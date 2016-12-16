«Транстелеком»: Мы видим потенциал в новых сервисах и интернете вещей

Оператор связи «Транстелеком», один из крупнейших игроков рынка магистральных линий связи, за последние пять лет освоил розничный рынок и вошел в топ-5 российских интернет-провайдеров. Сейчас разрабатывается стратегия, которая определит направления работы компании на следующую пятилетку. О первых итогах 2016 года, новых продуктах, которые вскоре представит компания, и инновационных сервисах рассказывает президент компании «Транстелеком» Роман Кравцов.

ТТК на рынке ТВ

CNews: Из-за кризиса потребительская активность снижается, особенно в сегменте корпоративных пользователей. Вы это ощущаете?

Роман Кравцов: Действительно, есть объективные тенденции на том рынке, на котором мы работаем. Если говорить про операторский рынок, то многие его сегменты снижаются, об этом говорят данные консалтинговых агентств и наблюдения основных игроков.



Нам, несмотря на сложности, удалось в этом году расширить взаимодействие с несколькими крупными партнерами, по ряду сегментов мы видим определенное увеличение нашей доли. К примеру, выросли объемы работы с китайскими партнерами: по нашим оценкам, по Китаю доля «Транстелекома» на рынке транзита данных за год увеличилась с 48% до 51%. Мы также существенно расширили взаимодействие с операторами Азербайджана, где наша доля выросла с 15% до 40%.

Мы видим потенциал в направлении интернета вещей

CNews: Есть ли задача увеличения доли в других сегментах, не только операторском? Намерена ли компания выходить в новые города с услугой доступа в интернет для массового сегмента?

Роман Кравцов: Сейчас основная задача — снижение оттока абонентской базы. Это типичная цель, которая выходит на первый план абсолютно у всех операторов. Кроме того, мы видим необходимость в более активной маркетинговой и продуктовой политике.



Мы планируем запустить в тестовую эксплуатацию телевизионную платформу, построенную по технологии ОТТ (over the top, когда услуга может предоставляться на сети любого оператора – прим. ред.). Такие сервисы уже есть на рынке, но мы будем предоставлять этот сервис с качеством ТТК. Планируется продавать как различные наборы телевизионных каналов от необходимых с минимальной ценой до пакетов, включающих различные сервисы: видео по запросу, возможность поставить эфирное телевидение на паузу, доступ к архиву, к востребованному контенту. Платформа даст возможность пользоваться этими сервисами на всех типах устройств, не только на телевизорах через ТВ-приставки, но и на телевизорах с функцией Smart TV, на планшетах, смартфонах. Причем в любой точке России, вне зависимости от оператора связи.



На федеральном уровне этот сервис должен хорошо дополнить базовую услугу широкополосного доступа в интернет. Здесь мы видим возможность как роста ARPU (средний счет одного абонента в месяц – прим. ред.), так и инструмент для сохранения абонентской базы. В среднем запуск такой услуги позволяет увеличить ARPU на 25-30% в зависимости от структуры тарифного плана.

Сейчас мы запускаем это решение в тестовом формате, а коммерческая эксплуатация намечена на первый квартал 2017 года.

CNews: ТТК до сих пор почти не был представлен на рынке платного телевидения. На какую долю вы рассчитываете в долгосрочной перспективе?

Роман Кравцов: Мы работаем на рынке кабельного телевидения, услуга предоставляется в ряде регионов: на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале. Федеральный продукт цифрового телевидения на базе ОТТ — решение, которое мы будем использовать во всех городах присутствия. Технология позволяет использовать сервис на широкополосном доступе в интернет других операторов. Также мы планируем сотрудничать с другими операторами, которые не имеют аналогичного продукта в своей линейке.

CNews: Считается, что рынок платного телевидения замедлил темпы роста. Почему вы хотите увеличить свое присутствие на нем?



Роман Кравцов: Это относится в большей степени к сегментам аналогового и спутникового ТВ, которые, действительно, замедлили свой рост. При этом рынок интерактивного ТВ — один из немногих сегментов, который продолжает расти. У ТТК есть существенная база абонентов, большинство из которых лояльны к компании. Это уже большой потенциал для развития платного ТВ.

Интернет вещей и умный город

CNews: Какие еще рынки вы считаете перспективными для компании?

