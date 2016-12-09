Первое настоящее сравнение «1С:ERP» и SAP ERP

В 2013 г. российская компания «1С» выпустила свою систему ERP, рассчитанную на управление ресурсами крупных предприятий. Многие тогда увидели в этом серьезный вызов позициям SAP – лидеру по выручке на российском рынке ERP. На сегодняшний день число внедрений российской системы перевалило за тысячу. Стала ли «1С:ERP» полноценным конкурентом решениям SAP и в какой плоскости заказчики и поставщики сравнивают решения российского и немецкого вендоров – разбирается CNews.

По данным IDC, в 2015 г. доля выручки SAP на отечественном рынке программного обеспечения информационных систем управления предприятием (ERP, ИСУП) составила 48,9%, а «1С» – 32,7%. Аналитики TAdviser оценили доли крупнейших ERP-вендоров по числу автоматизированных рабочих мест и выяснили, что по состоянию на сентябрь 2016 г. 31% из них принадлежит продуктам «1С», 7,8% – решению «Галактика ERP» и 6,2% – SAP ERP. В числе пользователей «1С:ERP», представленной на рынке с декабря 2013 г., – такие крупные предприятия как автомобилестроительный холдинг «Соллерс», более 100 организаций оборонно-промышленного комплекса, «Мотовилихинские заводы», концерн НПО «Аврора», цифровой центр «Ион», «Евраз Металл-инпром».

Что и сколько стоит

Понятно, что разительное отличие в позициях двух вендоров по выручке и числу пользователей связано с существенной разницей в стоимости решений «1С» и SAP. По словам Олега Филиппова, активного участника профессионального онлайн-сообщества по автоматизации учета и управления Infostart.ru, при нынешнем курсе евро стоимость SAP стала просто неподъемной для большинства российских компаний. «Средняя стоимость пользовательской лицензии SAP – €2000-3000, а 1С – €70. При этом в случае с SAP официального прайса вы не найдете – цена зависит сугубо от пожеланий партнера, который вам ее продает, – говорит Олег Филиппов. – Кроме того, если вы будете использовать SAP, вас любыми правдами и неправдами заставят платить каждый год 6% от стоимости лицензий за техническую поддержку».

«Стоимость пользовательской лицензии 1С зависит от ее типа и количества пользователей и начинается от нескольких тысяч рублей. Однако, кроме пользовательской лицензии заказчику необходимо будет приобрести лицензию на сам программный продукт, который будет установлен в организации», – продолжает Максим Андреев, директор по бизнес-приложениям компании «Крок», являющейся одновременно партнером и «1С», и SAP. Техническая поддержка не является обязательной услугой при использовании продуктов «1С».

По словам Дениса Соколова, руководителя дирекции по работе с корпоративными клиентами «1С-Рарус», вместо покупки лицензии можно арендовать решение в облаке по цене от ₽700 в мес. за одно рабочее место. В числе обязательных расходов также информационно-технологическое сопровождение (ИТС), которое обойдется для решений уровня «Проф» в ₽30-35 тыс. в год, а для «Корп» определяется индивидуально с учетом используемых лицензий. При этом в договор ИТС включена не только «техподдержка», но и ряд полезных сервисов.

«По базовому продукту S/4 HANA или SAP ERP стоимость определяется по количеству пользователей. По другим продуктам существуют свои метрики, такие как количество процессорных ядер сервера или оборот компании по определенному направлению, – говорит Максим Андреев. – Стоимость лицензий у партнеров SAP не может быть выше той, что указана в базовом прайс-листе вендора. При этом обязательным условием продажи лицензий является покупка техподдержки на 1 год – до 22% от стоимости лицензий. Также дополнительно лицензируются используемые базы данных сторонних производителей – Oracle, Microsoft и так далее».

