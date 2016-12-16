Год Петуха пройдет под знаком цифровой трансформации

Год цифровой трансформации

Наступающий Год Петуха потребует контроля, порядка и стратегического планирования – об этом в своем прогнозе ключевых тенденций 2017 г. заявил вице-президент и директор по технологиям компании Hitachi Data Systems Хью Йошида (Hu Yoshida). При этом он подчеркнул, что его видение грядущего может не совпадать с официальной позицией компании и является лишь выражением личного мнения. Практически все тенденции предстоящего года, по словам Хью Йошиды, будут сопряжены с цифровой трансформацией. Свой прогноз он условно разделил на три основных категории: тенденции для ЦОД, развитие технологий и будущее интернета вещей.

Будущее ЦОД и ИТ-мантра

По мнению Хью Йошиды, прирост производительности работы ЦОД будет обусловлен, прежде всего, человеческими ресурсами. «Несмотря на технологический взрыв, за последние 10 лет производительность труда, в сравнении с предыдущим десятилетием, снизилась даже в тех странах, которые традиционно считаются технологически продвинутыми», – пояснил Йошида со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития (OECD). В доказательство он привел график, демонстрирующий падение производительности труда в ряде стран, за исключением Южной Европы. Хью Йошида уточнил, что производительность труда или один трудовой час рассчитывается путем деления индекса реального объема производства на индекс отработанного времени. Несмотря на то, что управление инфраструктурой ЦОД стало куда менее трудоемким, что должно было высвободить у специалистов время и энергию на повышение своей производительности, роста количества выпускаемых на рынок товаров и услуг все же не последовало. Изменить тенденцию спада производительности труда сотрудников, по мнению эксперта, может цифровая трансформация.



Еще одним трендом, по словам Хью Йошиды, станет гибкая трансформация ИТ-сектора. «ИТ-мантра будет звучать так: переход от того, чтобы делать больше с меньшими затратами к тому, чтобы делать больше и быстрее», – рассказал эксперт. Трансформация для предприятий будет сопровождаться серьезным прессингом, в том числе – необходимостью внедрения инновационных приложений и платформ. ИТ-сектор должен будет пересмотреть происходящие процессы, повысить квалификацию специалистов, а директоры по информационным технологиям (CIO), в свою очередь, должны стать ближе к бизнесу и его потребностям.



Еще один прогноз технологического директора HDS касается перемен в подходе бизнеса к инвестициям. По его мнению, сейчас рынок отходит от скупки активов, бизнесмены вкладывают средства в развитие инфраструктуры и услуг ИТ-сектора, вследствие чего их ИТ-подразделения могут снизить свои расходы, повысить гибкость и улучшить окупаемость облачных и хостинговых сервисов.

В качестве четвертого тренда Хью Йошида обозначил увеличение спроса на облачные технологии. Эксперт привел цитату вице-президента по исследованию облачных сервисов в компании Gartner Эда Андерсона (Ed Anderson): «Стратегии, основанные на облачных технологиях, олицетворяют стабильность в нашем быстро меняющемся мире». Иными словами, ИТ-специалисты будут совершенствовать свои умения в области мониторинга, рабочих нагрузок и безопасности облачных сервисов. «Вопрос "Стоит ли внедрять такие сервисы?" заменил вопрос "Когда внедрять?". Сегодня руководители отлично понимают, какую пользу их бизнесу могут принести виртуализация, конвергенция, OSD и порталы управления облачными сервисами», – отметил Хью Йошида.

Скорость и централизация войдут в тренд

Хью Йошида также обратил внимание на развитие бимодального ИТ – нового принципа организации ИТ-службы, позволяющего эффективней отвечать растущим объемам требований, поступающих от бизнес-подразделений. Напомним, что бимодальная ИТ-модель предусматривает разделение ИТ-отдела компании на два разных типа – первый отвечает за традиционную ИТ-работу, второй – за адаптивную работу, ускорение вывода продуктов на рынок, быструю эволюцию приложений и максимальную координацию с бизнес-подразделениями. По словам технологического директора HDS , первый тип ориентирован на безопасность и точность, второй – на ловкость и скорость. «ИТ-руководители должны управлять обоими режимами и выстраивать модель взаимодействия между ними», – добавил эксперт.