Роман Кравцов: Мы видим потенциал в направлении интернета вещей. Для «Транстелекома» могут быть интересными определенные направления в этой сфере. Например, в части сервисов для РЖД — возможности контролировать состояние железнодорожной инфраструктуры, так и пользовательских сервисов для пассажиров и грузоотправителей, сервисов в области интеллектуальных транспортных систем и пр. Кроме того, нам интересны сервисы управления автомобильным трафиком, умным городом, умным домом.

Сейчас основная задача перед нами – это повышение операционной эффективности, финансовое оздоровление компании, проведение дополнительных мероприятий по увеличению объемов бизнеса, сокращению затрат

CNews: Какой вы видите роль «Транстелекома» в данной области?

Роман Кравцов: В первую очередь, мы можем выступать как оператор технологической инфраструктуры, на базе которой можем предоставлять услуги партнерам — разработчикам сервисов. Это и уровень сетей доступа, и уровень агрегации и платформенных сервисов. Во-вторых, мы можем взять на себя эксплуатацию инфраструктуры и клиентскую поддержку, чтобы партнеры могли сосредоточиться на своем профильном бизнесе. Если говорить про телематику, то уже сегодня мы совместно с ИТ-блоком РЖД прорабатываем новые сервисы с использованием носимых устройств, с помощью которых можно контролировать работу линейного персонала.

Мы видим большой потенциал в технологии RFID. При помощи меток может проводиться комплексный учет той же инфраструктуры.

Единая среда доступа

CNews: Какие еще сервисы планируется предоставлять пассажирам РЖД?

Роман Кравцов: Вместе с ИТ-блоком РЖД ТТК запустил пилотные проекты по предоставлению развлекательных сервисов, доступа в интернет в поездах. Реализован и успешно функционирует проект по обеспечению сетями Wi-Fi 107 крупнейших железнодорожных вокзалов в 83 населенных пунктах России. Мы объединили вокзалы в единую среду доступа, куда впоследствии будут включены и поезда. Мы рассматриваем разные модели по предоставлению услуг Wi-Fi, участвуем в рабочей группе по обеспечению доступа в интернет в подвижном составе. Задача непростая с технической точки зрения. Нужно обеспечить бесшовное радиопокрытие, агрегировать частотный ресурс, ведь на пути движения поезда где-то сильнее сигнал одного сотового оператора, где-то — другого. Мы видим перспективу в аппаратном «объединении» частотного ресурса, чтобы обеспечить максимально возможную скорость радиодоступа.

CNews: Несколько лет назад ТТК получил частоты в диапазоне 3,5 ГГц в 25 городах, которые теоретически подходят для развития мобильной связи по технологии LTE (4G). Вы используете этот ресурс?

Роман Кравцов: Эти частоты получались под использование технологии WiMax. На сегодняшний день больших перспектив в ее развитии мы не видим. Рассматриваются несколько вариантов, что делать с этим частотным ресурсом, для каких целей его использовать. Думаю, до конца года определимся.

CNews: Теоретически было бы интересно развивать LTE?

Роман Кравцов: Это зависит от задач, где эта технология может быть востребована и использована. Понятно, что рынок именно сотовой связи довольно конкурентный и сформированный, поэтому говорить, что мы сейчас рассматриваем себя как нового мобильного оператора, нельзя. Но для решения определенных задач получения радиодоступа, для организации последней мили — вполне возможно. Технологии LTE-R в перспективе могут иметь развитие на инфраструктуре железных дорог для нужд технологической связи.

CNews: Очень давно «Транстелеком» рассматривал возможность запуска виртуального оператора мобильной связи. Сейчас подобная история интересна?

Роман Кравцов: В рамках работы над стратегией мы, безусловно, рассматриваем такую возможность. Речь идет как о запуске предложения FMC (fixed mobile convergence – продажа абоненту фиксированной и мобильной связи услуг единым пакетом – прим. ред.), так и о предоставлении таких услуг, например, холдингу РЖД, частью которого мы являемся. Также рассматриваем возможность применения решений в области сервисов M2M.

Все дело в стратегии

CNews: Предыдущая стратегия «Транстелекома» закончилась в 2015 году. Каковы были основные результаты ее реализации?