По словам Артема Натрусова, вице-президента по информационным технологиям «Евраз Холдинг» (одно из предприятий которого – «Евраз Метал-инпром» – использует «1С:ERP» с 2015 г.), программное обеспечение SAP намного дороже, чем «1С». Тем не менее, затраты как на внешний консалтинг, так и на внутренние ресурсы обойдутся в сравнимые суммы. «Также необходимо учитывать то, что функциональность «1С» в областях, не связанных с законодательством, менее зрелая, чем SAP, что требует в среднем большего количества доработок. Это в свою очередь повышает стоимость владения 1С, – говорит он. – Этот эффект тем сильнее, чем более сложная функциональность используется. И напротив, если взять только бухгалтерию, то эффекта меньшей зрелости не будет вовсе».

Мария Коршунова, руководитель департамента решений SAP группы компаний Softline – партнера SAP, отмечает, что согласно официальному прайс-листу SAP, который распространяется среди партнеров, цена лицензии составляет от ₽50 до 200 тыс. в зависимости от функциональности. Конечная стоимость решения для корпоративного пользователя определяется дополнительной скидкой, которая может быть предоставлена вендором или партнером в зависимости от объема закупаемых лицензий. Стоимость техподдержки в зависимости от уровня варьируется от 19% до 22% в год. «Поддержка лицензий, естественно, крайне желательна, но она не является обязательной. Клиент может отказаться от нее, но, как правило, так поступают компании, для которых не существенны обновления, выпускаемые SAP для поддержки требований российского законодательства, либо те компании, решение которых сильно кастомизировано, – уточняет Мария Коршунова. – Среди наших клиентов такие компании есть. Скажем, один крупный продуктовый ритейлер не пользуется поддержкой SAP просто потому, что у него существенно адаптированная версия ERP-системы, очень много собственных разработок на базе SAP. Для таких компаний обновление – это большой ИТ-проект, который по масштабам можно сравнить с внедрением SAP с чистого листа».

Все для пользователей

Еще одним показателем качества программного продукта является его удобство. По мнению Олега Филиппова, по этому параметру «1С» существенно превосходит SAP. Не столь категоричен Артем Натрусов, который характеризует «1С» как «крепкий базовый уровень с точки зрения эргономики», однако отмечает, что «для бизнес-модулей логика менее стройна». Что касается SAP ERP, то несмотря на то, что изначально система строилась как инженерное решение с минимальной адаптацией под пользователя, в последние годы в новых продуктах появился более прогрессивный и дружелюбный к пользователю интерфейс Fiori, продукт Screen Personas, позволяющий адаптировать привычные транзакции, а также новое поколение инструментов для обучения, которые встраиваются в продуктивный интерфейс. «Все это позволяет сказать, что SAP предоставляет решения на уровне лучших образцов», – говорит Артем Натрусов.

Выбор документа для редактирования в SAP (сверху) и 1С (снизу)

Источник: «Инфостарт», 2016

По словам Альберта Микшанского, директора по комплексной интеграции информационных систем группы «Сибур», которая использует SAP ERP c 2015 г., обе системы понятны на интуитивном уровне, но требуют обучения пользователей. «Сотрудники, которые ранее работали в «1С», а сегодня – в SAP ERP, отмечают, что вторая система более удобна с точки зрения пользовательского интерфейса», – говорит он.

Альберт Микшанский также отмечает, что обе платформы обладают схожим встроенным набором отчетов, а также возможностью расширения аналитики – пользователи самостоятельно могут выбирать необходимые параметры, включать в отчеты те или иные показатели. Одним из ключевых отличий решений SAP от «1С», по его мнению, является наличие дэшбордов, которые, по сути, заменяют собой презентации к отчетным совещаниям.

Расширение отчетности при помощи SAP BI может основываться на промежуточном хранилище SAP BW или работать напрямую с ERP системой. Последний вариант в особенности эффективен при использовании аппаратно-программного комплекса SAP HANA, который резко повышает производительность отчетности, продолжает Артем Натрусов. В «1С» структура базы данных проще, чем в SAP, и OLAP-кубы можно формировать непосредственно из таблиц в СУБД без использования специальных коннекторов. «При таком подходе повышается риск логических ошибок, но стоимость владения таким решением существенно ниже, чем BI на SAP», – говорит он.

