Импортозамещение в госсекторе: как сказка становится былью

Главной темой cекции CNews Forum 2016 об информатизации госсектора стало импортозамещение. Российские разработчики представили свои решения, не уступающие по всем основным параметрам известным западным продуктам, а заказчики рассказали о первых результатах их использования. Также в тренде специализированные разработки, направленные на борьбу с коррупцией, эффективную реализацию госпроектов, повышение качества государственного управления, уровня безопасности граждан.

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В настоящее время в Реестре отечественного ПО, который с января этого года создается под эгидой Минкомсвязи, насчитывается свыше 1800 программных продуктов. Более того, у ряда интеграторов и дистрибьюторов появились отдельные направления по распространению отечественного софта, начал свое выступление Дмитрий Комиссаров, генеральный директор компании «Новые облачные технологии». Однако пока нельзя сказать, что в большинстве госструктур и госкорпораций проблема замещения импортного ПО отечественным решена или хотя бы близка к решению. Более того, имеется немало случаев, когда госструктуры продолжают заключать многомиллионные контракты на поставку или поддержку зарубежных программных продуктов.

Импортозамещение в действии

26 февраля 2016 г. компания «Новые облачные технологии» выпустила на рынок российский пакет офисных программ «МойОфис» – платформу для совместного редактирования и хранения документов, почтовую систему, а также полный набор современных офисных приложений. На сегодняшний день реализовано более 100 пилотных, стартовали первые коммерческие внедрения решения. «МойОфис» прошел сертификацию ФСТЭК, в него добавлена поддержка ОС Aurora, Alt Linux, Astra Linux и мобильной ОС Tizen, приложение «МойОфис Документы» появилось в AppStore и Google Play Market.

В конце 2015 г. стартовал один из самых масштабных и интересных проектов в истории российской судебной системы – внедрение Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции в Мосгорсуде и 35 районных судах Москвы. К началу 2017 г. будут введены в эксплуатацию 8 прикладных и 4 обеспечивающие системы. Это порталы для нужд граждан и сотрудников аппаратов судов, системы аудио- и видеопротоколирования судебных заседаний и видеоконференцсвязи с СИЗО города, системы электронного документооборота между судами, участниками процесса и целым рядом ведомств.

По словам Александра Беляева, руководителя направления импортозамещения и СПО компании «Крок», которая является исполнителем этих работ, уровень импортозамещения в проекте превышает 60%. Так, среди используемых технологий серверы «Аквариус», виртуализация oVirt, СУБД PostgreSQL, аналитическая система Pentaho, система хранения контента Alfresco, интеграционная шина WSO2, мониторинг инфраструктуры и прикладных систем Zabbix, почта Zimbra, служба мгновенных сообщений ZXChat, системы информационной безопасности VPM S-terra, УЦ «КриптоПро», «Антивирус Касперского» и прикладное ПО, разработанное «Крок».

Ранее компания уже реализовала целый ряд проектов на базе открытого ПО – это создание ЕМИАС и внедрение единой почтовой системы для мировых судей г. Москвы. Как отметил Александр Беляев, экономический эффект от таких проектов нарастает со временем. Что касается первоначальных затрат, то в сегменте аппаратного обеспечения экономия составляет 5-10%, в сфере ПО – до 50%, при этом стоимость работ по созданию системы увеличивается на 20-30%.















1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Роман Калина, заместитель руководителя ИАЦ Судебного Департамента: В ГАС «Правосудие» в скором времени появятся элементы электронного правосудия

Проблеме цифрового суверенитета посвятил свое выступление Владимир Рубанов, управляющий директор компании «Росплатформа». Применительно к ЦОД это значит, что центр хранения данных должен быть расположен на территории России, при его создании должно использоваться отечественное оборудование и программное обеспечение, поддерживать их должны российские специалисты, а используемые средства защиты информации должны соответствовать требованиям ФСТЭК, ФСБ и пр.

Для того, чтобы создать инфраструктуру, полностью соответствующую указанным требованиям, необходимо или разрабатывать все необходимые решения «с нуля» силами российских производителей, что долго, дорого, а для некоторых продуктов и утопично, или дорабатывать уже существующие открытые продукты, а также использовать трансфер международных технологий с полной передачей исходных кодов и всей документации. Компании «Росплатформа» удалось совместить эти три подхода и создать технологически независимое решение для серверной виртуализации и программно-конфигурируемое хранилище данных, производительность которых соответствует лучшим мировым стандартам.

С призывом использовать для корпоративной мобилизации приложения на базе ОС Tizen к участникам секции обратился Иван Королев, руководитель проекта Tizen, Samsung. По его словам, Tizen, в отличие от iOS и Android, – это открытая ОС, которая разрабатывалась с учетом требований регуляторов и ИБ-компаний специально для корпоративных заказчиков.

