Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2016 года

Основные изменения в федеральном законодательстве так или иначе связаны с членством России в различных интеграционных объединениях на постсоветском пространстве, в частности, в Евразийском экономическом союзе. На региональном уровне перемены коснулись ряда областных информационных систем.

Федеральное законодательство

Федеральный закон от 22 ноября 2016 г. N 395-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени»

Саратовская область отнесена к третьей часовой зоне, в которой на час больше, чем в Москве (UTC+4).

Ранее данный регион входил во вторую зону (UTC+3). Ожидается, что смена пояса поспособствует созданию более благоприятных условий жизнедеятельности человека. В частности, позволит повысить эффективность использования светлого времени суток, устранить негативные явления в сфере состояния здоровья жителей региона, сократить объемы потребляемой электроэнергии.

Федеральный закон вступает в силу 4 декабря 2016 г. в 2 часа 00 минут.

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 ноября 2016 г. N 144 «О технологических документах, регламентирующих информационное взаимодействие при реализации средствами интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли общего процесса «Формирование, ведение и использование базы данных паспортов пунктов пропуска через внешнюю границу Евразийского экономического союза»

Утверждены технологические документы, регламентирующие информационное взаимодействие при реализации общего процесса «Формирование, ведение и использование базы данных паспортов пунктов пропуска через внешнюю границу ЕАЭС» средствами интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли.

К ним относятся Правила информационного взаимодействия при реализации процесса, Регламент информационного взаимодействия между уполномоченными органами стран ЕАЭС и ЕЭК, Описание форматов и структур используемых электронных документов и сведений, Порядок присоединения к процессу.

Решение вступает в силу по истечении 90 дней с даты официального опубликования. Срок выполнения процедуры присоединения составляет 1 год с указанного момента.

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. N 84 «О порядках формирования и ведения единого реестра зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и информационных баз данных в сфере обращения лекарственных средств»

Урегулированы вопросы формирования и ведения единого реестра зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС.

Предусмотрено ведение баз данных по лекарственным средствам, не соответствующим требованиям по качеству; по фальсифицированным и (или) контрафактным лекарственным средствам, выявленным на территориях государств - членов Союза; по нежелательным реакциям (действиям) на препараты, включая сообщения об их неэффективности; по лекарственным препаратам с приостановленными регистрационными удостоверениями, отозванным с рынка или запрещенным к медицинскому применению.

Реестр формируется на основе сведений, предоставляемых в электронном виде уполномоченными органами (экспертными организациями) в соответствии с правилами регистрации и экспертизы лекарственных средств. В реестр включаются, среди прочего, данные о лекарственной форме, концентрации, дозировке препарата; о наименованиях референтного государства, государств признания (при наличии); о коде анатомо-терапевтическо-химической классификации; об особых условиях регистрации препарата.

Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты введения в действие Протокола о присоединении Республики Армения к Соглашению о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках ЕАЭС, но не ранее, чем по истечении 10 календарных дней с даты официального опубликования решения.

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 1 ноября 2016 г. N 138 «Об организации пилотного проекта по реализации электронного документооборота между государствами - членами Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией»

Планируется организовать в I квартале 2017 г. пилотный проект по реализации электронного документооборота между государствами - членами ЕАЭС и ЕЭК.

Регламентированы правила служебной переписки органов госвласти государств - членов ЕАЭС между собой и с ЕЭК в электронном виде. Установлены требования к оформлению электронных служебных писем. Определен план мероприятий в рамках реализации пилотного проекта.

Решение вступает в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 1 ноября 2016 г. N 137 «О технологических документах, регламентирующих информационное взаимодействие при реализации средствами интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли общего процесса «Формирование, ведение и использование информационно-справочного перечня пунктов пропуска через внешнюю границу Евразийского экономического союза»

Урегулированы вопросы информационного взаимодействия при формировании, ведении и использовании информационно-справочного перечня пунктов пропуска через внешнюю границу ЕАЭС.

Для этого применяется интегрированная информационная система внешней и взаимной торговли. Уполномоченные органы государств-членов Союза направляют в ЕЭК информацию об открытии (закрытии) пунктов пропуска, изменении сведений в национальных перечнях пунктов пропуска. На основе поступивших сведений Комиссия формирует перечень пунктов пропуска и публикует его на информационном портале ЕАЭС.

Обеспечивается представление сведений из перечня по запросу информационных систем уполномоченных органов государств-членов через интегрированную информсистему внешней и взаимной торговли, в том числе с использованием сервисов, размещенных на информационном портале Союза. Кроме того, через указанные сервисы сведения из перечня предоставляются заинтересованным лицам.