Денис Соколов отмечает наличие в «1С» системы компоновки данных (СКД) как эффективного инструмента обработки и анализа полученных данных с помощью таблиц и диаграмм. «Лично мне нравится инструмент диаграмм и возможность условного форматирования, когда я могу подсветить нужные данные. Анализ данных с помощью таких отчетов – это удовольствие», – говорит он.

Существенной для российских пользователей является также возможность вести в ERP-системе бухгалтерский учет как по РСБУ, так и по МСФО. В продуктах «1С» она реализована наравне с другими видами финансового и нефинансового учета, которые применяются по всему миру – кадровый, налоговый, управленческий и складской, учет НДС и т.д. Стандартные версии «1С», как правило, обладают широкими возможностями настройки и дают возможность каждому предприятию максимально адаптировать исходный продукт под себя без дополнительных доработок. При изменении законодательства обновления «1С» выходят даже раньше, чем у других производителей ERP, представленных на российском рынке, рассказывает Максим Андреев. Артем Натрусов также отмечает, что «1С», как правило, выпускает обновления более оперативно.

В российской поставке лицензий SAP есть дополнение с российским бухучетом и отчетностью, поэтому все возможности для ведения РСБУ в ней предусмотрены: есть российский план счетов, учет НДС, книга покупок, учет счет-фактуры и т.д. РСБУ настраивается в ходе проекта. Обновления выходят регулярно, по срокам полностью укладываются в требования российского законодательства и доступны в рамках услуг по техподдержке, продолжает Максим Андреев.

«В SAP отчетность по РСБУ реализована в специальном Russian Add ON, обновления которого запаздывают как минимум на полгода, а настройка «признания выручки» под РСБУ требует нескольких консультантов, – говорит Олег Филиппов. – Отчеты по МСФО формировать человеку, не привыкшему к особенностям интерфейса, очень и очень сложно». «Обновления к обеим платформам выходят достаточно оперативно, дабы не нарушать законодательство, обладающее свойством периодически изменяться», – не соглашается с ним Альберт Микшанский.

Интеграция и разработка

Насколько просто и удобно интегрировать ERP-систему в уже существующую ИКТ-инфраструктуру? Если говорить про «1С», то эта платформа является открытой и предоставляет возможность для интеграции практически с любыми внешними приложениями и оборудованием на основе общепризнанных открытых стандартов и протоколов передачи данных. В числе интеграционных технологий, которые поддерживаются платформой, HTTP- и веб-сервисы, XML-документы, XDTO, REST-интерфейс, работа с текстовыми документами и файлами, электронной почтой, двоичными данными и пр.

SAP также позволяет интегрировать ее с любой существующей на предприятии системой. Система поддерживает основные интеграционные возможности, которые доступны для подобного сложного ПО: веб-сервисы, RFC, ALE, а также позволяет обрабатывать файлы практически любых типов. «В контексте массового перехода в облака, который заметен даже в сегменте ERP-систем, у SAP уже есть инструментарий для интеграции с облачными продуктами, – говорит Мария Коршунова. – Что касается интеграционных возможностей SAP S/4 HANA, здесь используются те же веб-сервисы, PI, а также HCI – SAP HANA Cloud Integration».

Среда разработки в SAP (сверху) и 1С с дополнением «Снегопат» (снизу)

Источник: «Инфостарт», 2016

По словам Олега Филиппова, интеграционные возможности SAP реализованы в компоненте XI/PI, которая стоит отдельных денег. Возможностей две – SOAP и RFC. «Сказать, что SAP в чистом виде поддерживает SOAP, язык не поворачивается, потому как SAP не поддерживает WSDL, по крайней мере автоматически. Ни сгенерировать WSDL-схему для существующего веб-сервиса, ни импортировать описание стороннего веб-сервиса из WSDL-схемы в SAP нельзя, – говорит он. – RFC – так в SAP называют API, которое во всем мире принято называть RPC. COM и OLE интерфейсы отсутствуют».

