. Штат сотрудников перевалил за отметку в 1200 человек.

«Конечно, столь высокие темпы развития потребовали пересмотра внутренней ИТ-политики компании. Однако с ростом числа сотрудников затраты на ИТ-инфраструктуру стали расти пропорционально, хотя ожидалось, что скажется эффект масштаба», — вспоминает директор департамента информационных технологий Михаил Сбитников.

Неэффективность прежней архитектуры проявилась в очевидном падении качества ИТ-услуг: снизилась скорость реакции на запросы сотрудников, участились сбои в работе компьютерных информационных систем. Затраты на ИТ-инфраструктуру становились все более непрозрачными и непонятными для руководства. Для решения проблемы IPT Group привлекла ИТ-оператора «ТелеТауэр».

«Когда мы начали проработку проекта, мы увидели, что у компании чрезвычайно много проблем в ИТ-сфере, которые выражались в постоянных сбоях в корпоративных информационных системах (КИС), вплоть до потерь данных. ИТ-команда часто занималась «тушением пожара», не справляясь с различными системами, которых за время экспоненциального и неконтролируемого роста накопилось предостаточно. Низкая производительность КИС в конечном счете влияла на основные бизнес-процессы всей компании», — объясняет генеральный директор «ТелеТауэр» Илья Вахрушев.

Миграция с одновременной модернизацией

Ключевым и первым шагом «ТелеТауэр» стал полный перенос ИТ-систем IPT Group в облачную инфраструктуру. Миграция не стала банальным переносом данных: в ходе работ проводилась отладка и реинжиниринг множества бизнес-процессов. В частности, была проведена детальная проверка всех серверов и сервисов, их инвентаризация и оценка критичности для бизнеса. Таким образом, к основным ожиданиям от использования облачных технологий добавились повышение производительности и надежность всей инфраструктуры.

«Кроме этого, бизнес совместно с нами решал вопрос о целесообразности вложения денег в новое собственное оборудование в противовес ежемесячным выплатам аутсорсинговой команде, — делится деталями Илья Вахрушев. — Тут мы впервые применили тщательный подход при подсчете стоимости владения инфраструктурой. Учитывалось буквально все: от заработных плат системных администраторов и расходных материалов до дисконтированного денежного потока и управленческих рисков делегирования ответственности. В итоге была выбрана модель с периодическими платежами».

Все эти меры, как показало дальнейшее развитие событий, дало IPT Group возможность уделять больше внимания краткосрочным ИТ-проектам, на реализацию которых появились «лишние» деньги, а глава профильного департамента компании теперь занимается именно тем, чем и должен заниматься CIO — оптимизацией бизнес-процессов в масштабах всей группы компаний. Внедрение различных сервисов стало более продуманным и принесло пользу конечным пользователям.

Платформа T-Cloud, созданная в компании, подразумевает предоставление услуг по модели SaaS. В группе компаний в режиме 24/7 используется более 600 виртуальных ядер, 2 Тбайт оперативной памяти и 150 Тбайт хранимых данных.

ЦОД: семь лет без аварий

Вторым ключевым шагом стало создание распределенной отказоустойчивой мультивендорной системы. Облако T-Cloud функционирует преимущественно на оборудовании Dell и IBM под управлением Microsoft System Center.

«Большая часть «железа» сконцентрирована в нашем ЦОД на территории «Москва-Сити», — комментирует Илья Вахрушев. — А для обеспечения катастрофоустойчивости используются собственные площадки на юге Москвы и, частично, в ЦАО. Вот уже более 7 лет в нашем центре обработки данных не происходило никаких аварийных ситуаций, что говорит о том, что мы создали действительно надёжную систему. Кроме того, на каждом объекте используются, как минимум, по два канала связи для обеспечения надежности и связности».

ЦОД «ТелеТауэр» в Москва-Сити:

• Два машинных зала с 80 стойками;

• Надежность инженерных систем отвечает требованиям Тier III в соответствии с классификацией TIA-942;

• 24х7х365 — круглосуточная доступность и круглосуточная дежурная смена;

• Бесперебойное электропитание I-ой категории;

• Организация двухлучевой схемы электропитания от разных ИБП;

• Наличие трех рубежей физической охраны.

Оператор связи «ТелеТауэр» в Москва-Сити:

• Наличие собственной оптической магистрали до ММТС-9;

• Возможность коммутации оборудования с основными операторами, расположенными на ММТС-9 (М9).



Процесс и результат

Затраты на ИТ стали прозрачными и понятными для собственников бизнеса. Поэтапный принцип миграции позволил модернизировать сервисы один за другим, что помогло снизить до нуля влияние самой перестройки на рабочие процессы.

Вся ИТ-инфраструктура переведена на аутсорсинговую модель за 2 года, для компании с таким количеством направлений это совсем небольшой срок. Единая служба поддержки, помимо ИТ-запросов, теперь принимает сервисные заявки по эксплуатации зданий. В том числе, реализован сервисный подход к изменению медицинских приемов и прейскурантов для сети медицинских клиник, внедрена система оценки удовлетворенности клиентов и контроль качества сервисных услуг. Стабилизирована производительность информационных систем в часы пик за счет использования многоуровневой системы хранения данных.

Основным итогом проведенных работ стала полная миграция ИТ-инфраструктуры IPT Group в облако T-Cloud. Нашлось место и для приятных бонусов. В частности, были развернуты новые для компании бизнес-сервисы, например, система учета рабочего времени, видеоконференцсвязь, безопасный коллективный доступ к документам и т.д.

Еще одним важным изменением стала организация единой точки входа для техподдержки разных направлений деятельности IPT Group. Речь идет о создании единой круглосуточной службы технического сопровождения пользователей на базе ПО OTRS.