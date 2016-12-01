Что банкиры думают об инновациях в ИТ

В свете продолжающегося экономического кризиса банковская отрасль ощущает падение темпов информатизации. Участники рынка в своих прогнозах называют цифру не менее 20%. Стремясь снизить издержки, банки приступили к оптимизации ИТ-инфраструктуры. Для удержания клиентов они перемещают вектор внимания на ДБО. Каковы новые возможности в сложных экономических условиях и что банки намерены предпринять, чтобы оставаться на плаву, обсудили участники секции «Банки. Новые точки роста при сокращении ИТ-затрат» в рамках CNews Forum 2016.

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Банки начали осознавать, что открытый интерфейс программирования приложений (API) – отличный способ завоевания и удержания клиентов: используя открытые API, разработчики могут создавать интересные пользователям кастомизированные приложения. Банк, который открывает API, помогает финтех-стартапам изобретать новые платежные продукты.

«Платежная директива PSD2, (Payment Services Directive), введенная в Евросоюзе, обязует банки открыть свои API, что должно усилить конкуренцию в финансовом секторе, в особенности в сфере мобильных и онлайн-платежей через значительное облегчение доступа в индустрию небанковским компаниям» – отмечает в своем докладе Евгений Дюгаев, ИТ-директор латвийского RietumuBanka, открывшего API в 2014 г.











1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Денис Сотин, член правления, директор по ИТ Росбанка: Мы не внедряем инновации ради инноваций, а используем взвешенный подход

«Скорость и стоимость изменений, технологическое лидерство – три ключевых момента на сегодняшний день. На высококонкурентном финансовом рынке побеждает тот, кто первым внедряет инновации. Есть несколько вещей, которые позволят захватить первенство, и одна из них – модульная архитектура. Когда банк представляет свою инфраструктуру не в виде монолита, а разбивает ее на составляющие, разделяет на «фронт», «миддл» и «бэк», то можно менять части отдельно друг от друга: поменять «фронт», но не менять все остальное. Следующий залог успеха – это открытые API и ориентация на финтех», – продолжает Андрей Леушев, президент и основатель компании Farzoom.

Этапы развития банковской отрасли РФ

Источник: Farzoom, 2016





Об использовании открытых API и модульной архитектуре, которую планируется ввести на «Московской бирже» до 2017 г., а также о биржевых технологиях, значительно отличающихся от банковских, шла речь в докладе Сергея Полякова, управляющего директора по ИТ «Московской биржи». Докладчик рассказал о системе проверки рисков, внедренной на бирже, при которой каждая заявка, прежде чем попасть на торги, проходит полную проверку. Докладчик ответил на острые вопросы аудитории, касающиеся произошедших в последние годы инцидентов, связанных с работоспособностью ИТ-систем на бирже. Из инцидентов 2015 г. половина прошла по одному сценарию: ошибка в клиринге, которая привела к невозможности проверять заявки на вход, в результате чего пришлось останавливать торги.

Ключевыми трендами на рынке являются проекты opensource, считает Илья Фридман, директор по развитию бизнеса компании «Синимекс». По его мнению, в 2016 г. преимуществами opensource стали независимость от вендоров, качество продукта, возможность кастомизации и исправления дефектов. Технологию блокчейн, один из самых модных трендов года, докладчик охарактеризовал как «общемировое сумасшествие». Еще одна глобальная тенденция, интернет вещей, по мнению Фридмана, вряд ли будет работать в связке с какими бы то ни было проприетарными решениями. Докладчик поделился успехом: в октябре этого года были проведены первые транзакции между крупнейшими банками на мастерчейне с использованием прототипа, созданного компанией «Синимекс».

«За 25 лет практических внедрений сложных проектов у компании «Терн» накопился набор решений, и мы запатентовали его как технологию «Терн-аналитика», – рассказал ведущий эксперт компании по системам BI Эдуард Федечкин. Для того чтобы развивать технологии, которые помогают банку существовать в конкурентной среде, ему нужно обезопасить себя не только системами прямой безопасности, но и озаботиться мерами безопасности инфраструктуры. Возникают задачи: анализ репутации контрагентов, прогнозирование рисков, профилактика оттока клиентов.







1 | 2 | 3 | 4 Дмитрий Демидов, директор департамента CRM компании «Норбит»: Система «Клиент на 360 градусов» поможет банку оперативно реагировать на ключевые запросы клиентов

Для этого «Терн» раскрывает аналитические поведенческие портреты клиентов, выявляет заведомо проблемные продукты, и предлагает самодиагностику всех технологических решений, которые имеются в банке. Для обеспечения комплексной безопасности банка по так называемым «золотым справочникам» консолидируется информация для оценки ситуации и предугадыванию рисков.

О системе «Клиент на 360 градусов» рассказал Дмитрий Демидов, директор департамента CRM компании «Норбит». За счет анализа клиентского поведения данная система позволяет сотрудникам банка сразу делать предложения, релевантные запросам клиента. Польза от досконального знания клиента, по мнению Демидова, заключается в повышении его лояльности, в адекватном сервисном обслуживании, максимальном использовании каждого взаимодействия с клиентом.

О внедрении автоматизации процесса сбора информации и ликвидации «ручного труда» в банке рассказал вице-президент, руководитель группы централизованного контроля систем и сервисов Райффайзенбанка Максим Качёлкин. «Планирование будущих расходов на лицензии и поддержку стало прозрачным для ИТ и бизнес-заказчиков. Теперь ИТ-отдел эффективно управляет имеющимся пулом лицензий в условиях динамично изменяющегося бизнеса (повторное использование, оптимизация). Риск использования нелицензионного ПО поставлен под непрерывный автоматический контроль. Более пристальное внимание банк теперь уделяет свободному программному обеспечению. Внедрение системы Software Asset Management позволило оптимизировать расходы на ПО. Сотрудники ИТ освободились от ручной работы по учету лицензий и переключились на более профильные задачи.

Software Asset Management как решение проблемы управления ИТ-активами

Источник: Райффайзенбанк, 2016





О направлениях цифровой трансформации Росбанка рассказал член правления, директор по ИТ Денис Сотин. ИТ-архитектура Росбанка в силу исторических причин очень сложная, с большим количеством приложений и элементов инфраструктуры. По мнению Сотина, среди факторов, влияющих на традиционный банкинг, есть технологии и изменившиеся требования и привычки клиентов: новые модели коммуникации: развитие широкополосного интернета и распространение смартфонов. По словам докладчика, Росбанк выступает не за внедрение инноваций ради инноваций, а за взвешенный подход. Основную задачу банк видит в быстром обслуживании клиента.

Леонид Новожилов из банка «Открытие» рассказал об устройстве процессов в банке, о причинах «съезжания сроков» при реализации проектов, проведении мероприятия «демо-day», когда группы сотрудников собираются в большой переговорной и показывают результаты своей работы за последние несколько спринтов. В аудитории присутствуют все сотрудники банка – от председателя правления до сотрудников колл-центра, а порой и клиенты, которые могут дать честную обратную связь. Такое мероприятие при участии топ-менеджеров позволяет спуститься идеям с самого верха до конкретных исполнителей.

В заключение секции выступил Андрей Сабынин директор департамента систем розницы и малого бизнеса банка «Открытие» с темой о чат-ботах. Банк одним из первых на российском рынке запустил проект с чат-ботами в сентябре этого года. Идея использования чат-бота заключается в том, чтобы заменить собой интеллектуальные сервисы. Хотя чат-бот не проходит тест Тьюринга, но зато он может подсказать местонахождение ближайшего банкомата, записать клиента на выплату в удобный ему день.

Презентации участников форума

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