Также, по мнению большинства экспертов, обе системы предоставляют достаточные возможности для доработок. «В SAP ядро существенно лучше изолировано, что позволяет проводить обновление версий с меньшими трудозатратами», – уточняет Артем Натрусов. Альберт Микшанский считает, что в SAP реализовано более продвинутое управление версиями объектов репозитария, а также более продуманная система переносов разработок. В среде разработки создан удобный инструмент, позволяющий отследить использование того или иного объекта в программах. Для управления ландшафтом SAP ERP используется продукт SAP Solution Manager, который обеспечивает управление процессами поддержки пользователей, внедрения проектов и изменений. Все процессы интегрированы с объектами системы SAP ERP, что позволяет обеспечить контроль процесса ведения разработок, переносов в продуктивную среду и целостности компонентов системы. «Если говорить про новые инструменты разработки, то необходимо отметить Eclipse. Эта среда разработки позволяет кастомизировать в том числе и приложения Fiori, при этом поддерживая разработку под SAP GUI», – продолжает Мария Коршунова.

«У «1С» тоже есть свои плюсы – создать среду для разработки можно весьма оперативно, новая среда не требует большого дискового или серверного пространства, – говорит Альберт Микшанский. – Функциональность, реализованная в SAР, требует большего объема пространства».

Важной частью технологической платформы «1С» является встроенный язык, который позволяет разработчику описывать собственные алгоритмы функционирования прикладного решения. Среди наиболее значимых особенностей встроенного языка, в частности, предварительная компиляция – перед исполнением модули, содержащие текст на встроенном языке, преобразуются во внутренний код. Другие особенности – кэширование скомпилированных модулей в памяти; отсутствие программного описания объектов конфигурации – разработчик может использовать либо встроенные в платформу объекты, либо объекты, созданные системой в результате визуального конструирования прикладного решения, а также мягкая типизация – тип переменной определяется типом значения, которое она содержит, и может изменяться в процессе работы, отмечает Максим Андреев.