Решение вступает в силу по истечении 90 календарных дней с даты его официального опубликования.

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 1 ноября 2016 г. N 136 «О технологических документах, регламентирующих информационное взаимодействие при реализации средствами интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли общего процесса «Формирование, ведение и использование общего реестра владельцев свободных складов»

Урегулированы вопросы информационного взаимодействия при реализации средствами интегрированной системы внешней и взаимной торговли общего процесса «Формирование, ведение и использование общего реестра владельцев свободных складов».

Приведено описание форматов и структур электронных документов и сведений, используемых для реализации процесса. Закреплена процедура присоединения к процессу. Целью процесса является формирование общего реестра владельцев свободных складов и предоставление участникам сведений о юрлицах. Определено содержание процедур, совершаемых в рамках общего процесса.

Решение вступает в силу по истечении 90 календарных дней с даты его официального опубликования.

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 1 ноября 2016 г. N 135 «О технологических документах, регламентирующих информационное взаимодействие при реализации средствами интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли общего процесса «Формирование, ведение и использование общего реестра владельцев таможенных складов»

В рамках ЕАЭС формируется общий реестр владельцев таможенных складов. Он создается на основании сведений о юрлицах из национальных реестров. Данные из него могут быть предоставлены уполномоченным органам государств-членов ЕАЭС и заинтересованным лицам. Общий реестр публикуется на информационном портале ЕАЭС.

В общий реестр вносятся изменения, если скорректированы сведения в национальном реестре, в том числе если приостановлена (возобновлена) деятельность юрлица в качестве владельца таможенного склада. При исключении информации из национального реестра, она исключается и из общего реестра.

Установлено, какие сведения могут запросить из общего реестра уполномоченные органы государств-членов ЕАЭС. Прописаны выполняемые при этом процедуры. Также определен порядок действий в нештатных ситуациях. Регламентировано, как взаимодействуют уполномоченные органы государств-членов ЕАЭС с ЕЭК. Прописаны требования к форматам и структурам электронных документов и сведений, используемых при информационном взаимодействии.

Определена процедура присоединения к общему процессу. Для начала в каждом государстве-члене назначается уполномоченный орган, ответственный за обеспечение информационного взаимодействия. Он выбирает схему взаимодействия и сообщает об этом ЕЭК. Затем выполняется процедура присоединения.

Решение вступает в силу по истечении 90 календарных дней с даты его официального опубликования.

Указ Президента РФ от 22 ноября 2016 г. N 614 «О внесении изменения в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. N 1203»

К гостайне отнесены сведения об отдельных мероприятиях по реализации основных направлений государственной политики в области военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами, преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности государства.

Минобороны России, МИД России и ФСВТС России наделены полномочиями по распоряжению данными сведениями.

Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2016 г. N 1205 «Об утверждении Правил выбора обязательного общедоступного телеканала субъекта Российской Федерации»

Определена процедура выбора обязательного общедоступного телеканала субъекта Федерации. Такой выбор осуществляется Федеральной конкурсной комиссией по телерадиовещанию, образованной в Роскомнадзоре. В течение 5 календарных дней после принятия решения о проведении процедуры выбора на сайте Службы (rkn.gov.ru) размещается сообщение о проведении заседания комиссии с целью проведения процедуры выбора телеканала.

Для участия в процедуре вещатель направляет соответствующее заявление. Приведен перечень документов. которые к нему прилагаются. Роскомнадзор после проверки документов принимает решение о допуске заявителя к участию в процедуре выбора (об отказе в участии). Затем все материалы передаются на рассмотрение в комиссию в течение 10 календарных дней.

В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения на сайте Службы размещается перечень вещателей, допущенных к участию в процедуре выбора телеканала. Решение о выборе обязательного общедоступного телеканала субъекта Федерации принимается на заседании путем голосования. Протокол заседания размещается на сайте службы в течение 5 календарных дней со дня его оформления.

В случае прекращения действия лицензии на вещание или установления факта несоответствия обязательного общедоступного телеканала субъекта Федерации требованиям, установленным Законом о СМИ, проводится процедура выбора телеканала.

Постановление Правительства РФ от 7 ноября 2016 г. N 1140 «О порядке создания, развития и эксплуатации Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии»

Урегулированы вопросы создания, развития и эксплуатации Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (ФГИС).