Архитектура комплексного решения

Источник: Samsung, 2016

Решения на базе Tizen позволяют организовать защищенную голосовую связь (SIP), обмен сообщениями (IM), электронную почту и выход в интернет, настроить безопасный доступ к корпоративным приложениям и создать «тревожную кнопку». Эти функции необходимы не только работникам правоохранительных органов и государственных ведомств, но также могут быть использованы и в более мирных целях, например, для обеспечения безопасности школьников.

По заказу госсектора

Участники секции представили целый ряд интересных продуктов, созданных ими для государственных заказчиков. Актуальной теме борьбы с коррупцией было посвящено выступление Натальи Петуховой, ведущего эксперта, и Алексея Богданова, директора по разработке инновационных решении «Компьюлинк».

Наиболее распространенные суммы экономического ущерба

Источник: PwC, 2014

Ни для кого не секрет, что несмотря на все предпринимаемые меры, уровень коррупции в нашей стране остается высоким. Проблема заключается в том, что эти меры, как правило, направлены на реагирование, а не на предупреждение преступлений. Однако лучшие мировые практики свидетельствуют, что наиболее эффективная стратегия по борьбе с коррупцией включает в себя комплекс мер по просвещению и обучению, созданию горячих линий, внедрению мощного аналитического аппарата и нормативно-правовой базы. Именно такой аналитический модуль, позволяющий осуществлять поиск взаимосвязей и выявлять аномалии, создан специалистами «Компьюлинк».

Структура аналитического модуля

Источник: «Компьюлинк», 2016

Любой государственный ИТ-проект сегодня не может быть проектом «с чистого листа», уверен Николай Подобайло, генеральный директор компании «Программный продукт». Даже новые системы сразу попадают в окружение уже работающего ИТ-ландшафта, который работает без остановки и в конечном итоге используется для оказания государственных услуг гражданам и представителям бизнеса.

Задачи проектной команды Perfective maintenance

Источник: «Программный продукт», 2016

Таким образом, классические проблемы разработки ПО сегодня неотделимы от проблем эксплуатации решений. То есть, для того чтобы реализовать практически любой проект, необходима проектная команда полного цикла – Perfective maintenance, способная обеспечить поддержку пользователей, использующих текущее решение, гибкую разработку его новых версий, масштабирование и сопровождение инфраструктуры и бесшовное внедрение обновлений без простоев и потери данных. Именно по такой схеме компанией были реализованы проекты для Службы крови, Росздравнадзора, федерального бюро МСЭ и др.

О чем говорят госзаказчики

О развитии системы ЦОД в Пенсионном Фонде РФ участникам секции рассказал Рубен Энфиаджян, начальник департамента управления инфраструктурой ПФР. На первом этапе в ведомстве по принципу плоской сети была создана корпоративная сеть передачи данных, объединяющая более 2700 управлений в 84 регионах страны. Основной канал был предоставлен компанией «Ростелеком», а резервный – «Мегафон». На втором этапе все отделения ПФР были оснащены типовыми комплексами технических средств, в состав которых вошли компоненты хранения и резервного копирования данных, общесистемное ПО, вычислительное и сетевое оборудование. На третьем этапе был реализован географически распределенный вычислительный комплекс (ГРВК) на базе двух технологических площадок, расположенных в Москве. В настоящее время идет подключение к нему региональных технологических площадок, которые смогут обеспечить функционирование АИС ПФР-2 в случае аварий на ГРВК.

Рубен Энфиаджян также отметил, что в рамках создания АИС ПФР-2 ведомство ориентируется на свободные продукты. Так, в настоящее время осуществляется миграция с платформы IBM Z Series на платформу х86, при этом предпочтение отдается серверам отечественного производства. Электронное хранилище создается на базе Ceph. Проведена апробация технических решений по размещению сервисов и баз данных на отечественной программно-аппаратной платформе «Эльбрус» под управлением СУБД PostgerSQL. В 2017 г. в ПФР планируется закупка 10 российских серверов и миграция на них сервисов информирования застрахованных лиц.

Большинство информационных систем, используемых в органах госвласти и местного самоуправления ХМАО-Югры, являются российскими или имеют отдельные импортные компоненты, продолжил тему импортозамещения Юрий Торгашин, директор департамента ИТ ХМАО-Югры.

