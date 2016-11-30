Экономика инфраструктуры: удобные и эффективные сервисы из облака «Крок»

Облачная модель постепенно превращается в стандарт потребления ИТ-ресурсов, так как позволяет компаниям существенно сокращать издержки на развитие собственной ИКТ-инфраструктуры и получать при этом услуги неизменно высокого качества. В интересах заказчиков «Крок» уже более семи лет развивает облачное направление и создает инфраструктуры различного уровня сложности на базе частных, гибридных облаков и собственного виртуального дата-центра.

Облачные услуги «Крок» предоставляются на трех технологических платформах, которые построены с использованием продуктов RedHat (ПО с открытым кодом, гипервизор KVM), Cisco/VMware (гипервизор ESXi) и Microsoft (гипервизор Hyper-V). Каждая из платформ ориентирована на решение соответствующих бизнес-задач, и при этом вся инфраструктура работает как единое целое.



Постоянно расширяя портфель облачных услуг, с 2015 года «Крок» совместно с Cisco предлагает сервисы на основе Cisco Powered – сертифицированной платформы. Данная платформа ориентирована на компании, которые стремятся избежать капитальных затрат на модернизацию вычислительных мощностей или строительство собственного центра обработки данных (ЦОД), и при этом обеспечить надежность и высокую производительность бизнес-процессов.



Cisco Powered платформа позволяет оперативно запускать «чистые» виртуальные ресурсы (IaaS) и любые виртуальные сервисы, включая собственные ИТ-решения Cisco, например, такие как: унифицированные коммуникации, контактные центры, видеоконференцсвязь (ВКС), компоненты информационной безопасности, такие как FirePower или ASA, плюс готовые бизнес-приложения ведущих мировых разработчиков программного обеспечения (Microsoft, SAP и др).



При этом соблюдаются требования программы импортозамещения, т.к. вся инфраструктура размещается на стороне провайдера платформы – российской компании «Крок».

В зависимости от бизнес-потребностей заказчик может переносить ИКТ-инфраструктуру постепенно, начиная с одного сервиса. Облачая модель также предполагает временное пользование услугой, например, при нехватке виртуальных мощностей собственного контактного центра в пиковые периоды.



Одним из преимуществ Cisco Powered платформы является ее высокая отказоустойчивость для заказчиков. Система построена на архитектуре VMDC (Virtualized Multiservice Data Center, виртуализированный мультисервисный дата-центр). Сервисы, запущенные в облаке, максимально изолированы друг от друга.



Для защиты от внешних угроз платформа уже включает в себя комплекс средств обеспечения информационной безопасности: межсетевые экраны для фильтрации трафика; специальные шлюзы для разграничения подсетей заказчиков; детектор вторжений для обнаружения и предотвращения вредоносного трафика; VPN соединение для защищенного канала связи между облаком и площадкой заказчика и пр. При желании заказчика к облаку также можно дополнительно подключить системы информационной безопасности или другие необходимые для бизнеса решения, например, оптимизации трафика для повышения отклика централизованных приложений.



Простое и гибкое управление облачной инфраструктурой

Важное отличие платформы Cisco Powered – встроенная виртуализация сетевых функций (NFV, Network Function Virtualization) на базе VMware (гипервизор ESXi), с помощью которой реализована программно-определяемая сеть (SDN, Software-Defined Networking). Суть SDN состоит в следующем: единый SDN-контролер осуществляет управление всем оборудованием на сети. Такой подход позволяет сокращать издержки на ее эксплуатацию, т.к. изменение параметров работы сети происходит не вручную на каждом узле, а централизованно с помощью программных средств. Иными словами, более гибкий сервис, которым можно управлять в режиме реального времени, включая возможности масштабирования.

Минимизация издержек на простой бизнес-процессов

Немалую роль в структуре затрат составляют непрямые издержки на простой мощностей. Даже час недоступности сервиса, например, сайта, сегодня для заказчика критичен, т.к. может привести к прямым финансовым и репутационным издержкам. Архитектура Cisco Powered позволяет минимизировать издержки на простой бизнес-процессов благодаря резервированию всех сервисов облака, а также использованию встроенных средств автоматизации. Это значит, что ИТ-специалисты могут выполнить замену и ввод в строй любого элемента сети максимально быстро.

Экспертиза «Крок» при развертывании облачных сервисов

Готовность и работоспособность платформы Сisco Powered проверены и сертифицированы самим вендором. Это позволяет потенциальному заказчику убедиться, что специалисты сервис-провайдера обладают высокой квалификацией при работе с оборудованием Cisco в рамках реализации облачных решений и проектов по виртуализации. «Крок» – один из немногих российских облачных партнеров Cisco, имеющих статус Master Cisco Cloud and Managed Services Partner.

Облачный сервис Cisco увеличивает производительность бизнес-процессов и минимизирует простои

Многие заказчики «Крок» уже оценили преимущества работы на платформе Cisco Powered. В частности, в интересах российской компании «Атлант Брокер» специалисты системного интегратора осуществили миграцию CRM системы в облако «Крок» на базе технологий Cisco. Это позволило в два раза повысить производительность и отказоустойчивость бизнес-критичного сервиса, а также оптимизировать капитальные затраты заказчика на модернизацию собственной ИКТ-инфраструктуры.



На управление логистикой (OTM) из облака Cisco, развернутого в дата-центре «Крок», перешла компания Мон’дэлис Русь (российский филиал одного из крупнейших мировых производителей продуктов питания). По результатам переезда в облако, заказчик получил более производительный сервис, техническую поддержку в режиме 24×7 и возможность гибко управлять потребляемыми ресурсами без дополнительных затрат на ИТ. Это позволило Мон’дэлис Русь сократить бюджет транспортных расходов и оптимизировать затраты на сопровождение и поддержку информационных систем. В частности, скорость обработки заказов в системе возросла до двух раз.