Заказчики и интеграторы о ERP-системах SAP и 1С

Группа параметров SAP ERP 1С ERP Стоимость Инфостарт: С современным курсом евро стоимость SAP стала просто неподъемной для большинства российских компаний Евраз:1С предлагает недорогой продукт, который во многих случаях будет эффективен по сочетанию цены и качества Зрелость Евраз: Решение SAP основано на тысячах внедрений в крупных компаниях, которые сформировали лучшие практики Крок: Решения 1С развивались вместе с развитием бизнеса в России, поэтому они содержат в себе российские практики управления бизнесом Крок: Система уже более 20 лет присутствует на мировом рынке. Многие крупнейшие компании используют ее из-за реализованных в системе мировых практик управления предприятием Softline: 1С – это больше локальная история, специфичная главным образом для России Softline: SAP – это действительно мировой стандарт ERP-системы. Подавляющее большинство транснациональных корпораций, которые работают в нашей стране, применяют SAP 1С:Рарус:В нашей практике не было случая, когда клиент не получил бы в результате необходимый ему функционал Функциональность Softline: У SAP есть функциональность под большое количество вертикалей: под автомобильный бизнес, под ритейл, под нефтегазовую отрасль, индустрию развлечений и под многие другие отрасли. Функциональность, свойственная конкретной вертикали, активируется под конкретного заказчика, ему сразу предлагается возможность воспользоваться лучшими практиками, которые заложены в SAP, конкретно для ведения его бизнеса. Ничего не нужно придумывать. Это помогает избежать ошибок, которые непременно бы возникли в процессе «изобретения велосипеда». Евраз: 1С может иметь преимущество над SAP, если речь идет о российском учете и не требуется расширенная функциональность ERP Сибур: Единая рабочая среда для всех блоков компании, включая производство, логистику, продажи, международные операции, оперативность (данные с транзакционного уровня на уровень управленческой отчетности транслируются ежедневно) Сибур: Отсутствие проверенной и подтвержденной опытом внедрения возможности обеспечить сквозную поддержку цепочки процесса химического производства Сибур: Вариативность процессов и обширный набор функциональных областей c возможностью расширения автоматизации на смежные с ERP процессы в рамках единой интегрированной платформы на базе SAP. Например, в области закупок (SRM), управления складами (WMS), ОТ и ПБ (EhSM), управления транспортом (SAP TMS) Сибур: Наличие значительных функциональных разрывов в поддержке производства, транспортировки, продаж и международных операций Сибур: Преднастроенный BI бизнес-контент, позволяющий сократить время при внедрении отчетности Инфостарт: Удобная строенная система аналитической отчетности Крок: В новом решении SAP S/4HANA заявляется реализация таких новых концепций как InMemory, большие данные, интернет вещей, что даст возможность предприятию получить весь спектр интегрированных друг с другом решений от одного производителя 1С: Рарус: Сочетает комплекс готовых решений для бизнеса с гибкими инструментами, позволяющими быстро реализовать ноу-хау конкретного предприятия. Масштабируемость Евраз: SAP предлагает решения максимальной масштабируемости Евраз: 1С имеет границу масштабируемости на уровне 1000 – 2000 пользователей. В "Евразе" внедрено решение 1С ERP для металлоторговой компании группы, которое находится в этой вилке. Планировать более крупное решение - пока риск Крок: Вопросы производительности крайне редко являются критическими для SAP в рамках больших инсталляций 1С: Рарус: Масштабируемость, производительность и отказоустойчивость платформы позволяют делать крупные проекты на тысячи и десятки тысяч рабочих мест Качество исполнения Евраз: Логика и качество исполнения существенно выше, чем в 1С Евраз: В современной ветке развития 1С – 1С ERP пока есть значимые недостатки в структуре, в стабильности ядра системы Softline: Нет возможности изменять документы задним числом. Так называемый «аудиторский след» позволяет посмотреть и понять происхождение любой цифры в итоговой отчетности. SAP дает прозрачную картину ситуации как для собственников компании, так и для налоговых органов. Softline: 1С поддерживает перепроведение документов. Таким образом, при каждой перепроводке операции происходит пересчет цены материалов по всем документам системы. Это приводит к существенным проблемам с производительностью. Архитектура 1С не рассчитана на обработку большого количества документов Крок: Методология внедрения SAP ориентирована на крупные проекты и позволяет, если ее придерживаться, реализовывать проекты любого масштаба c минимальными рисками Крок: Подходы 1С в первую очередь ориентированы на малый и средний бизнес Качество техподдержки Softline: Централизованная поддержка, которую обеспечивает сам вендор, а также партнеры, имеющие сертифицированную службу сопровождения. Качество этой поддержки регламентируется стандартами SAP, оно одинаковое для всех клиентов Softline: Качество поддержки 1С зависит целиком и полностью от интегратора или даже от конкретного человека на стороне интегратора, который внедрял 1С у клиента Оперативность обновления Softline: SAP, в какой бы стране он ни работал бы, удовлетворяет требованиям законодательства Крок: Оперативность обновления продуктов 1С на изменения требований законодательства РФ давно стала недосягаемым стандартом, и может вызвать даже ощущение, что эти изменения разрабатываются при непосредственном участии представителей "Фирмы "1С" Возможность настройки и доработки Евраз: В SAP ядро существенно лучше изолировано, что позволяет проводить обновление версий с меньшими трудозатратами Крок: Широкая партнерская сеть, огромное число внедрений, поэтому практически для любой ситуации в проекте можно найти нечто аналогичное, уже ранее реализованное и сертифицированное по программе «1С совместимо» Евраз: SAP расширил набор инструментов разработки. Платформа пользовательского интерфейса Web Dynpro может использовать Java, а платформа Fiori использует HTML5 Крок: Средства настройки и доработки продуктов "Фирмы "1С" одни из самых удобных и эффективных, а это обязательно сказывается на итоговой стоимости для заказчика 1С:Рарус: Позволяет использовать единожды написанные приложения в разных вариантах – локальном, клиент-серверном, распределенном, облачном, в разных операционных системах, с различными СУБД. Кроме того, платформа позволяет разрабатывать мобильные приложения для iOS и Android