Россельхознадзор по согласованию в Минсельхозом России должен будет определить функциональные и технические требования к системе, к защите содержащейся в ней информации. ФГИС создается для обеспечения прослеживаемости подконтрольных товаров; оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов; оформления разрешений на ввоз, вывоз и транзит подконтрольных товаров; регистрации данных и результатов ветеринарно-санитарной экспертизы, лабораторных исследований и отбора проб для них; обеспечения иных направлений деятельности Государственной ветеринарной службы. Оператором ФГИС является Россельхознадзор. Определено, какая информация размещается в системе.

Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2016 г. N 1131 «Об утверждении Правил создания и обновления единой электронной картографической основы»

Для обеспечения органов госвласти, местного самоуправления, физических и юридических лиц пространственными данными предусмотрено создание и обновление единой электронной картографической основы. В связи с этим утверждены правила ее создания и обновления.

Этим занимается Росреестр или — на основании решения Службы — подведомственные ей ФГБУ. Для создания картографической основы используются представленные в электронной форме материалы и пространственные данные, содержащиеся в госфондах пространственных данных. После ввода в эксплуатацию государственной информационной системы ведения картографической основы исходные материалы объединяются в базу данных. Установлено, какие данные используются для обновления сведений картографической основы. Прописано, как проводится мониторинг актуальности картографической основы и как она обновляется.

Правила вступают в силу с 1 января 2017 г.

Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2016 г. N 1118 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Акты Правительства РФ по вопросам распределения и использования полос радиочастот приведены в соответствие с законодательством.

Так, закреплено, что таблица распределения полос радиочастот между радиослужбами Российской Федерации разрабатывается Государственной комиссией по радиочастотам и утверждается Правительством РФ. Уточнено, какие полосы радиочастот относятся к категории полос радиочастот правительственного назначения. Актуализирован перечень органов, ответственных за выделение полос радиочастот и назначение (присвоение) рабочих радиочастот.

Региональное законодательство

Приказ Управления специальной документальной связи и защиты государственной тайны Ленинградской области от 11 ноября 2016 г. N 5 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Ленинградской области в управлении специальной документальной связи и защиты государственной тайны Ленинградской области, при замещении которых государственным гражданским служащим Ленинградской области запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»

Обновлен перечень должностей государственной гражданской службы Ленинградской области в Управлении специальной документальной связи и защиты государственной тайны, при замещении которых чиновникам запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Это должности начальника Управления и его заместителя, а также должности консультанта службы специального делопроизводства и контроля Управления и главного специалиста службы специальной документальной связи.

Постановление Губернатора Ставропольского края от 10 ноября 2016 г. N 585 «О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Ставропольского края по вопросам организации и проведения опросов населения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологии и оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ставропольского края»

Пересмотрены некоторые НПА Губернатора края по вопросам организации и проведения опросов населения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий и оценки эффективности деятельности органов МСУ городских округов и муниципальных районов края.

Теперь итоги опросов населения с применением ИТ-технологий за отчетный год размещаются ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным (ранее - до 1 мая). Расширены полномочия экспертно-аналитического управления аппарата Правительства края. Отныне оно представляет на рассмотрение в Минэкономразвития РФ: информацию о выделении за счет бюджетных ассигнований из краевого бюджета грантов городским округам и муниципальным районам в целях содействия достижению и или поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов МСУ; информацию о принятых программах повышения результативности деятельности органов МСУ; информацию о досрочном расторжении трудовых договоров и пр. Кроме того, оно ответственно за размещение итогов опросов.

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 8 ноября 2016 г. N 283 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюджету Карачаево-Черкесской Республики на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Карачаево-Черкесской Республики к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»

Урегулирован порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюджету КЧР на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

Так, иные межбюджетные трансферты, полученные из федерального бюджета, перечисляются Минфином КЧР на лицевой счет уполномоченного органа, открытый в Управлении Федерального казначейства по республике. Уполномоченный орган, в свою очередь, доводит до органов МСУ уведомления по расчетам между бюджетами и лимиты бюджетных обязательств не позднее 7 дней после получения бюджетных ассигнований.

Определено, что не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, органы МСУ представляют отчет о расходовании предоставленных им средств. В случае несвоевременного представления такого отчета, уполномоченный орган вправе приостановить предоставление иных межбюджетных трансфертов. Кроме того, указано, что уполномоченный орган ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в уполномоченный федеральный орган отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов.