Информационные системы, используемые в органах госвласти и местного самоуправления ХМАО-Югры

Источник: Департамент ИТ ХМАО-Югры, 2016

В настоящее время в регионе проводится тестирование отечественной операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition (разработчик НПО «РусБИТех») и свободно распространяемого офисного ПО Libre Office на ее основе. Проведена модернизация системы информационной безопасности, в рамках которой произведена замена межсетевого экрана CheckPoint UTM-1 на ViPNet Coordinator HW2000 и ViPNet Coordinator HW1000, и системы обнаружения вторжений Cisco IDS-4215 на «Континент» 3.7. Управление единым сайтом органов госвласти региона переведено с IBM WebSphere Portal на «1C Битрикс. Управление сайтом». В 2017 году планируется начать работы по поэтапному переводу информационно-технологических компонент территориальной информационной системы Югры и ее ведомственного сегмента на импортозамещающее программное обеспечение.

Теме создания системы «Безопасный город» посвятил свое выступление Андрей Кашин, исполняющий обязанности заместителя председателя комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга. Сегодня в составе АПК более 17,5 тыс. видеокамер, 167 терминалов экстренной связи «Гражданин-Полиция», 7 лесопожарных телеустановок. К комплексной системе безопасности подключены 6358 объектов, таких как медицинские, образовательные и др. учреждения. На портале «Наш Петербург» зарегистрировано более 40 тыс. горожан, которые могут оставлять сообщение по более чем 170 темам. Также кроме традиционных систем обеспечения безопасности в состав АПК «Безопасный город» входит Центр оперативного управления информационной безопасностью, который отвечает за информационную защиту органов исполнительной государственной власти города.

АПК «Безопасный город»

Источник: Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга, 2016

В ГАС «Правосудие» в скором времени появятся элементы электронного правосудия, говорит Роман Калина, заместитель руководителя ИАЦ Судебного Департамента. Уже с января 2017 г. на портале sudrf.ru будет обеспечена возможность перехода в личный кабинет пользователя, позволяющая зарегистрированному и прошедшему авторизацию участнику судебного разбирательства в рамках административного судопроизводства направлять в суд и получать из суда различные документы, подписанные электронной подписью. В дальнейшем планируется создать модуль «Электронное правосудие» на сайте www.gosuslugi.ru, а также обеспечить интеграцию с онлайн-сервисами различных ведомств. Кроме того, в декабре 2016 г. вводится в промышленную эксплуатацию Федеральная база исполнительных документов, которая позволит перейти к обмену исполнительными документами в электронной форме и тем самым существенно сократить время на регламентные процедуры.

Схема подачи электронных документов в суд

Источник: ИАЦ Судебного Департамента, 2016

ФГИС Росаккредитации была введена в эксплуатацию в 2014 г., напомнил участникам секции Юрий Бутенко, начальник отдела ИТ Федеральной службы по аккредитации. На сегодняшний день объем хранилища данных системы превышает 30 Тб, в ней зарегистрировано более 15 000 пользователей и 7 000 организаций – участников национальной системы аккредитации. Среднее количество уникальных пользователей системы – более 2,5 тыс. в день. В 2015 г. ФГИС предоставлено более 30 млн ответов на обращения через СМЭВ. Также в 2015 г. с помощью электронного дистанционного сервиса было зарегистрировано более 19 тыс. деклараций, а за 11 мес. 2016 г. – уже более 21 тыс. В ближайших планах Росаккредитации – развитие подсистем государственного контроля, государственных услуг и ведения реестров, а также интеграция с целым рядом ведомств, таких как ФНС, Росреестр, Росстандарт, ФССП и др.

О создании подсистемы контроля медицинской помощи участникам секции рассказал Владимир Зеленский, директор МГФОМС. Решение позволит выявлять случаи несоответствия объемов и качества медицинской помощи существующим стандартам и на основе анализа несоответствия вносить предложения по усовершенствованию стандартов. Ввод в действие подсистемы запланирован на 26 декабря 2016 г.

Информационное пространство современных музеев нуждается в серьезной модернизации, считает Владимир Определенов, заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина по ИТ. Необходимо заниматься оцифровкой коллекций, внедрением автоматизированных систем учета и хранения цифровых ресурсов, создавать виртуальное пространство музея (сайты, виртуальные музеи, VR и т.п.), широко использовать мультимедиа в экспозиции, выставочных и образовательных проектах, создавать электронные лектории и медиа-представительства.

Информационное пространство музея

Источник: ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2016

Для того, чтобы претворить в жизнь все эти проекты, необходимы ИТ- специалисты, обладающие компетенциями и знаниями для работы в различных областях культуры. Однако, таких специалистов в стране практически нет, поэтому необходима подготовка магистров на основе технического, реже гуманитарного бакалавриата. Кроме того, в курсах переподготовки и повышения квалификации нуждаются и музейные сотрудники (искусствоведы, хранители, научные сотрудники, реставраторы и др.), которые должны хорошо ориентироваться в сфере применения информационных технологий.

Наталья Рудычева

Презентации участников форума

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