Источник: CNews Analytics, 2016

Встроенный язык «1С» имеет много общих черт с другими языками, такими как Pascal, Java Script, Basic, что облегчает его освоение начинающими разработчиками. Однако он не является прямым аналогом какого-либо из перечисленных языков. В свою очередь, ABAP, с которым работают разработчики SAP, существенно от них отличается, однако, по мнению Артема Натрусова, это не так важно, так как экосистема уже сложилась и компетенции на рынке есть. При этом SAP расширил набор инструментов разработки. Платформа пользовательского интерфейса Web Dynpro может использовать Java, а платформа Fiori – HTML5.

По мнению Альберта Микшанского, преимуществом ABAP является встроенный механизм синтаксических проверок, позволяющий еще на этапе разработки убедиться в корректности программного кода. «Особо стоит отметить удобство работы с базами данных – язык позволяет работать с различными базами однообразно, не меняя код программы. Вести разработку можно и не обладая знаниями в области организации хранения баз данных, – говорит он. – Еще одним преимуществом языка ABAP является его постоянное совершенствование со стороны SAP – с каждым годом использовать его становится удобнее».

Функциональность и архитектура

Что касается функциональности обсуждаемых решений, то по мнению Артема Натрусова, SAP предлагает существенно более широкие возможности, а «1С» частично компенсирует это наличием партнерских решений в области, например, ТОРО или складов, но уровень зрелости таких решений ниже. Максим Андреев в числе преимуществ «1С» отмечает открытость стандартных решений и простоту их модернизации и при этом подчеркивает, что любое внедрение подразумевает доработку решения под требования конкретного заказчика. «Мы хорошо умеем автоматизировать в среде «1С» как типовые, так и уникальные бизнес-процессы, развивать и сопровождать функционал созданной нами системы в соответствии с изменениями потребностей бизнеса клиента, – продолжает Денис Соколов. – В нашей практике не было случая, когда клиент не получил бы в результате необходимый ему функционал».

«В нашей компании уровень кастомизации при внедрении SAP ERP составил почти 20%, – говорит Альберт Микшанский. – Если говорить про те предприятия «Сибура», где учет ведется в «1С», отмечу, что обновления выпускаются ежемесячно, но они не относятся к глобальным доработкам. Скорее, это требования внутреннего управленческого учета. Аналогичная ситуация и с продуктами SAP ERP – мы собираем потребности в доработке системы и раз 5-6 в год «накатываем» их на продуктивную версию».

Немаловажный показатель качества любого, а тем более столь масштабного решения, как ERP-система, – продуманность и надежность ее архитектуры. По мнению Олега Филиппова, в данном случае «возраст» SAP отнюдь не является преимуществом. «Половина ее написана в 70-х, часть в 90-х, некоторые транзакции совсем современные. Где-то используется ООП, где-то процедурное программирование. Названия таблиц по восемь символов не отражают их сущности, длина ключей аналитики в 30 символов часто оказывается недостаточной. В общем, совместимость с предыдущими версиями и успешные обновления дорого обходятся SAP», – говорит он. По его словам, SAP – годами проверенная система, с чудовищным объемом функционала, которая позиционируется как best practices автоматизации. Но развивать ее достаточно проблематично, и глубоко внутри SAP давно уже устарел. Кроме того, в связи со спецификой своего позиционирования SAP так и не повернулся «лицом» к пользователям. Но как показывает практика развития ИТ-систем, будущее не за самыми «правильными и выверенными» системами, а за теми, с которыми удобно работать конечному пользователю.