Постановление Мэрии муниципального образования г. Черкесска Карачаево-Черкесской Республики от 1 ноября 2016 г. N 668 «Об утверждении Положения об экспертной рабочей группе по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет ресурса «Российская общественная инициатива»

Урегулирована работа экспертной рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами РФ с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива».

Так, рабочая группа является постоянно действующим совещательным органом при мэрии города Черкесска, уполномоченным на рассмотрение общественных инициатив и на принятие решений о целесообразности разработки проекта соответствующего нормативного правового акта или принятия иных мер по реализации общественных инициатив.

Представлены задачи и функции рабочей группы. Описаны полномочия руководителя группы. Так, он осуществляет общее руководство ее деятельностью; назначает день, время и место проведения заседания и утверждает материалы, подлежащие рассылке членам рабочей группы; принимает решения о приглашении на заседание рабочей группы представителей органов исполнительной власти республики, иных организаций, не включенных в состав рабочей группы и др. Заседание рабочей группы проводится по мере необходимости. Основанием для их проведения является поступление в установленном порядке общественной инициативы.

Постановление вступает в силу со дня его официального размещения на информационном стенде в здании мэрии муниципального образования города Черкесска.

Распоряжение Департамента информатизации Тюменской области от 14 ноября 2016 г. N 04-р «О региональной информационной системе «Наш дом»

Введена в эксплуатацию информационная система «Наш дом».

Основной целью функционирования ИС «Наш дом» является обеспечение публичного контроля за своевременностью и качеством решения обозначенных в сообщениях пользователей ИС «Наш дом» проблем.

Основными задачами ИС «Наш дом» являются:

- организация информационного пространства в Тюменской области для взаимодействия исполнительных органов государственной власти Тюменской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Тюменской области, государственных и муниципальных учреждений, физических лиц по решению вопросов развития территории и конкретных участков в Тюменской области;

- реализация механизмов контроля качества решения обозначенных в сообщениях пользователей ИС «Наш дом» проблем.

Основными функциями ИС «Наш дом» являются:

- обеспечение направления сообщений в Администрацию муниципального образования Тюменской области;

- модерация сообщений Администрацией муниципального образования Тюменской области;

- подготовка ответов Администрацией муниципального образования Тюменской области;

- публикация ответов на сообщения Администрацией муниципального образования Тюменской области.

Приказ департамента информатизации и связи Ярославской области от 1 ноября 2016 г. N 82 «О внесении изменений в приказ департамента информатизации и связи Ярославской области от 18.02.2016 N 77»

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы департамента информатизации и связи Ярославской области на 2016 г. и плановый период 2017 и 2018 гг. увеличен с 524690,244 тыс. руб. до 526353,271 тыс. руб.

Приказ вступает в силу с момента подписания.

Постановление администрации Тамбовской области от 2 ноября 2016 г. N 1272 «О государственной информационной системе администрации Тамбовской области «Электронная база данных «Реестр государственных гражданских служащих»

Создана государственная информационная система «Электронная база данных «Реестр государственных гражданских служащих». Установлен порядок формирования и обеспечения функционирования информационной системы, порядок доступа к сведениям, а также обеспечения защиты информации. Определена ответственность участников информационного обмена.

Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Москвы от 8 ноября 2016 г. N 730-ПП «Об автоматизированной информационной системе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы»

Автоматизированная информационная система Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости (далее - АИС ГИН) содержит информацию, используемую органами исполнительной власти города при организации мероприятий, направленных на обеспечение регионального госконтроля за использованием объектов нежилого фонда на территории города и за его пределами, находящихся в собственности Москвы, и муниципального земельного контроля за использованием земель.

В АИС ГИН осуществляются сбор, обработка, хранение и поддержание в актуальном состоянии информации о фактическом использовании объектов нежилого фонда; учет выявленных административных правонарушений в области использования земель и объектов нежилого фонда, контроль за выполнением выданных предписаний (требований) об устранении выявленных нарушений; учет незаконного (нецелевого) использования земельных участков и пресечение их незаконного (нецелевого) использования и т.д.

Поставщиками информации в АИС ГИН являются органы исполнительной власти и госучреждения города. Пользоваться информационной системой могут органы исполнительной власти и госучреждения, нуждающиеся в информации, содержащейся в АИС.

Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 1 ноября 2016 г. N 366 «Вопросы Управления Республики Северная Осетия-Алания по информационным технологиям и связи»

Урегулирована деятельность Управления РСО-А по информационным технологиям и связи.

