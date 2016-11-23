Переход на облачную ERP сэкономил Москве миллионы рублей

Развитие облачных технологий идет семимильными шагами. Реализовано множество кейсов, показавших экономическую эффективность «облака» в сочетании с достижением приемлемого уровня ИБ. Но это далеко не все. Помимо уже ставших классическими моделей сервисов SaaS, PaaS и т.д., появляются новые, например, Application Platform as a Service (aPaaS).

Интересно то, что модель aPaaS (разновидность PaaS, которая предоставляет платформу для разработки, развертывания и исполнения приложений в облаке) у нас в стране имеет своих сторонников, как в стане разработчиков ПО, так и потребителей сервисов. Например, компанией «1С» была разработана технология 1cFresh (полное официальное название «1С: Технология публикации решений»). 1cFresh продается как отдельный программный продукт и используется партнерами и клиентами «1С» в своих SaaS сервисах и частных облаках. Сама фирма «1С» использует продукт 1cFresh в своем облачном сервисе сдачи в аренду приложений (SaaS) 1cFresh.com и сервисе 1С:БухОбслуживание.



Среди крупнейших потребителей aPaaS можно назвать Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы, который использует продукт 1cFresh, развернутый на собственных вычислительных мощностях, для ведения бухгалтерского и зарплатного учета в учреждениях, финансируемых из бюджета города Москвы.



Госсектор выступил в авангарде инноваций

В Москве расположено более 2,5 тыс. государственных учреждений – это органы управления, учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта, ЖКХ и множества других отраслей городского хозяйства. Автоматизацией деятельности этих учреждений и занимается ДИТ Правительства Москвы.



Ранее в государственных учреждениях Москвы для ведения бухгалтерского, зарплатного и кадрового учета применялись программы десятков различных производителей, плохо совместимые друг с другом.

Это порождало длительный сбор и низкое качество финансовой и управленческой отчетности на фоне отсутствия достоверной консолидированной отчетности. Пользователей не устраивали ощутимые задержки, аудиторов – сложности контроля за деятельностью государственных учреждений, а специалистов по информационной безопасности – проблемы с ИБ.

Поэтому ДИТ в рамках государственной программы Москвы «Информационный город» начал проект по переводу бухгалтерского, зарплатного, кадрового и прочего учета государственных учреждений Москвы на централизованное программное решение — Универсальную автоматизированную систему Бюджетный учет (УАИС Бюджетный учет). Какие проблемы необходимо было решить городу?



Одна из самых сложных задач заключалась в том, что прикладные решения, входящие в состав УАИС, нуждались в периодическом обновлении в связи с изменениями законодательства и реализацией новой функциональности. Обновления должны гарантированно выполняться в отведенное для этого время, а обновленные версии — предварительно проверяться на функциональность, требуемую пользователям УАИС Бюджетный учет, а также на предмет отсутствия ошибок и обеспечение требуемых показателей производительности.



Спектр задач, касающихся функционала: Система должна обеспечивать полный функционал для ведения бухгалтерского и кадрового учета государственных учреждений Москвы, расчета заработной платы, составления и отправки финансовой и управленческой отчетности, оперативного сбора аналитической отчетности в режиме онлайн, интеграцию с другими городскими информационными системами; Возможность быстрого масштабирования системы при необходимости подключения большого количества новых пользователей; Приемочный контроль новых версий используемых прикладных решений до их развертывания в рабочей зоне системы.

Требования, предъявляемые заказчиками из госсектора, не обходятся без пунктов о высокой доступности системы, быстром конфигурировании и обновлении настроек серверов, сопровождаемым постоянным мониторингом функционирования ИС.

«Фреш» от «1С»

Подход, при котором вся требуемая функциональность системы может быть собрана по частям из тысяч локально развернутых прикладных решений, имеет право на существование. Таким ПО, например, может быть связка «1С: Бухгалтерия государственного учреждения», «1С: Зарплата и кадры государственного учреждения», а также отраслевое решение «1С-Парус: Зарплата и кадры образовательного учреждения».



Однако в идеологию программы «Информационный город» подобная реализация никак не вписывалась из-за дублирования части общей функциональности. И остальные требования заказчика придется выполнять совсем непромышленными методами, а это сложно и затратно. Естественнее было бы вынести общий функционал в отдельный модуль, предоставляющий единую точку входа для пользователей прикладных решений в облаке, а также содержащий инструменты администрирования.



Поэтому специалистами ДИТ Москвы, 1С-КСУ и фирмы «1С» была спроектирована централизованная масштабируемая архитектура информационной системы с использованием разработанной фирмой «1С» технологии 1cFresh.



Основная идея, которой руководствовались разработчики, заключалась в создании облачного SaaS сервиса, «заточенного» для удаленного предоставления по сети Интернет с помощью обычного браузера или тонкого клиента прикладных решений «1С». При этом сервис должен быть неким тиражируемым «облаком из коробки», который можно с целью обеспечения должного уровня ИБ развернуть на мощностях заказчика (в дата-центре ДИТ в Москве).



Естественно, что на ПК пользователей никаких программ устанавливать не требуется. А раз так, то все действия по установке, обновлению, поддержанию работоспособности и технической поддержке прикладных решений и необходимого для них оборудования выполняются централизованно командой поддержки УАИС «Бюджетный учет».



Для реализации упоминавшейся выше проблемы объединения однотипного функционала используется механизм разделения данных, позволяющий хранить данные однотипных прикладных решений разных организаций в одной информационной базе, что обеспечивает существенную экономию аппаратных ресурсов и возможность централизованного выполнения операций по обслуживанию.