Еще одной перспективной тенденцией Хью Йошида назвал развитие флэш-памяти. Уже сейчас общая стоимость владения (TCO) мульти-терабайтными флэш-накопителями гораздо ниже стоимости владения жесткими дисками за счет преимуществ в электропитании, охлаждении, занимаемой площади и простоты ремонта. Ценовые различия между ними также стираются. В результате аналитики прогнозируют, что в 2017 г. доход от продаж флэш-памяти превысит доход рынка жестких дисков.



Централизованное хранения данных – еще один актуальный тренд, по мнению представителя HDS. Количество информации растет, а сама она становится все более ценной – чтобы получить наиболее объективные данные, человек сегодня черпает их из разных информационных источников. Для более эффективной защиты, сортировки и поиска информации будут создаваться централизованные хабы данных – уверен Хью Йошида. Такой хаб, по словам эксперта, должен быть масштабируемым и не может зависеть от ограничений размера файловой системы, должен собирать данные из различных источников, предоставляя возможность поиска по публичным и частным облачным и мобильным сервисам.



Замыкают список технологических трендов будущего анализ в режиме реального времени, открытое ПО Hadoop (свободно распространяемый набор утилит, библиотек и фреймворк для разработки и выполнения распределённых программ, работающих на кластерах из сотен и тысяч узлов), визуализация и прогнозирование. « Руководители предприятий стараются предугадывать события, способные повлиять на их бизнес, а потому прогнозная аналитика будет становиться все более востребованной. Эта тенденция будет включать рост использования in-memory data base-вычислений (обработка больших объемов данных в оперативной памяти компьютера), а также анализ потока данных в реальном времени, который, в свою очередь, будет связан с платформой Hadoop. Результаты будут содержаться в специальных хранилищах для последующего анализа», – полагает Хью Йошида. В числе инструментов аналитики он отметил Pentaho – свободное ПО для бизнес-анализа, позволяющее комбинировать структурированные и неструктурированные данные из разных источников.

Интеграция ИТ с интернетом вещей

Говоря о развитии интернета вещей (Internet of Things, IoT), Хью Йошида предрек дальнейшую его интеграцию в ИТ-сектор и слияние с операционными технологиями (Operational Technology, OT), аппаратным и программным обеспечением, которое обнаруживает изменения в производственном процессе и управляет ими. По мнению эксперта, именно это слияние станет основой для smart-банков, smart-магазинов, smart-транспорта и так далее. «Ритейлеры уже сегодня находятся на передовой: они сочетают данные с устройств внутри магазинов с планами по оптимизации закупок и логистическими операциями. Все больше компаний будет использовать такие инструменты, как Pentaho, сочетая их с ИТ и ОТ», – пояснил Хью Йошида.



Также, по словам представителя HDS, будет происходить дальнейшая интеграция интернета вещей в ЦОДы. «Интернет вещей является сетью, объединяющей физические девайсы, транспорт, здания и другие предметы со встроенной электроникой, датчиками и программным обеспечением. И эти объединенные в сеть вещи будут влиять на каждый аспект нашей повседневной жизни. Все решения, которые ИТ-сектор будет принимать в 2017 г., должны быть сделаны с оглядкой на интернет вещей. Соединение ИТ с операционными технологиями и аналитикой – это только первый шаг. Обращение к интернету вещей потребует не только вертикальной интеграции производственной массы, но и горизонтальной платформы для повторного использования рабочих компонентов, где front-end объединен с back-end», – завершил свой прогноз Хью Йошида.



