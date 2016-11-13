Как и для чего НПФ «Будущее» создал собственный ЦОД

Пенсионная отрасль до недавнего времени считалась одной из самых консервативных. Но, как показывает развитие рынка в последние два-три года, негосударственным пенсионным фондам (НПФ) все чаще требуются самые современные технологии и решения. Одна из главных тенденций, ставших драйвером модернизации рынка пенсионных услуг, – консолидация НПФ, их объединение в крупные группы, что требует значительного расширения ресурсной базы. Об одном из крупнейших проектов в этой области, создании нового Центра обработки данных для НПФ «Будущее», в интервью CNews рассказали Иван Сметанин, директор департамента ИТ НПФ «Будущее», Максим Митрохин, директор по развитию бизнеса «Ай-Теко», и Сергей Желонкин, руководитель отдела поддержки продаж компании «Ай-Теко», которая занималась разработкой и проектированием.

CNews: Расскажите немного о масштабах бизнеса НПФ «Будущее».

Иван Сметанин: НПФ «Будущее» – один из ведущих негосударственных пенсионных фондов, который входит в топ-3 крупнейших НПФ России по объему пенсионных накоплений. Мы управляем пенсионными накоплениями 3,7 млн клиентов по всей России на сумму более 232 млрд рублей. В 2015 году фонд первым на рынке завершил присоединение другого НПФ – «СтальФонд».

CNews: Что представляла собой ИКТ-инфраструктура фонда до ее модернизации?

Иван Сметанин: В фонде еще не был создан центр обработки данных. Средний возраст оборудования превышал пять лет, оно морально и физически устарело, а качество и производительность не укладывались в ИТ-стратегию фонда, не будучи рассчитаны на активное развитие. Использовались различные СУБД: Oracle, Microsoft SQL, DB2, а основными информационными системами были АИС «Пегас» и Lotus Notes.

CNews: Чем была вызвана необходимость модернизации инфраструктуры?

Иван Сметанин: В июне 2015 года был запущен процесс присоединения к НПФ «Будущее» другого крупного негосударственного пенсионного фонда – «СтальФонд». Нужно понимать, что это были две совершенно разные организации: отличались логика построения бизнес-процессов, правила и политики, ну и, конечно, ИТ-платформы. Необходимо было создать на этой основе принципиально новую инфраструктуру.



1 | 2 Иван Сметанин: Новый ЦОД отвечает всем предъявляемым нами требованиям и дает возможность оперативно и легко реагировать на изменяющиеся потребности бизнеса

Предыдущая конфигурация информационных систем обоих фондов не предполагала бурного роста, на момент объединения достигла пиковых мощностей и не предоставляла возможности резервирования критических данных. Мы занялись тщательным отбором производителей и решений, состава технического оборудования и ПО, а также исполнителя работ. Победило коммерческое предложение компании-интегратора «Ай-Теко».

Максим Митрохин: Специалисты фонда обратились к нам с идеей создания современной унифицированной инфраструктуры в начале 2015 года. Системными архитекторами компании было разработано несколько концепций, одна из которых в дальнейшем легла в основу новой инфраструктуры НПФ «Будущее». На мой взгляд, профильная экспертиза и компетенции команды «Ай-Теко», продемонстрированные на начальном этапе, помогли завоевать доверие руководства фонда, что впоследствии привело к выбору именно нашего предложения.





1 | 2 | 3 Максим Митрохин: «Ай-Теко» при необходимости всегда готова помочь специалистам НПФ «Будущее» в решении бизнес-задач, какими бы сложными и нестандартными они ни были

CNews: Расскажите подробнее о ходе проекта.

Иван Сметанин: Разработка, проектирование, установка оборудования, пусконаладочные работы и миграция данных нового дата-центра велись поэтапно в течение второй половины 2015 года совместными усилиями инженеров фонда и «Ай-Теко».

На первом этапе реализации проекта прошло расширение инфраструктуры фонда. Для нас было крайне важно, чтобы мы могли масштабировать ее в ходе дальнейшего развития и продолжающегося укрупнения бизнеса, ведь уже сейчас к нам присоединяются еще две структуры – НПФ «Уралсиб» и НПФ «Наше Будущее». В результате все проектные работы были выполнены в установленные сроки и на качественно высоком уровне, и с 1 января 2016 года фонд стал функционировать на собственной технологической площадке.