Особенностью развертывания УАИС «Бюджетный учет» стало использование виртуальных машин. Среда виртуализации была организована с помощью продуктов от компании VMWare, гарантирующих гибкость размещения: виртуальная машина может быть быстро перенесена на любой физический сервер. А раз так, то появляется возможность экономии на оборудовании, а также снижении стоимости обслуживания информационной системы. VMWare, кроме того, обеспечивает простоту резервного копирования и восстановления состояния виртуальных серверов, что важно для обеспечения непрерывности предоставления сервисов.

Что под капотом?

Для обеспечения горизонтальной масштабируемости аппаратные ресурсы, обеспечивающие работу прикладных решений системы, поделены на архитектурные единицы, называемые единицами масштабирования или нодами. Каждая нода включает в себя кластер серверов 1С, сервер СУБД и два веб-сервера с публикациями информационных баз и сервисов.



При необходимости расширения системы в нее добавляются новые единицы масштабирования, на которых могут создаваться информационные базы для новых пользователей или новых прикладных решений, а также для переноса данных имеющихся пользователей.



В настоящее время в рабочей зоне системы функционируют 30 единиц масштабирования, 6 из которых используются для системных нужд. Кроме того, в системе имеются два фронтенд-веб-сервера для маршрутизации и балансировки нагрузки, и два сервера шлюза приложений, сервера контроллеров домена, файл-сервера и др.



При разработке архитектуры системы было принято решение использовать кластер «1С:Предприятия», состоящий из 3 серверов: один центральный рабочий сервер и два рабочих. Каждый сервер кластера выполняет свойственную только ему основную функцию, а также является точкой перераспределения нагрузки. Специализация серверов кластера обеспечивается при помощи требований назначения функциональности (ТНФ).



Основная функция центрального сервера – обслуживание клиентских соединений. Второй обрабатывает сервисы полнотекстового поиска, журнала регистрации и работы с внешними источниками данных через ODBC. Клиентские соединения на этот сервер также назначаются, что позволяет распределять нагрузку между вторым и первым сервером. И, наконец, третий сервер загружен фоновыми заданиями, запускаемыми из встроенного языка. При этом запрещается подключение к нему других клиентских сеансов. Эта настройка устраняет влияние выполняемых в системе ресурсоемких фоновых операций на интерактивную работу пользователей. Что же: логично и функционально!



Доверяй, но проверяй

За работой информационной системы ведется круглосуточное непрерывное наблюдение с помощью программы «1С:Центр контроля качества» (ЦКК). Выполняется мониторинг доступности виртуальных машин информационной системы, ее информационных баз и публикаций, а также ресурсов виртуальных машин (использование процессоров, оперативной памяти, места на дисках и т.д.). Администраторам доступны архивы по производительность ключевых операций прикладных решений и статистика по дампам.



При обнаружении ситуаций, которые могут потребовать вмешательства, ЦКК автоматически формирует инциденты и информирует ответственных с помощью электронных писем и SMS. Это позволяет обнаруживать и устранять проблемы заблаговременно, при первых симптомах, не дожидаясь того, когда они начнут влиять на работу пользователей.



Оригинально решена и проблема обновлений ПО: на технологической площадке УАИС «Бюджетный учет» организованы две зоны – рабочая и подготовительная. В подготовительной зоне проверяются все изменения в системе (обновления версий приложений, системных программ, настроек серверов), проводятся тесты и вырабатываются методики реагирования на возможные проблемы. Для максимально точного соответствия результатов тестирования настройки и конфигурация архитектурных единиц подготовительной зоны максимально соответствует их аналогам в рабочей зоне. По результатам тестирования формируются чек-листы с таймингом обновления и указанием обстоятельств, которые необходимо учесть при обновлении в рабочей зоне.



Обновления версий программ и изменения настроек в рабочей зоне выполняются только после успешного тестирования новых версий и апробации процесса обновления в подготовительной зоне.



Для информационной системы был выстроен процесс ее эксплуатации: определены задачи, дежурства, зоны ответственности, отчетность. Были выработаны детальные регламенты внесения изменений в состав и настройки рабочей и подготовительной зоны, обновления версий платформы «1С:Предприятие» и прикладных конфигураций, изменения настроек серверов, их подключение и отключение, и т.д., а также правила реакций на возникшие и возможные проблемы.



И что же получилось?

На данный момент УАИС «Бюджетный учет» эффективно обслуживает работу 12 тыс. пользователей, государственных учреждений города Москвы, из которых более 9 тыс. работают одновременно.

Система обеспечивает доступность в рабочее время на уровне 99,99% при хороших показателях производительности и технологически готова к дальнейшему росту и увеличению нагрузки, а также к качественному решению поставленных задач.



Для ДИТ Москвы внедрение УАИС «Бюджетный учет» позволило на 88% сократить расходы на сопровождение программ для ведения бухгалтерского, зарплатного и кадрового учета в органах власти и бюджетных учреждениях Москвы, обеспечить оперативное составление финансовой и управленческой отчетности бюджетных учреждений, прозрачность и открытость информации об исполнении бюджета Москвы и реализации государственных программ мегаполиса.



Проект создания УАИС «Бюджетный учет» показал, что платформа «1С:Предприятие», прикладные решения на ее основе и технология 1cFresh позволяют создавать крупные высоконагруженные постоянно доступные облачные информационные системы масштаба города и региона.



Кроме того, на практике было доказано, что в государственном облаке тысячи пользователей из сотен организаций и ведомств могут независимо работать с одним и тем же экземпляром приложения. Поэтому уровень возможностей кастомизации приложений при работе с aPaaS делает 1cFresh предметом для пристального изучения множества потенциальных заказчиков.