Александр Низник, генеральный директор Novardis, напротив, считает, что огромный опыт, накопленный SAP за долгие годы существования на рынке, является ее основным преимуществом. А с помощью каких технологий он реализован – это второстепенный вопрос. «Раньше бизнес-решения были реализованы на платформе ERP, сейчас SAP выводит на рынок новую платформу S/4HANA, где опыт и знания в области бизнес-процессов никак не устаревают, а наоборот, переводятся на новые технологии, – говорит он. – Поэтому компания SAP имеет огромное преимущество, благодаря которому при правильном внедрении программных продуктов программирование сводится к минимуму, а все основные бизнес-процессы делаются настройками. В этом случае багаж знаний никак не может мешать».

«В 2015 году SAP совершила революцию – компания выпустила SAP S/4HANA. По сути, ее разработчики переписали продукт под новое ядро и под новый стек технологий, сохранив багаж функциональности, который актуален на данный момент, – согласна с ним Мария Коршунова. – SAP S/4HANA уже на уровне архитектуры использует все возможности платформы HANA. В новый продукт в качестве отдельных программных модулей вошли функциональные блоки, которые ранее были отдельными приложениями». Также важным шагом в развитии стало появление Fiori. Это пользовательский интерфейс, благодаря которому SAP прост в освоении и использовании. Fiori создан для того, чтобы персонализировать решение SAP под каждого конкретного пользователя. Он, словно конструктор, позволяет из отдельных звеньев собирать целые бизнес-процессы. «Если пользователь разобрался в том, как работать со смартфоном, он с легкостью освоит работу по бизнес-процессам в том виде, в каком ее предлагает Fiori», – уверена Мария Коршунова.

Что касается «1С», то по мнению экспертов, она очень хорошо проработана и продумана на функциональном уровне. Интерфейс системы эргономичен и современен. Архитектура системы оказалась весьма успешной и развивается быстрыми темпами. «Масштабируемость, производительность и отказоустойчивость платформы «1С» позволяют делать крупные проекты на тысячи и десятки тысяч рабочих мест», – уверен Денис Соколов.

Тем не менее, «1С» еще есть куда развиваться. «Для того, чтобы догнать SAP, 1С нужно вложить в разработку десятки миллиардов евро. Но не надо забывать о том, что SAP не стоит на месте и с каждым годом вкладывает в свое развитие до 25% оборота всей компании», – говорит Александр Низник.

«Выбор платформы – комплексный процесс, в рамках которого анализируется соответствие системы функциональным требованиям, таким как возможность системы в стандартной конфигурации реализовать требования бизнес-процесса. Есть технические требования – мощность инфраструктуры, базовое ПО, авторизация, безопасность, интеграция и другие аспекты. Также есть кластер нефункциональных требований – масштабируемость, тиражируемость, отказоустойчивость, надежность вендоров, наличие экспертизы и другие параметры. Уже на основе анализа этих требований рассчитывается совокупная стоимость владения и бизнес эффекты от внедрения», – резюмирует Альберт Микшанский.

Что же выбрать?

Можно ли на основании всего вышесказанного решить, какая ERP-система лучше? Конечно, нет.

«1С» изначально создавалась для автоматизации процедур и рабочих мест, а SAP предназначена для управления ресурсами предприятия – обеспечения непрерывности поставок, бесперебойного производства, своевременной коррекции производственного плана, перенастройки мощностей и т.п. «Эффект автоматизации, аналогичный «1С», не входит в число целей SAP, хотя иногда и может проявляться в виде побочного эффекта, – говорит Владимир Шевченко, ИТ-директор компании ABB Russia. – Основное назначение SAP – не автоматизация рабочих мест, а организация выполнения сложного производственно-логистического функционала. Поэтому идея сравнивать SAP и «1С» может появиться только в одной ситуации – когда SAP априори используется не по назначению».

«Решения «1С» развивались вместе с развитием бизнеса в России. Поэтому они содержат в себе российские практики управления бизнесом, в отличие от SAP, который несет в себе печать западных традиций», – продолжает Максим Андреев.

Наталья Рудычева,

Ренат Зайнутдинов