На следующем этапе присоединения НПФ «СтальФонд» к НПФ «Будущее» и размещения его информационных ресурсов в едином ЦОД была закуплена вторая партия оборудования. Для построения ядра сети мы сделали выбор в пользу Cisco, а для серверного оборудования и хранилища данных – IBM и Lenovo. Выбранное решение IBM PureFlex можно назвать уникальным: новое шасси, созданное с прицелом на десятилетие, дублирование критически важных компонентов, интеллектуальные блоки питания с защитой, самая быстрая в своем классе подсистема ввода-вывода.

CNews: Удалось ли построить ЦОД «на вырост»?

Иван Сметанин: Мы считаем, что с поставленной задачей специалисты НПФ и «Ай-Теко» справились успешно. Новый ЦОД отвечает ключевым бизнес-задачам объединенного фонда: учитывает рост потребностей компании, легко масштабируется, дает возможность резервирования критически важных данных и их аварийного восстановления для обеспечения непрерывности бизнеса. Кроме того, развернутая инфраструктура позволяет при необходимости в два раза увеличить число серверов на текущей платформе, что закрывает наши потребности как минимум на ближайшие три года.

Сергей Желонкин: При разработке архитектуры решения применялись самые современные разработки и технологии компании IBM, которые позволили реализовать гибкую, масштабируемую, отказоустойчивую схему работы. Использование серверной виртуализации способствовало значительному упрощению управления инфраструктурой, повышению гибкости и коэффициента утилизации вычислительных ресурсов.

Решение с виртуализацией сетей хранения данных SAN (Storage Area Network) позволяет использовать ресурсы существующих систем хранения данных различных производителей и поколений, легко выводить из эксплуатации устаревшие системы и добавлять новые. Применение в СХД IBM Storwize V7000 флэш-дисков в качестве верхнего, наиболее требовательного к производительности, уровня хранения для размещения критичных данных, свело к минимуму задержку отклика всех работающих с ними бизнес-приложений, в том числе в периоды внезапных пиковых нагрузок.

Иван Сметанин: Новый ЦОД отвечает всем предъявляемым нами требованиям и дает возможность оперативно и легко реагировать на изменяющиеся потребности бизнеса.

CNews: Почему вы пошли по пути строительства собственного ЦОД, а не воспользовались услугами облачных провайдеров?

Иван Сметанин: Все облачные решения, которые обходятся дешевле собственного оборудования, находятся за пределами Российской Федерации. А пенсионная отрасль – социально ответственный бизнес и стратегически важное направление экономики, и в силу особенностей регулирования НПФ не имеют права хранить данные на серверах в других странах. При тех объемах, с которыми мы работаем, в ближайшие 3-5 лет накапливаемые и обрабатываемые данные целесообразно хранить в собственном ЦОД на территории России.

CNews: Как распределена ответственность за работоспособность инфраструктуры между специалистами НПФ и «Ай-Теко»?

Максим Митрохин: На текущем этапе работоспособность инфраструктуры фонда не входит в зону нашей ответственности. Однако команда «Ай-Теко», обладая обширной экспертизой в области поддержки решений от ведущих производителей, при необходимости всегда готова помочь специалистам НПФ «Будущее» в решении бизнес-задач, какими бы сложными и нестандартными они ни были.

CNews: Как вы видите пути дальнейшего развития ИКТ-инфраструктуры НПФ «Будущее»?

Иван Сметанин: Стратегия фонда требует серьезного поступательного развития ИТ-систем. На очереди новый масштабный проект, который в настоящее время находится в стадии согласования, – создание резервного ЦОД в региональном представительстве. Одновременно с этим мы планируем сменить систему хранения данных, обновить ядро сети на более производительное и перейти на следующее поколение межсетевых экранов безопасности, что потребует закупки дополнительного оборудования. Перед нами стоит задача обеспечения практически моментального переключения между ЦОД путем репликации критически важных данных без их потери через каждые 15 минут, а это достаточно серьезная нагрузка. Выход на стадию активной реализации нами намечен на II квартал 2017 года.