Роман Кравцов: Если говорить про успешные моменты предыдущей стратегии, то, безусловно, это выход в массовый сегмент. Учитывая объективные причины, задача была довольно сложная. «Транстелеком» был, можно сказать, одним из последних федеральных игроков, кто выходил на этот рынок. Не все задачи, которые стояли перед компанией, были выполнены, но то, что фактически с нуля был сформирован сегмент бизнеса, который является теперь одним из основных, это, безусловно, уже можно называть успехом.



Когда я пришел в компанию, в январе 2016 года, пятилетняя стратегия «Транстелеком» находилась в стадии завершения. После анализа всех финансовых показателей мы сконцентрировались на повышении операционной эффективности бизнеса в целом. И сейчас можно сказать, что мы достигли довольно неплохих результатов.



Мы провели большую работу по анализу активов, абонентской базы, по ее кластеризации, выработали мероприятия для каждого кластера, чтобы на текущем техническом охвате, без дополнительных вложений в развитие инфраструктуры, увеличить проникновение. Здесь нам удалось преломить негативный тренд, мы сократили отток, вышли на очень хорошие показатели по подключению новых абонентов. С точки зрения бизнеса, за небольшой срок нам удалось получить конкретный результат.



Также мы сохраняем существенную долю на рынке транзита международного трафика — около 32%, на рынке внутрироссийского трафика — около 30%. В операторском сегменте всего за год мы увеличили нашу выручку более чем на ₱ 650 млн.



Безусловно, важнейшее достижение — это сильная управленческая команда, которую нам удалось сформировать в достаточно сжатые сроки. Ценность нашей команды в том, что это, с одной стороны, - традиции, опыт и знания людей, которые уже работали в компании, а с другой – это, безусловно, одни из лучших экспертов телекоммуникационного и других рынков, которые ее дополнили и усилили.

CNews: Что не получилось в предыдущей стратегии?

Роман Кравцов: Компания, к сожалению, не смогла в полной мере обеспечить достижение заявленных финансовых показателей, которые были предусмотрены стратегией. Сейчас нет смысла озвучивать какие-то цифры, потому что в рамках разработки новой стратегии одна из задач — проанализировать результаты предыдущей. Вторая задача стратегии — развитие бизнеса. Речь идет как о традиционных сегментах (операторском, корпоративном и массовом), о сервисах для РЖД и, в принципе, об экосистеме грузоперевозок, так и о развитии новых для компании направлений. Третья задача: нам предстоит дать фактуру акционеру для принятия решения о возможных моделях монетизации актива, о правильных опциях, вариантах по участию РЖД в развитии компании.

CNews: Весной вы уже объявляли конкурс по выбору компании, которая выступит консультантом процесса, но потом отменили его. С чем это было связано?

Роман Кравцов: Тот конкурс был признан несостоявшимся из-за того, что к конкурсной процедуре был допущен только один участник. К тому же было принято решение, что стратегия компании должна рассматриваться совместно со стратегией всего ИТ-блока РЖД, чтобы получить синергетический эффект. Разработка документа в РЖД идет как раз сейчас.

Мы синхронизировались по срокам с этой работой, планируем до конца года сформулировать документ и вынести его на рассмотрение и утверждение акционером.

Сейчас мы находимся на стадии, когда должны, используя экспертизу крупных консалтинговых компаний, проанализировать материалы, проработанные менеджментом, доработать и оцифровать новые направления развития и формализовать материал в итоговый документ. В октябре мы провели тендер. Победителем стала компания PricewaterhouseCoopers (PwC).



CNews: До утверждения стратегии какие-либо кардинальные изменения в «Транстелекоме» предвидятся?

Роман Кравцов: Сейчас основная задача перед нами – это повышение операционной эффективности, финансовое оздоровление компании, проведение дополнительных мероприятий по увеличению объемов бизнеса, сокращению затрат. Нам удалось получить здесь определенный результат, надеюсь, что мы этот год закроем с хорошей динамикой, с хорошими показателями.

CNews: Летом этого года были приняты антитеррористические поправки, так называемый «пакет Яровой». Участники рынка говорили, что он может снизить долю отечественных игроков на рынке транзита трафика. Что думаете об этом?

Роман Кравцов: Мы, конечно, следим за этим вопросом и ждем определенных разъяснений по типу трафика, который должен будет храниться. От этого зависит все: и то, какая система для хранения потребуется, и то, как мы будем взаимодействовать с клиентами. Пока контрагенты, партнеры никакой озабоченности не высказывают.