Так, управление является органом исполнительной власти РСО-Алания, осуществляющим разработку и проведение государственной политики в сфере ИКТ и связи. Финансирование его деятельности осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

Деятельность Управления направлена на создание комплекса информационных систем, способствующих организации деятельности органов исполнительной власти республики и органов МСУ, а также объединяющих их на основе электронного правительств; повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг при предоставлении на базе МФЦ.

Определено, что к полномочиям Управления относятся осуществление координации деятельности органов исполнительной власти и органов МСУ в сфере ИКТ и связи, в том числе определение приоритетных направлений республиканской информатизации; участие в создании и развитии информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; проведение экспертной оценки документов, программ и проектов, используемых в сфере ИКТ и связи и др. Управление возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от неё Главой республики по представлению Председателя Правительства. Подробно описаны его полномочия.

Постановление администрации Тамбовской области от 2 ноября 2016 г. N 1273 «О государственной информационной системе контроля обращений граждан администрации Тамбовской области»

В целях формирования полной, достоверной и актуальной информации о работе с обращениями граждан создана государственная информационная система контроля обращений граждан администрации области. Администрация области является оператором ГИС, а также государственным органом, осуществляющим правомочия обладателя информации от имени области. Созданная информационная система применяется в информационной среде органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления области по работе с обращениями граждан в электронной форме.

Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Постановление администрации Тамбовской области от 2 ноября 2016 г. N 1270 «О государственной информационной системе администрации Тамбовской области «Списки кандидатов в присяжные заседатели для судов общей юрисдикции»

Формирование списков кандидатов в присяжные заседатели для судов общей юрисдикции с целью осуществления правосудия при рассмотрении судами первой инстанции подсудных им уголовных дел с участием присяжных заседателей осуществляется при помощи ГИС «КПЗС». Закреплены принципы ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации указанной информационной системы, определены участники информационного обмена. Определен порядок функционирования ГИС «КПЗС», доступа к сведениям и защиты информации.

Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Решение Ивановской городской Думы от 2 ноября 2016 г. N 281 «Об утверждении Порядка установки информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории города Иванова»

Принятый порядок определяет единые требования к установке информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории города Иванова, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Обязанность по установке информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории города Иванова, возлагается на собственников указанных объектов.

В случае если объект культурного наследия находится в государственной или муниципальной собственности, установка на него информационных надписей и обозначений осуществляется органом государственной власти, органом местного самоуправления или лицом, за которым данный объект закреплен на праве хозяйственного ведения или оперативного управления либо осуществляющим полномочия собственника в отношении указанного объекта, или лицом, которому данный объект предоставлен в безвозмездное пользование.

В случае если объект культурного наследия находится в государственной или муниципальной собственности и закреплен в установленном порядке за несколькими органами и (или) лицами, установка на него информационных надписей и обозначений осуществляется органом или лицом, за которым закреплена наибольшая часть такого объекта культурного наследия, если иное не предусмотрено соглашением между пользователями.

Согласование установки информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия осуществляет комитет по культуре Администрации города Иванова.

Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Тульской области от 9 ноября 2016 г. N 505 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения Тульской области»

На территории Тульской области утверждена кадастровая стоимость земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения Тульской области, учтенных в государственном кадастре недвижимости по состоянию на 1 января 2016 г.

Так же утвержден средний уровень кадастровой стоимости 1 кв. м земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения по муниципальным районам (городским округам) Тульской области по состоянию на 1 января 2016 г.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Распоряжение Министерства инвестиций и инноваций Московской области от 9 ноября 2016 г. N 7 «Об утверждении Порядка рассмотрения ходатайств, уведомлений государственных гражданских служащих Министерства инвестиций и инноваций Московской области, информировании их о принятом представителем нанимателя решении, учете уведомлений, а также выдаче оригиналов документов к званию, награды и оригиналы документов к ней при удовлетворении ходатайства»

Утвержден порядок рассмотрения ходатайств, поданных государственными гражданскими служащими Министерства инвестиций и инноваций Московской области. Ходатайство подается в отдел кадровой работы и делопроизводства Управления правовой и организационной работы в течение трех рабочих дней в том случае, если служащий получил звание, награду, знак отличия иностранных государств, международных организаций, политических партий и иных общественных объединений, либо был уведомлен об их предстоящем получении. Министерство рассматривает ходатайство в течение 10 рабочих дней со дня его регистрации. Решение о разрешении или об отказе в принятии государственным гражданским служащим звания, награды, знака отличия принимается Министром инвестиций и инноваций Московской области.

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